Esta madre de gemelos pone a prueba su "conexión" y el vídeo se ha vuelto viral.

Una madre, dos niños separados por una puerta y una serie de preguntas formuladas oralmente. Las respuestas de los gemelos dejaron atónitos a los internautas y reavivaron una pregunta que la ciencia sigue investigando: ¿están realmente conectados los gemelos?

La prueba: las mismas preguntas, sin verse ni oírse entre sí.

La premisa del video publicado en la cuenta de Instagram @paschal_twins17 es sorprendentemente simple. La madre les hace a sus hijos gemelos las mismas preguntas, sin que puedan verse ni oírse. Las respuestas, idénticas o casi idénticas, provocaron de inmediato una oleada de reacciones de asombro en los comentarios. "¿Cómo es posible?" , "¡Es magia! ", "Los gemelos me dan un buen susto" : el tipo de reacciones que convierten un video familiar en un fenómeno viral en cuestión de horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jojo y Nonni 💙 (@paschal_twins17)

¿Existe realmente la "telepatía entre gemelos"?

Esta es la pregunta que todos se hacen al ver este tipo de vídeo. La respuesta científica es compleja. No hay pruebas de comunicación extrasensorial entre gemelos. Sin embargo, varios mecanismos bien documentados explican estas sorprendentes coincidencias.

Los gemelos monocigóticos —aquellos que se desarrollaron a partir del mismo óvulo— comparten el 100 % de su ADN, lo que significa que tienen las mismas predisposiciones cognitivas, los mismos procesos de pensamiento y, a menudo, las mismas asociaciones de ideas cuando se enfrentan a la misma pregunta. Si a esto le sumamos años de convivencia, experiencias compartidas y un idioma común, las respuestas idénticas se vuelven menos misteriosas, aunque sigan siendo fascinantes.

Lo que dicen los estudios sobre los gemelos

La investigación con gemelos es una de las herramientas más poderosas en psicología y genética. Los estudios de gemelos criados por separado —llevados a cabo, en particular, por el Estudio de Familias de Gemelos de Minnesota desde 1979— han demostrado cómo la genética influye en los gustos, los comportamientos, las respuestas emocionales e incluso las decisiones vitales, independientemente del entorno.

Los gemelos separados al nacer y reunidos en la edad adulta a veces descubren que han elegido el mismo nombre para sus hijos, la misma profesión y el mismo peinado. No hay telepatía de por medio, sino más bien una estructura mental compartida que produce efectos asombrosos.

El papel de la madre en la viralidad

Lo que hace que el video sea tan entrañable no es solo el resultado de la prueba, sino la forma en que la madre la lleva a cabo. Su entusiasmo genuino, su reacción ante cada respuesta idéntica y su evidente orgullo por este vínculo transforman un simple ejercicio en un momento tierno compartido con millones de desconocidos. Los videos de padres que documentan la extraordinaria vida diaria de sus gemelos se encuentran entre los contenidos más atractivos de Instagram y TikTok, y este no es la excepción.

Una tendencia que nunca pasa de moda.

El "reto de la telepatía entre gemelos" es una de las tendencias más populares en redes sociales. Durante años, miles de familias con gemelos han publicado sus propias versiones de la prueba: eligen el mismo objeto, dibujan lo mismo y responden las mismas preguntas. El formato funciona porque apela a algo universal: el deseo de creer que existen vínculos que trascienden las palabras. Y aunque la ciencia prefiera hablar de genética compartida en lugar de misterio, la fascinación sigue siendo muy real.

Examen oral, respuestas idénticas, millones de visualizaciones: estos gemelos ofrecieron, sin saberlo, una conmovedora y fascinante lección sobre lo que significa compartir no solo ADN, sino también una forma de ver el mundo. La ciencia no habla de magia, pero a veces sin duda lo parece.