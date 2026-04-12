¿Por qué algunos niños son más difíciles de tratar en compañía de su madre que otros?

Todos alaban la calma y la obediencia de tu hijo, sin saber que, en tu presencia, este angelito se transforma en una criatura despiadada. Bajo esa apariencia de bondad se esconde un par de cuernos formidables. Tu hijo te está complicando la vida y no se parece en nada a la descripción idílica que te dan tus seres queridos. Pero, ¿por qué tanta crítica implacable? Los científicos te tranquilizan: tú no eres el problema.

¿Los niños se portan 800 veces más mal en presencia de su madre?

Cuando tu hijo regresa de jugar en casa de un amigo, los demás padres no tardan en elogiar su comportamiento amable y educado. Para tu sorpresa, descubres que tu hijo, el mismo que hace berrinches cada quince minutos e ignora tus órdenes, es capaz de portarse bien y ser ejemplar durante toda la tarde.

En casa de otras personas, su actitud cambia por completo, transformándose de un pequeño bribón travieso en un santo intachable. Se ofrece a recoger la mesa, mientras que en tu casa suspira cada vez que se lo pides. Se quita cuidadosamente los zapatos en la entrada, los mismos que arrastra por toda la casa después de que hayas terminado de limpiar. Y lo que es aún más injusto, come con gusto platos de judías verdes que luego aparta con una mueca en tu cocina. ¡Menudo adulador!

Cuando recoges a tu hijo de casa de sus abuelos y lo ves sentado tranquilamente en una silla leyendo un cómic, casi crees que estás alucinando. Tienes que frotarte los ojos dos veces. Sin embargo, sus buenos modales desaparecen en cuanto te ve. Contigo, tu hijo es todo lo contrario de cómo se muestra ante el público: bullicioso, temperamental, irrespetuoso, provocador… Y no es solo tu imaginación. Según un estudio satírico realizado por un autoproclamado Dr. KP. Leibowitz del departamento de psicología de la Universidad de Washington, los niños se agitan 800 veces más en presencia de su madre que cuando están con su padre u otras personas.

El impulso irresistible de atraer la atención de la madre

Esta cifra, que proviene del sitio web humorístico Mom News Daily , puede ser más anecdótica que científica, pero refleja una realidad que solo las madres experimentan. Además, desafía el persistente mito de la "mala madre", que lleva a creer que no se es buena en la maternidad. Para llegar a esta conclusión, el supuesto investigador habría analizado el comportamiento de niños en 500 familias diferentes. Supuestamente consideró varios elementos analíticos: quejas, llantos, gritos, intentos de golpear, exigencias excesivas, lanzar juguetes e incluso olvidar cómo caminar o hablar. Si bien este "estudio falso" puede provocar una leve sonrisa, resuena en muchas madres.

Es una situación recurrente cuando la madre entra en el campo de visión del niño o escucha su voz. El niño, que estaba perfectamente quieto y sentado en su silla, de repente patalea, se queja, se resiste a ponerse la mochila y hace una rabieta sin motivo aparente. No se preocupe, no está enviando malas vibras. El reencuentro es un alivio para ellos.

El psiquiatra y psicoanalista inglés John Bowlby acuñó un término para este fenómeno: la teoría del apego. Los niños pueden ser más difíciles con sus padres porque se sienten más seguros con ellos. Cuando el apego es fuerte, el niño sabe, incluso inconscientemente, que sus padres permanecerán a su lado aunque llore, proteste o tenga una rabieta. Por ejemplo, un niño puede portarse perfectamente todo el día en la escuela y luego explotar al regresar a casa: ha logrado sobrellevar la situación en otro lugar, y es con su figura de apego con quien finalmente libera la tensión. En última instancia, es una expresión de amor, más que un castigo o una venganza personal.

Un estudio más humorístico que veraz, pero tranquilizador.

"Lo estás haciendo mal." "Tu estrés es demasiado contagioso; seguro que afectará a tu pequeño . " "Eres demasiado estricta", o, por el contrario , "no eres lo suficientemente firme." Las madres oyen estas frases moralizantes con frecuencia y acaban interiorizándolas. Se repiten sin cesar en sus cabezas como el estribillo de un éxito veraniego. Como resultado, dudan de sus capacidades, se cuestionan a sí mismas y envidian a aquellas madres que parecen tenerlo todo, sin darse cuenta de que, en el fondo, están luchando igual. Según una encuesta realizada a 2000 mujeres estadounidenses, las madres se preguntan 156 veces al día si realmente están hechas para este papel . El término "mala madre" se cuela constantemente en su autocrítica.

De ahí la importancia de abordar ciertas situaciones con un enfoque menos complicado. Si tu hijo suele meterse contigo pero nunca causa problemas en casa de la niñera , no es porque te tenga en la mira, sino simplemente porque está desahogándose. Es un poco como cuando te sientes muy sensible y conviertes a tu pareja en chivo expiatorio.

En definitiva, si tu hijo o hija guarda sus peores caras contigo, paradójicamente puede ser porque te ve como su refugio más seguro. Un lugar que a veces puede resultar agotador, pero también profundamente valioso.