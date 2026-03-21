Cómo explicar el amor a los niños sin crear confusión.

Esta es una pregunta que los padres rara vez se plantean, a diferencia de la de cómo nacen los bebés. Su amor es tan instintivo y natural que no suelen pensar en enseñárselo a sus hijos, quienes a veces confunden a sus primas con sus novias y desarrollan pequeños complejos de Edipo. Aquí les ofrecemos algunas sugerencias para abordar el tema con franqueza y honestidad.

El amor, un concepto abstracto para los jóvenes.

Cuando los niños preguntan constantemente "¿por qué?", esperas cualquier pregunta menos esta. A veces, en un arrebato de curiosidad, tus pequeños te harán una pregunta capciosa que te pillará completamente desprevenida. Cuando preguntan "¿Qué es el amor?" , te quedas sin palabras, como si fuera un término totalmente nuevo. Casi te dan ganas de buscar un diccionario o pedir ayuda a chatGPT.

¿Cómo puedes mantenerte objetivo y neutral en tu definición de amor, un sentimiento que te parece a la vez tan obvio e indescriptible? Es casi tan complicado como explicar cómo se hacen los bebés. La analogía de la cigüeña y la col no funciona aquí. El amor es un concepto complejo y no se puede resumir en una sola palabra. Lo cual, desde luego, no ayuda.

Para un niño, el amor es algo que adquiere, pero no siempre comprende. Es un sentimiento, una experiencia, pero rara vez un concepto claro. Sienten que aman a sus padres, a su juguete favorito o a su mejor amigo, sin necesariamente entender qué diferencia estos vínculos. El amor está arraigado en ellos; simplemente no ha alcanzado la madurez. De hecho, sin darse cuenta, los niños lo demuestran a diario: abrazando a sus padres, preparando un ramo de flores del jardín para su abuela, compartiendo su trozo de pastel casero con su amigo favorito.

Por eso, los grandes discursos filosóficos son inútiles. Es mejor empezar con situaciones concretas: "¿Sabes cuando te alegra dar un abrazo? Es una forma de demostrar amor". O: "Cuando te importa mucho alguien y quieres que sea feliz, eso es amor".

Adapta las explicaciones según la edad del niño.

Obviamente, no vas a dar explicaciones muy detalladas a un niño pequeño que apenas puede hilar cinco palabras y que acaba de aprender a leer. Un niño pequeño necesita principalmente puntos de referencia sencillos y reconfortantes: el amor se siente en los abrazos, las sonrisas y los momentos compartidos.

Evita las deducciones apresuradas y las preguntas prematuras como "¿Es tu novio?" , que solo confunden al niño. Sí, sus pequeños cerebros no pueden asimilarlo todo a la vez. "No hay que apresurar el lenguaje, es decir, no proyectes ideas preconcebidas, no digas cosas como '¡Está enamorado, está enamorada!' cuando el niño es pequeño y está experimentando esta increíble complejidad emocional ", advierte Sonia Chaine , autora del libro infantil "El amor lo entiendo todo".

A medida que tu hijo crezca, puedes profundizar en el tema y perfeccionar tus enseñanzas explorando el amor con mayor detalle. Es entonces cuando le explicas que no puede amar a su hermana como el príncipe ama a Cenicienta, ni como mamá ama a papá. Si te sientes incómodo con este tema, visita la biblioteca, que cuenta con una gran variedad de libros ilustrados y perspicaces sobre el tema. Un ejemplo es "Histoire pour Mieux Aimer" (Historias para amar mejor), una explicación clara y accesible de los cinco lenguajes del amor.

Nombra los diferentes tipos de amor sin mezclarlos.

A diferencia del misterioso origen de los bebés, que requiere una única explicación definitiva, el amor es tan multifacético que se desarrolla en varias etapas, desde la más inocente hasta la más madura. Un niño podría decir : «Estoy enamorado de mamá» o «Me voy a casar con mi compañero de clase». Y eso es perfectamente normal. En lugar de corregirlo con dureza, es mejor usar palabras y una guía amable . «Lo que sientes es un amor muy fuerte, pero no es lo mismo que el amor entre dos enamorados».

Distinguir entre el amor familiar, amistoso y romántico ayuda a evitar confusiones y a validar las emociones del niño. No negamos lo que siente, simplemente le ayudamos a comprenderlo. De esta manera, el niño sabe que no puede coquetear con su maestro ni encandilar a un familiar.

Da buen ejemplo cada día sin dramas.

Como probablemente ya sabes, los niños aprenden por imitación. Absorben las imágenes reales con más facilidad que las palabras. Además, son observadores muy perspicaces. Si tu hijo te ha visto sacar la lengua dos veces mientras hacías un crucigrama, es probable que imite el gesto. Lo mismo ocurre con el amor y cómo lo demostramos en nuestro día a día. La forma en que expresamos afecto, gestionamos los conflictos o mostramos respeto es una valiosa lección silenciosa.

La idea no es montar un espectáculo ni recrear "Love Actually" en casa, sino reflexionar antes de actuar y, sobre todo, recordar la presencia de estos espectadores, que al fin y al cabo son tus "duplicados". Un gesto tierno, una escucha atenta, una discusión pacífica… todo esto moldea su visión del amor. Entienden, sin que tengamos que decírselo, que el amor no se limita a las palabras, sino que se vive cada día.

Si bien el amor se construye a través de las experiencias y permanece "inocente" hasta la adolescencia, también se moldea a través de los padres y la perspectiva que estos brindan.