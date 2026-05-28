"Ya no reconozco a mi hijo": ¿cómo afecta el masculinismo al vínculo entre algunas madres y sus hijos?

A menudo comienza con señales sutiles. Un comentario brusco en la cena, un video compartido sin explicación, una risa burlona al mencionar la palabra "feminismo". Poco a poco, algunas madres afirman notar un cambio en la actitud de sus hijos, hasta el punto de que ya no reconocen el vínculo que creían fuerte y evidente.

Grietas invisibles en la vida cotidiana

Estas tensiones no surgen de un solo suceso, sino de la acumulación de diversos factores. El lenguaje se vuelve más duro, las opiniones se endurecen y, en ocasiones, se describe a las mujeres como «adversarias» o «figuras sospechosas». En este contexto, la madre se convierte, sin darse cuenta, en el blanco principal de un discurso que devalúa a las mujeres en general, incluso cuando no va dirigido directamente a ella.

Una ideología que ahora se toma en serio.

El 21 de enero de 2026, el Alto Consejo para la Igualdad de Género publicó un informe que aborda la «amenaza masculinista». En él se describe un sistema ideológico estructurado basado en la supremacía masculina y la hostilidad hacia las mujeres. Las cifras ilustran la magnitud del fenómeno: el 17 % de los franceses se identifica con el sexismo hostil, con una diferencia significativa entre hombres (23 %) y mujeres (12 %). El informe también destaca que el 84 % de las víctimas de cibersexismo son mujeres, lo que confirma la magnitud de la violencia en línea.

Una brecha generacional cada vez mayor

Entre los jóvenes de 15 a 24 años, las diferencias de percepción son particularmente marcadas. El 75% de las mujeres jóvenes cree que ser mujer supone una desventaja en la sociedad, frente al 42% de los hombres jóvenes. Además, el 39% de los hombres todavía considera el feminismo una amenaza para su posición. Esta brecha alimenta una visión competitiva de las relaciones de género: la igualdad se percibe como un juego de suma cero, donde el avance de los derechos de las mujeres se considera una pérdida para los hombres. En este contexto, las tensiones familiares son simplemente un reflejo de una división más amplia.

Cuando las redes sociales influyen en las percepciones

Parte de esta radicalización se produce en línea. Plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y YouTube suelen servir de puerta de entrada a contenido centrado en citas, éxito o autoestima, que poco a poco deriva hacia una retórica hostil. El peligro reside no solo en el contenido en sí, sino también en su sistema de recomendaciones, que atrapa a los usuarios en burbujas homogéneas. Un estudio cualitativo británico realizado por Ofcom describe una «manosfera» fragmentada, donde el aislamiento social refuerza las ideas más radicales.

Para entender sin trivializar

No toda la angustia adolescente conduce al masculinismo, pero cuando la frustración personal se transforma en rechazo a las mujeres, se produce un cambio. Las mujeres se convierten en blancos simbólicos y sus voces son desacreditadas.

Ante esta situación, la tentación de romper la familia puede parecer obvia. Sin embargo, algunos especialistas recomiendan mantener el diálogo sin dar validez a las declaraciones hostiles, solicitar las fuentes y establecer límites claros sobre lo que constituye el respeto. Finalmente, las instituciones enfatizan que la solución no puede depender únicamente de las familias. La educación sobre las relaciones y una mejor regulación de las plataformas en línea se presentan como herramientas esenciales.

En definitiva, la cuestión va mucho más allá de la relación madre-hijo: se trata de cómo una sociedad puede preservar el diálogo sin permitir que se imponga una visión del mundo, tanto en el ámbito privado como en el online, donde las mujeres se convierten en adversarias.