El baño: ¿un nuevo espacio para la recuperación mental?

El baño parece tener un único propósito: hacer las necesidades. Se supone que no debes quedarte allí mucho tiempo (a menos que hayas comido algo picante). Sin embargo, a veces se convierte en un refugio. Sabes que puedes encontrar paz allí, así que te quedas indefinidamente. Propicio para la intimidad y el desapego, el baño, a pesar de su limitado aspecto social, es un espacio privilegiado para relajarse, un remanso de tranquilidad. Pero, ¿por qué esta habitación tan poco glamurosa tiene el mismo efecto que un spa?

¿Permanecer mucho tiempo en el inodoro es una cuestión de supervivencia mental?

Te enfadas con tu pareja cuando se entretiene en el baño, pero eres la primera en correr allí para encontrar paz y tranquilidad. A veces usas una necesidad repentina o una menstruación abundante como excusa para aislarte y disfrutar de un momento de respiro. Más allá de su función principal, que no es muy atractiva, el baño es tu cámara de descompresión, tu zona libre de estrés .

Aunque estés prácticamente encerrado entre cuatro paredes con las rodillas en el fregadero, por fin disfrutas de paz y tranquilidad . A veces, tu pareja interrumpe tu improvisada sesión de meditación para preguntarte dónde has dejado el rallador de verduras. Otras veces, son tus hijos los que insisten en llamar a la puerta y te preguntan por qué vas tan despacio. Pero, en general, las interrupciones son escasas.

Una vez que terminas tus necesidades en el baño, no te vas inmediatamente. Prolongas el placer de la soledad y el silencio absoluto. A menos que seas claustrofóbico y no soportes los espacios cerrados, el baño es un excelente lugar para refugiarse cuando una comida se vuelve demasiado estresante o cuando estás harto de tus compañeros de trabajo. "Puedes cerrar la puerta con llave y nadie cuestiona tu necesidad de privacidad. Esta sensación de separación, tanto física como simbólica, nos permite tomar un respiro", explica la psicoterapeuta Jessica Hunt en las páginas de PopSugar .

“Acampar en el baño”, una práctica que no es tan anecdótica.

Por supuesto, no todos los baños invitan a la introspección y la tranquilidad mental. En la autopista, todo va con prisas: es imposible contener la respiración más de un minuto. En el trabajo, tampoco quieres que te acusen de haber usado el baño de forma indebida. En cambio, cuando la higiene es aceptable, este espacio rudimentario y de decoración sencilla se convierte en una especie de refugio personal.

Según un estudio realizado por OpinionWay, los franceses pasan un promedio de 45 minutos al día en el baño, y esto no es solo un síntoma de problemas intestinales o vejiga hiperactiva. Muchas personas pasan tanto tiempo en el baño para despejar la mente (y también el estómago). "Es una forma socialmente aceptable de aislarse un momento, de revisar las redes sociales, de respirar o simplemente de existir sin restricciones", explica el experto.

En este espacio confinado, a veces con poca luz, uno se siente intocable. Como señala el psicoterapeuta, incluso en una posición vulnerable, encorvado sobre el inodoro, haciendo sus necesidades, uno se beneficia de la privacidad. En resumen, no es necesario establecer límites cuando la puerta del baño tiene doble cerradura. Es una valiosa barrera entre el mundo interior y el exterior.

Refugiarse en el baño: lo que dice sobre tu estado interior

En el baño, nadie te molesta ni te apura. No tienes prisa. Aunque el inodoro ofrece comodidades básicas y sus únicas distracciones son revistas polvorientas, crucigramas de los 2000 y plantas artificiales, te sientes extrañamente a gusto. Te sientas como en la camilla de un terapeuta y sales con una sensación de calma. Sin embargo, tu cuerpo no está del todo de acuerdo. En esta postura algo forzada, tu perineo sufre en silencio y aumentas diez veces el riesgo de hemorroides.

Más allá de estos datos médicos repetidos con frecuencia, este hábito de relajación, algo poco convencional, también revela un problema más profundo. «Si el baño es el único lugar donde te sientes en paz, quizás sea hora de cultivar esa misma sensación de calma y soledad en otros ámbitos de tu vida», continúa el experto. Tus momentos de evasión no deberían limitarse a este espacio supuestamente feng shui. Si así es, significa que has dejado que otros te adelanten, y tu único refugio ahora pende de un hilo.

Decir “no”, mostrarte inaccesible y reivindicar tu necesidad de paz y tranquilidad a veces es tan beneficioso como refugiarte en el baño a ver vídeos de gatos. Te mereces algo mejor que un momento de relax rodeado de ambientador y toallitas húmedas.