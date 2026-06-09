La astronauta Kellie Gerardi, la primera mujer en extraer leche materna en gravedad cero, hace historia.

A menudo le decían que tendría que elegir entre la maternidad y su carrera científica, pero Kellie Gerardi decidió tener ambas. Tan solo ocho semanas después de dar a luz a su hija, regresó a su puesto en el reducido espacio de las naves espaciales. La astronauta, la nonagésima mujer en haber viajado al espacio, es una pionera: se extrajo leche materna en gravedad cero para impulsar la investigación. Un logro simbólico para esta madre, que sin duda ha encontrado su lugar entre las estrellas.

Extraer leche materna en gravedad cero: misión cumplida para Kellie Gerardi.

Es una imagen que se viralizó en redes sociales, alcanzando a 3,5 millones de personas en todo el mundo. Muestra a una astronauta levitando, con sus bolsas de extractor de leche flotando y exhibiendo la leche que recolecta diariamente. Con una sonrisa en el rostro y su traje espacial azul marino a la vista, Kellie Gerardi ha logrado otra hazaña en su brillante carrera, y esta la siente como una victoria personal.

Hace apenas ocho semanas, la experimentada astronauta, que incluso tiene una muñeca Barbie a su imagen y semejanza, se encontraba en la sala de maternidad celebrando el nacimiento de su hija. Radiante de felicidad desde la llegada de esta niña, concebida mediante fecundación in vitro y a quien considera un regalo del cielo, la astronauta no perdió el tiempo y retomó sus funciones en el espacio.

Durante su periodo posparto, una etapa difícil para muchas mujeres, estuvo a los mandos de una nave espacial en microgravedad. Como parte de la minoría numérica en el sector espacial, que cuenta con tan solo 85 mujeres de un total de 644 astronautas, ha dejado una huella imborrable en la historia. La frase «hasta el infinito y más allá» parece haberse convertido en sinónimo de ella.

Esta mujer desafía las leyes de la gravedad, pero también las de toda una industria que a menudo exige sacrificios y obliga a las mujeres a elegir entre la vida familiar y los sueños de infancia. «Sinceramente, me solidarizo con las mujeres que se sienten obligadas a volver al trabajo antes de estar preparadas, pero ese no es mi caso», argumenta en una publicación sobre su estilo de vida «nave espacial, trabajo, casa» .

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Esta ley supone un paso de gigante para la salud de las mujeres.

Kellie Gerardi, quien ha desterrado la palabra "imposible" de su vocabulario y nunca se rinde ante un obstáculo, se propuso conquistar el respeto y el reconocimiento colectivo. Se extrajo leche materna en microgravedad durante un vuelo parabólico para el IIAS, no para obtener elogios, sino con la esperanza de realizar nuevos descubrimientos sobre la fisiología materna. Este recipiente transparente lleno de néctar materno no tiene como objetivo alimentar a su bebé, sino enriquecer nuestra comprensión del cuerpo femenino.

¿El objetivo de este experimento, que la convierte en pionera? Desvelar los misterios que rodean la leche materna y estudiar sus cambios en condiciones específicas, como la microgravedad o la alta aceleración. «Nuestro equipo científico está llevando a cabo varios estudios sobre la leche materna. Desde la extracción en microgravedad durante vuelos parabólicos, incluyendo la composición y la lipidómica, hasta nuestro segundo vuelo espacial científico el año que viene», explica en la descripción.

Además de abordar un tema largamente ignorado por los científicos, en su mayoría hombres, Kellie Gerardi también trabaja para mejorar el apoyo que reciben las madres en su profesión. Porque las mujeres no deberían tener que interrumpir su trabajo para amamantar a sus bebés , ni deberían tener que posponer sus ambiciones.

Astronauta y madre, ella es el rostro del cambio.

Si bien la astronauta pasa sus días en los confines del espacio, la vida no siempre le ha sonreído a esta mujer de treinta y tantos años, nombrada "Mujer del Año" por Time y USA Today. Ha atravesado momentos difíciles en su vida personal, superando ocho años de infertilidad secundaria y sufriendo un aborto espontáneo. Incluso documentó su proceso de FIV en su cuenta de Instagram para ofrecer una perspectiva diferente, más realista y auténtica sobre la maternidad, alejada de las narrativas idílicas.

Hoy se siente afortunada de tener una niña, a la que llamó Max Q en homenaje a la exploración espacial. Para ella, es un pequeño milagro. Esta niña, concebida con gran dificultad, la anima a luchar con más ahínco por una sociedad más justa y equitativa. Porque si bien Kellie Gerardi siempre aspira a lo más alto, mantiene los pies en la tierra. Sabe que aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad y garantizar condiciones laborales dignas para las madres.

Si bien las mujeres siguen siendo una excepción en el campo espacial, la astronauta Kellie Gerardi, que es la personificación de la perseverancia, convierte cada acción en un manifiesto, en un acontecimiento progresista.