El proyecto de esta mujer para padres que han perdido a un hijo está conmoviendo a miles de personas.

Perder a un hijo es una experiencia que cambia la vida. En Estados Unidos, Rosann Cassiopi ha decidido dedicar su tiempo y experiencia a ayudar a las familias que afrontan este dolor. Su proyecto, tan sensible como conmovedor, ahora llega a miles de personas.
Cuando un vestido de novia se convierte en símbolo de ternura
Algunos vestidos cuentan múltiples historias. Esta es la visión de Rosann Cassiopi, residente de Wisconsin, quien reutiliza vestidos de novia donados y los transforma en "vestidos de ángel". Estas pequeñas prendas están destinadas a bebés que fallecieron antes o poco después de nacer. Cada creación está cuidadosamente diseñada para brindar consuelo a las familias durante un momento particularmente difícil. Detrás de cada puntada reside el deseo de honrar una vida, por breve que sea.
Una nueva misión tras un cambio de vida
Durante tres décadas, Rosann Cassiopi trabajó como enfermera. Cuando una rara enfermedad neurológica la obligó a jubilarse anticipadamente, tuvo que reinventar su vida. Con más tiempo libre, decidió aprender a coser. Lo que comenzó como un simple aprendizaje pronto se convirtió en una verdadera vocación. Desde entonces, ha dedicado gran parte de su energía a crear estas prendas únicas.
Más que un pasatiempo, un compromiso a tiempo completo.
Durante casi diez años, Rosann ha dedicado más de 40 horas semanales a su máquina de coser. Esta admirable dedicación le ha permitido crear cientos de "vestidos de ángel". Su filosofía se basa en una sencilla convicción: los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. A través de su meticuloso trabajo, ofrece a las familias un objeto impregnado de ternura y respeto en un contexto a menudo marcado por el silencio y la soledad.
Creaciones ofrecidas gratuitamente
Todos los vestidos que confecciona Rosann se distribuyen gratuitamente. Se envían a hospitales y a familias necesitadas. Para esta antigua cuidadora, es una forma de seguir ayudando a los demás. Lejos de los focos, cumple discretamente con su labor, motivada por el deseo de brindar un poco de consuelo a quienes atraviesan momentos especialmente difíciles.
Un proyecto colectivo al servicio de las familias.
Rosann también participa en la asociación estadounidense "Real Imprints", que coordina el Proyecto Angel Gowns. A través de una red de voluntarios comprometidos, la organización transforma vestidos de novia donados en ropa para bebés que han fallecido por aborto espontáneo, muerte fetal o poco después del nacimiento. Esta iniciativa apoya a un gran número de familias y, al mismo tiempo, crea conciencia pública sobre una realidad de la que aún se habla poco.
Cambiar nuestra perspectiva sobre el duelo perinatal
Más allá de la costura, Rosann quiere abrir el diálogo sobre el duelo perinatal. Según ella, "demasiados padres han sufrido esta terrible experiencia en silencio durante demasiado tiempo". Al ofrecer estos vestidos, espera recordarles a los padres en duelo que no están solos. Su mensaje resuena en muchas familias: cada historia importa, cada emoción merece ser escuchada y cada niño merece ser honrado con dignidad.
Gracias a su generoso compromiso, esta mujer de Wisconsin demuestra que un simple trozo de tela puede convertirse en un poderoso símbolo de apoyo, solidaridad y humanidad.