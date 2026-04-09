PFAS: Cómo estos contaminantes podrían alterar los rostros de los recién nacidos

Estas cuatro letras son una señal de peligro. Los PFAS, esos contaminantes omnipresentes que ensucian silenciosamente nuestros utensilios de cocina, envases de cartón para alimentos, cosméticos e incluso algunas prendas de vestir, están perjudicando nuestra salud. La comunidad científica ha realizado nuevos y alarmantes descubrimientos sobre estos compuestos químicos tóxicos, difuminando aún más la línea entre la ciencia ficción y la realidad.

PFAS, responsables de defectos congénitos en bebés

Nos topamos con ellas a diario sin darnos cuenta, al aplicarnos cremas en la cara, freír huevos o incluso beber agua del grifo. Detrás de este acrónimo, que suele ser noticia y preocupa a las organizaciones de salud pública, se esconden más de 4000 compuestos químicos.

Utilizadas desde la década de 1950 por su fiabilidad y durabilidad, las sustancias PFAS están presentes en todas partes, desde sartenes antiadherentes y ropa impermeable hasta cosméticos y productos para el hogar. A diferencia de los pesticidas, que dejan un olor penetrante y fácilmente reconocible, las sustancias PFAS son más discretas. Sin embargo, son particularmente persistentes, de ahí su apodo: "contaminantes eternos".

Las sustancias PFAS han sido objeto de numerosos estudios científicos, pero aún no se han revelado todos sus efectos nocivos. Los investigadores ya han documentado varios de sus efectos en la salud, como un menor peso al nacer, un mayor riesgo de cáncer de riñón, una respuesta inmunitaria reducida a las vacunas y dislipidemia. Además, han realizado algunos descubrimientos nuevos y alarmantes que no auguran nada bueno para las parejas que planean tener un bebé .

Según un estudio reciente publicado en la revista Chemical Research in Toxicology, las sustancias PFAS pueden causar anomalías craneofaciales antes del nacimiento. Estas pueden caracterizarse por una asimetría facial más pronunciada, labio leporino, nariz deformada o ojos muy separados. Y hay una sensación de déjà vu. Estos hallazgos recuerdan el caso de los bebés nacidos sin brazos y las malformaciones que se produjeron cerca de las zonas tratadas.

¿Qué efectos tienen estos contaminantes persistentes durante el embarazo?

La realidad se asemeja cada vez más a una distopía o a una obra de George Orwell. El escenario del "bebé mutante" se vuelve más real cada día, proyectando una sombra de peligro sobre las cunas de los futuros padres. Como explican los científicos, las mujeres expuestas a PFAS podrían dar a luz a bebés con mandíbulas deformadas u ojos subdesarrollados, más pequeños o menos funcionales de lo normal.

Para llegar a estas sombrías conclusiones, los investigadores se centraron en 139 PFAS y descubrieron que el PFDA era el más perjudicial para el desarrollo craneofacial fetal. ¿Por qué? Porque estos contaminantes alteran el ácido retinoico, una molécula esencial para el correcto desarrollo craneal en las primeras etapas del embarazo. Incluso en dosis muy bajas, estas sustancias pueden provocar cambios faciales visibles. El riesgo aumenta aproximadamente un 10%, incluso con una exposición mínima.

«Este descubrimiento nos permite ir más allá de la simple asociación, al proporcionar una explicación clara de cómo el PFDA puede alterar el desarrollo fetal. Este es un paso crucial para comprender una clase amplia y compleja de sustancias químicas ambientales», afirma Jed Lampe, protagonista del estudio.

Los pasos correctos a seguir para evitar ceder al pánico y protegerse de él.

Ante estas alarmantes revelaciones, es difícil no sucumbir a una ansiedad generalizada. Sin embargo, no hay necesidad de dejarse llevar por el pánico. Si bien las sustancias PFAS son omnipresentes, existen medidas sencillas que puede tomar para limitar su exposición diaria sin cambiar drásticamente su estilo de vida.

En primer lugar, en la cocina, es mejor usar utensilios de acero inoxidable, hierro fundido o cerámica en lugar de sartenes antiadherentes dañadas. En cuanto a la comida, reducir el consumo de productos ultraprocesados y evitar los envases grasientos o impermeables (como algunos de cartón o los envoltorios de comida rápida) puede marcar una gran diferencia.

En el baño, también es necesario hacer algunas precauciones. Algunos cosméticos, especialmente las bases de maquillaje de larga duración o las máscaras de pestañas resistentes al agua, pueden contener PFAS. Leer las etiquetas y optar por fórmulas más sencillas o certificadas se convierte entonces en una medida de precaución, sin caer en la obsesión por la limpieza absoluta.

El agua del grifo también puede verse afectada según la región. El uso de filtros específicos puede ayudar a reducir ciertos contaminantes, aunque no todas las soluciones son igual de efectivas. Más allá de las acciones individuales, la responsabilidad es colectiva. Regulaciones, controles industriales, transparencia de las marcas: la concienciación debe ser generalizada si queremos limitar de forma sostenible el impacto de estos contaminantes persistentes.

Mientras tanto, la idea no es vivir con miedo, sino con una vigilancia informada. Porque mantenerse informado, ajustar los hábitos y conservar la mente clara ya es una forma de recuperar cierto control en un entorno que no siempre lo ofrece.