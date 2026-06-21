Este nervio poco conocido que ayuda al cuerpo a volver a la calma

Cuando hablamos de serenidad, solemos pensar en sesiones de meditación en posición de loto, baños de gong o paseos reparadores por el bosque, no en lidiar con nuestros nervios. Sin embargo, el cuerpo humano alberga una increíble red nerviosa, y en este mapa interno, hay un nervio que rige nuestro bienestar. Es como un botón para acceder a la paz.

El nervio vago, en el centro de los debates sobre la versión 2.0.

La meditación se ha convertido casi en una práctica obligatoria. Esta actividad, que se supone que nos ayuda a relajarnos, se siente casi como una obligación. Cuando cerramos los ojos al son de música primitiva, visualizamos nuestra interminable lista de tareas pendientes en lugar de proyectarnos a una especie de paraíso blanco poblado de cascadas. Lejos de despejar nuestra mente, este interludio nos recuerda todas nuestras obligaciones. Sentimos que estamos perdiendo el tiempo en la esterilla de espuma. Aunque la meditación tenga beneficios relajantes, a menudo se siente como una tarea pesada.

En las redes sociales, quienes se autoproclaman figuras espirituales ya no se contorsionan ante estatuas budistas ni queman incienso para alcanzar ese estado sagrado de dicha. Estimulan su nervio vago, una parte del cuerpo antes conocida solo por la élite científica o los estudiantes de medicina. Nuestro cuerpo, con todas sus ramificaciones y múltiples vías, es tan complejo como un dispositivo electrónico. Alberga 31 pares bilaterales de nervios espinales, y en este sistema ultraconectado, el nervio vago es, en cierto modo, nuestro «Wi-Fi interno». Los especialistas prefieren un término más académico, comparándolo con la «superautopista de la información».

El nervio vago recorre el torso desde la base del cráneo hasta los intestinos. Es el nervio craneal más largo y pasa cerca de órganos vitales como el corazón y los pulmones. «Es el principal impulsor de la respuesta parasimpática de "descanso, digestión y recuperación", enviando señales por todo el cuerpo para disminuir la frecuencia cardíaca, iniciar la digestión y reducir la inflamación», explicó el Dr. Navaz Habib a Vogue . Es el hilo conductor de nuestro bienestar y equilibrio internos. El cuerpo es como un vasto mapa, y existen caminos que conducen fácilmente a la calma.

Cómo estimular el nervio vago

No tiene sentido intentar estimular este nervio oculto tocando la guitarra contra el pecho. Dado que el nervio vago es inaccesible externamente, su estimulación se produce de forma indirecta, a través de vías indirectas. Si bien los profesionales de la salud y las personas adineradas invierten en dispositivos de electroestimulación de última generación, activar este nervio, que actúa como regulador emocional, es totalmente posible sin necesidad de ningún equipo.

Respiración

A veces, sentimos que contenemos la respiración. Falta de aire, respiración superficial, sensación de asfixia. El estrés nos impide obtener suficiente oxígeno y, en esta situación, el nervio vago permanece inactivo. Mediante ejercicios guiados de coherencia cardíaca, recuperamos el control de nuestra respiración. Ya no es la caja torácica la que se eleva, sino el diafragma el que se libera.

Hacer gárgaras

Solemos hacerlo para refrescar el aliento o eliminar los restos de pasta de dientes. Sin embargo, también se recomienda para estimular el nervio vago, que a veces puede estar algo lento. ¿Por qué? Porque activa los músculos circundantes y crea cierta resonancia. El cerebro, a su vez, lo interpreta como un mensaje tranquilizador.

El zumbido

Puede que ya estés tarareando en la ducha sin darte cuenta, pero ese pequeño ruido continuo que asociamos con canciones mal cantadas o momentos de aburrimiento también podría contribuir a la activación del nervio vago. El principio es sencillo: las vibraciones producidas por el tarareo estimulan indirectamente ciertas áreas conectadas a esta famosa red parasimpática. Un simple y prolongado "mmm", una melodía tarareada en el coche o unos minutos de canto improvisado pueden ser suficientes para generar una sensación de calma.

Baños fríos

La idea de sumergirse en agua helada al despertar no suena precisamente a una promesa de felicidad. Sin embargo, los aficionados a las duchas frías y los baños nórdicos juran por esta práctica. Se dice que el choque térmico que sufre el cuerpo desencadena una cascada de respuestas fisiológicas que pueden involucrar al nervio vago. Cuando el agua fría entra en contacto con la piel, el cuerpo debe adaptarse rápidamente. La respiración cambia, el ritmo cardíaco se reajusta gradualmente y el sistema nervioso se activa.

El cambio visual

Nuestro entorno influye en nuestro sistema nervioso más de lo que creemos. Mirar fijamente la misma pantalla, la misma pared blanca o la misma oficina diáfana con luces fluorescentes no ayuda necesariamente a liberar la tensión. Por el contrario, exponer la vista a paisajes naturales, la luz del día o simplemente un cambio de ambiente puede enviar una señal de seguridad al cerebro. A veces, basta con apartar la mirada. «Desviar la mirada hacia un objeto lejano permite que los músculos oculares se relajen, indicándole así al cerebro que no hay ninguna amenaza inmediata», añade el Dr. Habib.

Lo que esta práctica aporta a la vida cotidiana

Estimular el nervio vago no es una fórmula mágica ni un atajo instantáneo hacia la serenidad perfecta. El objetivo no es alcanzar la serenidad absoluta en todo momento ni dejar de sentir estrés; eso, de hecho, sería humanamente irreal.

Por otro lado, cuidar este sistema regulador interno puede ayudar al cuerpo a recuperar el equilibrio más fácilmente tras un revés, una sobrecarga mental o un periodo turbulento. Algunas personas describen un sueño más reparador, una digestión más tranquila, una mayor sensación de presencia o una mejor capacidad para calmarse tras episodios de ansiedad.

El cuerpo humano aún no ha revelado todos sus secretos de vitalidad. El nervio vago, que ahora ocupa un lugar importante en los rituales de bienestar, no requiere una logística compleja, sino simplemente un buen autoconocimiento.