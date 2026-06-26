Colocarse compresas frías en la ropa interior: la idea inesperada que algunas mujeres están adoptando.

Durante esta ola de calor, que parece una repetición de la película "El día de la marmota", todos buscan alivio, ya sea en los pasillos climatizados de los supermercados o con un ventilador. Mientras algunos bajan la temperatura corporal con duchas heladas, algunas mujeres colocan cubitos de hielo en un lugar menos apropiado que la nuca o las copas de vino: en la ropa interior. No, esto no es brujería moderna, ni el resultado de alguna teoría descabellada encontrada en internet. Esta práctica ancestral, aparentemente gélida, tiene un nombre muy serio: el baño de asiento.

El baño de asiento, un ritual de larga tradición.

El frío forma parte de muchas rutinas de bienestar y va más allá de simplemente refrescar el cuerpo durante las olas de calor. Si bien puede provocar escalofríos y exclamaciones de sorpresa, es increíblemente beneficioso para el organismo. Algunas mujeres sumergen la cabeza en recipientes con agua helada para reafirmar la piel y cerrar los poros, mientras que otras lo hacen para estimular el nervio vago . Quienes son menos sensibles al frío terminan la ducha con un chorro de agua helada para mejorar la circulación y acostarse con las piernas ligeras. No es casualidad que los atletas se sometan a sesiones de crioterapia en cápsulas a -110 °C.

El frío también es útil en la ropa interior. Si bien las mujeres están más familiarizadas con las bolsas de agua caliente que con las compresas frías durante su periodo, les vendría bien probar a aplicar algo frío entre las piernas. Y no, esta no es una técnica nueva para la excitación en solitario ni para despertar sensaciones similares a las que produce la vibración. El beneficio es muy diferente.

El baño de asiento, nombre oficial de esta práctica inusual, consiste en aplicar agua fría en el perineo durante 10 a 30 minutos al día para bajar la temperatura corporal. Este nombre es engañoso, ya que el baño de asiento no utiliza palanganas de tamaño natural, sino simplemente una bolsa extraíble parecida a una compresa higiénica que aplica el frío. Un invento reciente para una práctica mucho más antigua. En China, el baño de asiento forma parte de la cultura desde hace milenios. Las mujeres del Imperio del Medio se salpicaban con agua fría desde el perineo hasta la ingle.

Los beneficios del frío en esta zona íntima

Mientras que en Cincuenta sombras de Grey, el impredecible Christian desliza un cubo de hielo por el cuerpo de su pareja hasta alcanzar el punto crítico, el baño de asiento tiene un propósito diferente. Según sus defensores, el baño de asiento sirve principalmente para regular nuestra temperatura interna y, por consiguiente, reducir la inflamación en el cuerpo. Desde hace varios años, nuestra temperatura corporal fluctúa drásticamente, aumentando al mismo ritmo que el ambiente. Como indican varios estudios, nuestra temperatura corporal ha aumentado un 60%.

Se dice que el baño de asiento produce un pequeño choque térmico y un retorno a la normalidad mediante una especie de reacción en cadena. Otros beneficios mencionados incluyen efectos en el sistema inmunológico, un aumento de energía y una mejora del sueño. El baño de asiento también puede eliminar toxinas, aliviar los cólicos menstruales e incluso mejorar la digestión. Estos efectos positivos fueron documentados por France Guillain, la figura más destacada en la práctica francesa del baño de asiento, en su libro "El baño de asiento: cien años después de Louis Kuhne".

Lo que opinan los especialistas sobre esta técnica.

Con este calor sofocante, que nos hace sentir como si viviéramos en el hemisferio sur, convertir la ropa interior en un témpano de hielo es de lo más agradecida. Es casi más efectivo que un ventilador o un calefactor portátil, sobre todo en este lugar que, con solo una breve parada en el banco del metro, se convierte rápidamente en una sauna.

Sin embargo, los especialistas no están convencidos de este enfoque, que consideran empírico. Matizan el método y señalan que ningún estudio científico serio ha examinado los baños de asiento. En las páginas del medio de comunicación “Allô Docteur”, la Dra. Odile Bagot recuerda a los lectores que los argumentos a favor de los baños de asiento nunca se han demostrado, salvo mediante evidencia anecdótica. “El único beneficio médico de aplicar frío en el perineo podría ser en casos de inflamación en esta zona (por ejemplo, después de una episiotomía, en presencia de un hematoma o hemorroides)”, escribe.

Por su parte, el medio Dopamin Paris señala que los estudios sobre el frío pasan por alto ciertas realidades anatómicas de la mujer, en particular las hormonas, el ciclo menstrual y el sistema nervioso, que tiene una estructura diferente. Si bien el frío puede mejorar la salud en general, a veces el cuerpo lo percibe como una amenaza. Es sinónimo de estrés y activa la respuesta de "lucha o huida".

Efecto placebo o auténtico descubrimiento para el bienestar, el baño de asiento aún guarda sus misterios. Sin embargo, quienes han probado este método holístico solo tienen buenas palabras. Quizás la mejor manera de comprobarlo sea probarlo uno mismo con ropa interior refrescante.