¿Está confirmado científicamente el síndrome de la hija mayor? Este estudio reaviva el debate.

¿Siempre eres la primera en echar una mano, tranquilizar o tomar las riendas? Si eres la hermana mayor, seguro que te identificas con estas características. Durante años, el "síndrome de la hija mayor" ha circulado en redes sociales, pero la ciencia finalmente está empezando a confirmar algunos de sus mecanismos subyacentes.

Un rol de “otra madre” que se configura desde la infancia

Muchas niñas mayores afirman haber crecido con un sentido temprano de la responsabilidad. La escritora estadounidense Yael Wolfe explicó al HuffPost que, a los 11 años, cuidaba de su hermano menor "como una segunda madre". No era que su madre careciera de habilidades, sino que se sentía corresponsable del bienestar familiar.

Estas experiencias no son aisladas. En internet, tienen una amplia repercusión: memes humorísticos sobre la "fatiga emocional de la hermana mayor" o las "bonificaciones por ser madre gallina" llevan años circulando. Sin embargo, tras el humor se esconde una sólida realidad psicológica: estas niñas maduran emocional y socialmente más rápido. Y la ciencia ahora ofrece explicaciones concretas.

Maduración acelerada vinculada al estrés materno

Un estudio realizado por la Universidad de California y publicado en Psychoneuroendocrinology realizó un seguimiento de más de 100 familias durante 15 años. Los investigadores midieron la ansiedad, la depresión y el estrés de las madres en diferentes etapas del embarazo. ¿El resultado? Las hijas primogénitas de madres con alto nivel de estrés mostraron un desarrollo social y emocional más rápido que sus hermanos menores.

Este fenómeno se explica en parte por la "pubertad suprarrenal", una fase de sutiles cambios hormonales y cognitivos que precede a la pubertad física. Estos ajustes preparan el cerebro para una mayor empatía, atención y sentido de la responsabilidad. En otras palabras, el cuerpo y la mente de las hijas primogénitas parecen estar naturalmente calibrados para convertirse en "auxiliares de guardería" dentro de sus familias. Jennifer Hahn-Holbrook, psicóloga y coautora del estudio, explica: "En tiempos difíciles, es ventajoso para la madre que su hija mayor madure más rápido para poder brindarle apoyo. Es un mecanismo adaptativo".

Un fenómeno predominantemente femenino

Los niños mayores no siguen el mismo patrón. Según los investigadores, participan menos en el cuidado directo de los niños más pequeños, lo que reduce el beneficio biológico de la maduración temprana. Además, el desarrollo femenino es particularmente sensible al entorno familiar y social, especialmente al estrés materno y a las interacciones emocionales tempranas.

Así, las niñas adaptan inconscientemente su desarrollo para satisfacer las necesidades de su familia. Este rol de "parentificación" suele traer ventajas: autonomía, empatía y liderazgo. Sin embargo, también puede generar sentimientos de hiperresponsabilidad o culpa en la edad adulta.

Cuando la ciencia se encuentra con la intuición colectiva

El "síndrome de la hija mayor" no tiene reconocimiento médico oficial, pero este estudio proporciona una base científica para lo que muchos intuían. La hija mayor suele ser la mediadora, la protectora, quien asegura la cohesión familiar. La ciencia se refiere a esto como programación fetal: el bebé adapta su desarrollo a las señales de estrés maternas, anticipándose a un entorno exigente. Una auténtica estrategia evolutiva: crecer rápidamente para apoyar a la familia y facilitar su supervivencia.

En resumen, la famosa hermana mayor no es simplemente organizada o responsable por costumbre: sus cualidades están arraigadas en la biología y el desarrollo psicológico. Así que, la próxima vez que tu hermana mayor tome las riendas o sea sobreprotectora, recuerda: no es solo cuestión de carácter, prácticamente lo lleva en la sangre.