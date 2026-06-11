Criticada por llevar a sus hijos de excursión en el frío, esta madre defiende su decisión.

Crianza de los hijos
Fabienne Ba.
@haileyoutside / Instagram

Los paseos con niños bien abrigados en días fríos no son una imagen popular en las redes sociales. Sin embargo, para Hailey Terry, madre de tres hijos con casi un millón de seguidores, estas excursiones al aire libre son mucho más que un simple pasatiempo. Ante las críticas, defiende un estilo de crianza centrado en la aventura, la independencia y el disfrute compartido.

Una historia de amor con la naturaleza.

Mucho antes de ser madre, Hailey Terry ya sentía una profunda conexión con la naturaleza. Originaria de Las Vegas, creció rodeada de excursiones y acampadas organizadas por su madre. En su adolescencia, descubrió el placer del senderismo durante una expedición en Utah. Esta experiencia formativa alimentó su pasión por las actividades al aire libre a lo largo de los años. Hoy, desea transmitir a sus hijos esa misma curiosidad por el mundo que les rodea y la simple alegría de pasar un día en la naturaleza.

Cuando el senderismo se convierte en una bocanada de aire fresco

La llegada de su primer hijo, Kirk, en 2019, cambió su vida por completo. Pocas semanas después de su nacimiento, su esposo fue enviado a una misión en el extranjero. Luego, la COVID-19 impuso sus restricciones. Aislada y en busca de equilibrio, Hailey se negó a pasar sus días confinada entre cuatro paredes.

Animada por su madre, se aventuró a salir por primera vez con su bebé en un portabebés. La experiencia fue reveladora. Caminar, respirar, moverse: redescubrió la libertad que necesitaba en esta nueva etapa de su vida. Desde entonces, las aventuras familiares se han convertido en el corazón de su mundo virtual.

Opciones que generan controversia

A medida que su comunidad crece, las críticas se intensifican. Algunos consideran irresponsable llevar a niños pequeños de excursión con frío. Sin embargo, Hailey Terry se mantiene imperturbable. En su opinión, nuestra sociedad a veces prioriza tanto la comodidad que pasa por alto los beneficios de experiencias más desafiantes.

Para esta madre, afrontar condiciones climáticas adversas en entornos adecuados permite que sus hijos desarrollen su autoconfianza y adaptabilidad. Lejos de una visión de rendimiento a cualquier precio, defiende principalmente la idea de que los niños suelen ser más capaces de lo que imaginamos cuando se respetan sus necesidades y su ritmo.

Una organización diseñada para su bienestar

Detrás de las inspiradoras fotografías se esconde una preparación rigurosa. Cada excursión se planifica cuidadosamente para garantizar la seguridad de toda la familia: ropa adecuada, equipo apropiado y vigilancia constante son fundamentales.

Ante todo, Hailey recalca un punto crucial: sus hijos nunca son obligados. Si sienten cansancio, frío o ganas de volver a casa, la excursión se interrumpe sin dudarlo. El objetivo no es batir récords ni impresionar a nadie. Se trata, principalmente, de compartir momentos especiales, crear recuerdos juntos y cultivar el amor por el descubrimiento.

Al optar por llevar a sus hijos a explorar los senderos, incluso cuando bajan las temperaturas, Hailey Terry defiende un enfoque que sin duda genera debate. Para ella, estas experiencias ayudan a formar niños seguros de sí mismos, curiosos y cómodos en su entorno. Y si bien sus métodos siguen suscitando discusión, esta madre se mantiene fiel a sus convicciones: las aventuras más bellas no siempre son las más cómodas, pero pueden crear recuerdos preciosos que perduran toda la vida.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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