Tras someterse a una rinoplastia, compartió un síntoma que preocupó a los usuarios de internet.

Bienestar
Anaëlle G.
@oliviadaytonn / Instagram

Un video postoperatorio que se viralizó recientemente ha generado dudas entre muchos internautas. La creadora de contenido Olivia Dayton (@oliviadaytonn) describe una nariz que le gotea constantemente después de una rinoplastia. Si bien el tono es desenfadado, el video ha provocado una oleada de preguntas e inquietudes.

Un vídeo que está causando revuelo en las redes sociales.

En TikTok, Olivia Dayton (@oliviadaytonn) compartió un video donde se la ve con la nariz congestionada mientras se echa el pelo hacia atrás. Con humor, explicó que su nariz, después de la cirugía estética, a veces parece "tener vida propia", y añadió que se sometería al procedimiento de nuevo sin dudarlo.

Este enfoque directo tuvo buena acogida entre algunos seguidores, quienes apreciaron un debate más auténtico sobre los procedimientos cosméticos. Sin embargo, otros usuarios no tardaron en expresar su preocupación, mencionando un síntoma inusual, incluso alarmante. Algunos incluso sugirieron la posibilidad de una fuga de líquido cefalorraquídeo, instando a Olivia Dayton (@oliviadaytonn) a buscar atención médica de inmediato. Otros compartieron experiencias similares tras una rinoplastia, avivando aún más el debate.

@oliviadaytonn cuando te enfermas es realmente 24/7 jajaja PERO LO HARÍA DE NUEVO SIN DUDARLO

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Cuando la curación juega con las sensaciones

Ante este fenómeno viral, la perspectiva médica ofrece información tranquilizadora. En una entrevista con la revista People, el cirujano plástico Sean T. Doherty señala que este tipo de secreción nasal es, en la gran mayoría de los casos, un fenómeno temporal y benigno.

Tras una rinoplastia, los tejidos internos de la nariz permanecen especialmente sensibles. Reaccionan a los cambios en el flujo de aire, al proceso de cicatrización y a las variaciones de humedad. Esto puede provocar una mayor producción de mucosidad, lo que se traduce en una secreción nasal más frecuente que antes de la intervención. Este fenómeno también puede verse influenciado por factores cotidianos como el ejercicio, las emociones o las comidas picantes.

Según el especialista, este periodo de adaptación forma parte de un proceso natural de curación. El cuerpo recupera gradualmente su equilibrio y las sensaciones nasales disminuyen con el paso de las semanas y los meses.

Señales que no deben ser ignoradas

Si bien la mayoría de los casos no son graves, ciertos signos requieren atención médica. Una secreción persistente, especialmente si afecta solo una fosa nasal, acompañada de dolor, fiebre, sangrado o un sabor salado o metálico, justifica una consulta médica. En raras ocasiones, estos síntomas pueden indicar una complicación que requiere tratamiento específico, como una infección o, aún más excepcionalmente, una fuga de líquido cefalorraquídeo.

En definitiva, esta historia ilustra a la perfección el poder de las redes sociales para difundir experiencias personales, a veces extraídas de su contexto médico. La rinoplastia forma parte de un proceso integral de armonía y transformación gradual, donde el cuerpo se adapta con cuidado. Ante cualquier duda, la mejor opción es sencilla: consultar con su cirujano para recibir apoyo personalizado y tranquilizador.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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