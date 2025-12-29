Según un profesor experimentado los alumnos con estos nombres son los más inquietos.

Los estudiantes que se mecen en sus sillas, interrumpen la clase charlando y reciben reprimendas en sus agendas parecen tener algo en común: su nombre. En Reddit, un profesor experimentado ha compilado una lista no exhaustiva de los llamados estudiantes disruptivos, más comúnmente conocidos como "alborotadores". E incluso los nombres más melodiosos y poéticos pueden ser los más ineptos.

Éstos son los primeros nombres que son mal vistos por los profesores.

En clase, están los estudiantes que se sientan en primera fila, escuchando atentamente al profesor y levantando la mano ante cada pregunta. Y al fondo, la pandilla de niños traviesos con sus mochilas, los que pasan notas a escondidas bajo los pupitres, hacen cerbatanas con sus bolígrafos y hablan sin permiso. Estos estudiantes, acusados de interrumpir las clases, reciben advertencias en cada boletín de calificaciones. Su comportamiento es el punto más bajo de su escolaridad, y sus padres están exasperados. Y aquellos con ciertos nombres de pila tienen más probabilidades de ser etiquetados como "inquietos", "disturbios" o incluso "distraídos".

Si bien un nombre puede influir en el éxito académico y la trayectoria educativa de un niño, también puede determinar su comportamiento en clase. Al menos, una maestra está convencida de ello. En Reddit , compiló una lista de nombres de estudiantes problemáticos: aquellos que reciben reprimendas con frecuencia y se les asocia con ser considerados alborotadores. Y no se equivoquen: algunos nombres suenan angelicales e inocentes, pero pueden delatar a un estudiante incorregible.

Niña vs. niño: los nombres de los estudiantes inquietos

Estos estudiantes, que tienen cuernos en lugar de halos, son completamente inmunes a las órdenes del profesor. Hacen lo que quieren, y la amenaza de la oficina del asesor estudiantil ya no les afecta. Se revuelven en sus sillas, se divierten diseccionando sus borradores e improvisan un auténtico número de payasos detrás de la pizarra. Cuando el profesor frunce el ceño, sonríen con sorna y siguen entreteniendo a la clase. En resumen, es mejor evitar estos nombres si quiere que su hijo tenga una experiencia escolar tranquila y sin incidentes.

Aquí está la lista de chicas "problemáticas":

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Fe

Refugio

Cielo

Nevaeh

Esperanza

Trinidad

Tiffany

Bretaña

Ashley

Ángel

Estefanía

Betania

Melinda

Miranda

Keyana

La mayoría de estos nombres tienen un sonido anglosajón, lo cual no sorprende, ya que el profesor que los recopiló enseña en Estados Unidos. La clasificación sería sin duda diferente en Francia. Además, tras esta publicación, los profesores han ampliado y complementado la lista basándose en su propia experiencia. Así, Barbara, Rose, Mary y Jennifer también se encuentran entre los nombres que buscan los profesores.

Aquí está la lista de chicos "problemáticos" (Ducobu es un ángel en comparación):

Travis

Perseguir

Estrellarse

Jeremías

Joaquín

Miguel

juliano

Carmín

Logan

Leyenda

Ashton

Alfonso

Ángel

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

cristiano

Landon

A esta lista también podemos añadir a George, Edward, James, Michael y Brian. Mención especial merece Kyle, un nombre que suena muy "malo". Un profesor lo confirma: "Era uno de los peores alumnos que he tenido, con su terrible actitud... y acosaba a los demás alumnos".

Esta lista debe tomarse con cautela: el nombre no lo es todo.

No se trata de tomar esta lista al pie de la letra ni de descartar definitivamente estos nombres por miedo a una serie de llamadas. Un nombre moldea nuestra personalidad, beneficia o dificulta nuestra carrera profesional e incluso orienta nuestra vida amorosa. La ciencia lo ha confirmado: un nombre define de antemano en quiénes nos convertiremos. Sin embargo, estos nombres, que irritan a los profesores con solo mencionarlos, no siempre predisponen al desorden y la algarabía. En realidad, muchos otros factores pueden desencadenar un comportamiento explosivo.

Si los niños están inquietos en clase, no siempre es para provocar o desafiar a la autoridad. A veces es una forma de llamar la atención, de exteriorizar lo que les molesta , el resultado de una mala noche de sueño o una rebelión incómoda ante una situación familiar estresante. También puede ser un efecto secundario del TDAH.

El nombre de tu hijo podría explicar su terrible comportamiento en clase. Sin embargo, a veces es necesario indagar un poco más para encontrar la verdadera causa. Etiquetar nunca es buena idea (excepto quizás en los cuadernos).