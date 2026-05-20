En Corea del Sur, estos centros posparto son tan fascinantes como controvertidos.

Mientras que en la mayoría de los países del mundo las nuevas madres regresan a casa inmediatamente después del parto, en Corea del Sur encuentran refugio en establecimientos que combinan hotel de lujo y centro de bienestar. Masajes, comidas personalizadas, apoyo psicológico, tratamientos corporales… en estos oasis de tranquilidad, las mujeres reciben un trato de realeza. Una iniciativa bienvenida, pero paradójica en un país donde la tasa de natalidad disminuye cada año.

El descanso después del parto, una tradición milenaria.

En Francia y otros países occidentales, las mujeres apenas tienen tiempo para recuperarse del parto antes de regresar a casa y retomar un ritmo frenético. Tan solo unas horas después de dar a luz a su pequeño ser arrugado, ya están de vuelta en casa sin un momento para sí mismas. En Corea del Sur, el descanso no es una utopía lejana; es la norma. En este país, donde se enseña demografía desde cuarto grado con la esperanza de inspirar a las futuras generaciones a tener hijos, la recuperación posparto se asemeja a un retiro de bienestar. Las madres encuentran una tranquilidad que otras nunca experimentan en espacios híbridos, un mundo aparte de la frialdad de los hospitales.

Desempacan sus maletas y cochecitos en habitaciones de lujo equipadas con almohadas de lactancia, cunas, pañales, incubadoras y extractores de leche. En el corazón de estas clínicas modernizadas, que crean la ilusión de unas vacaciones, las madres no tienen nada que hacer más que dormir, comer y recuperarse. Aquí, todo está diseñado para regenerar el cuerpo de las madres y recompensarlas como corresponde con caldos caseros, masajes específicos y un personal dedicado siempre dispuesto a brindarles alivio. Estos centros posparto, más conocidos como "sanhujoriwon", no surgieron de una moda pasajera ni de una tendencia viral. Forman parte de una larga tradición, aunque con un enfoque ligeramente más orientado al marketing.

Según la Medicina Tradicional China, el embarazo y el parto agotan la energía vital de la mujer. Este mismo principio, conocido como "zuò yuèzi", también sugiere que la madre pierde su calor interno. De ahí la recomendación de consumir alimentos calientes y ricos en grasas, tratamientos de spa y un sueño reparador en sábanas suaves.

Instalaciones de recuperación posnatal de cinco estrellas

En Corea del Sur, un país con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, pero que experimentó un aumento inesperado de nacimientos para 2025, las madres viven los primeros días de la maternidad en condiciones idílicas. Mientras Francia cierra gradualmente sus salas de maternidad, el país de la rutina de cuidado de la piel de diez pasos abre cada vez más centros posparto . Lugares donde el cansancio y el estrés mental son conceptos desconocidos.

Las madres suelen alojarse en estas instalaciones privadas entre una y tres semanas. No se trata de una prescripción médica; la solicitud la realizan ellas mismas y corre por su cuenta. Según Statistics Korea, el 80 % de las madres primerizas acuden cada año a estos centros de maternidad. Durante este periodo de cuarentena, están a solas con su bebé. Con una sala de recién nacidos atendida por enfermeras las 24 horas, habitaciones de lujo equipadas con modernas camas médicas, una sala de lactancia, zonas de descanso y comidas diseñadas para satisfacer sus necesidades nutricionales, las madres pueden organizar su día a su gusto.

Además de seguir una rutina relajante, las madres tienen el privilegio de crear un vínculo más íntimo con su bebé , lejos del mundo exterior. Estas habitaciones dan la sensación de estar en una burbuja, un capullo. Y cuando el bebé empieza a llorar en mitad de la noche, las enfermeras se hacen cargo. De esta forma, se familiarizan poco a poco con su rol y recargan energías, lejos de las obligaciones familiares.

La vida dentro de los muros de estos centros posparto.

En las redes sociales, muchas mujeres documentan su estancia en estos centros posparto, que en otros lugares parecen revolucionarios, pero que en Corea son simplemente la continuación lógica de esos nueve largos meses de embarazo. Se las ve con camisones florales, tomando infusiones de hierbas, disfrutando de comidas apetitosas, recibiendo masajes capilares o aplicándose mascarillas faciales. «Todas las madres merecen este tipo de atención», afirma @mrs.helenchoe , sorprendida de que estos servicios no estén disponibles en Estados Unidos.

Algunas se hospedan en habitaciones minimalistas, mientras que las más adineradas acunan a sus recién nacidos en suites privadas del tamaño de apartamentos. Las opciones también varían de un centro a otro. Las mujeres más afortunadas disfrutan de sesiones de fotos de su bebé, actividades de arte y manualidades, y equipos de bienestar de última generación. «El papá también puede hospedarse en el mismo centro», añade @pearljjchoi, quien ha tenido la oportunidad de conocer esta exclusiva sala de maternidad.

Un lujo no accesible para todas las madres

Estos centros posparto son como refugios para las madres agotadas por el parto. Cubren por sí solos una importante carencia en la atención posparto. Lo cual es admirable si se tiene en cuenta que 7 de cada 10 mujeres se sienten terriblemente solas después de dar a luz. Sin embargo, para muchas mujeres, es un sueño que nunca se hará realidad, una mera fantasía. Porque no, la seguridad social no cubre estas estancias "con todo incluido".

Dependiendo del centro, el precio puede variar significativamente. Una creadora de contenido admitió haber pagado 4784 dólares por 10 días. En varios videos, las clientas también destacan el carácter altamente comercial de estos centros, lo que agrava aún más las desigualdades. Aquí es donde el contraste se vuelve más llamativo. Por un lado, una experiencia posparto altamente estructurada, casi industrializada. Por otro, una sociedad donde la atención posparto sigue siendo en gran medida privada, familiar y desigual. Algunas mujeres pueden disfrutar de semanas de descanso asistido, mientras que otras se encuentran solas, lidiando con noches de insomnio, la recuperación física y las primeras semanas de lactancia sin ningún apoyo real.

Si bien los centros posparto cubren una necesidad en la atención que se presta al cuerpo de las madres, también nos recuerdan que el bienestar tiene un precio y se aprovechan de la salud de las madres.