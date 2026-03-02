¿Comparables con los fumadores? Lo que dice un estudio sobre productos para el hogar.

Limpiar, pulir, desinfectar: forman parte de tu rutina diaria. Pero ¿sabías que algunos productos del hogar podrían, a largo plazo, afectar tu respiración? Un amplio estudio europeo investigó esta cuestión, con resultados que nos hacen reflexionar…

Un estudio a largo plazo que plantea preguntas

En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad de Bergen, Noruega, publicó en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine los resultados de un impresionante seguimiento: 6.235 adultos europeos observados durante casi veinte años, como parte del ECRHS (Encuesta de Salud Respiratoria de la Comunidad Europea).

Mediante tres exámenes espirométricos realizados a lo largo del tiempo, los científicos midieron los cambios en la función pulmonar de las participantes. Su principal hallazgo se refiere a mujeres que usan regularmente productos de limpieza, ya sea en casa o en el ámbito profesional.

En estas mujeres, la disminución de la capacidad respiratoria parece ser ligeramente más rápida que en aquellas con baja exposición. La magnitud de esta disminución, durante un período de 10 a 20 años, es comparable a la observada en fumadoras moderadas. No se trata de un efecto repentino, sino de un fenómeno gradual que se desarrolla con el tiempo.

¿Qué ocurre en los pulmones?

Los productos de uso diario (aerosoles multiusos, limpiadores de suelos, desincrustantes) liberan vapores químicos al usarse. Muchos contienen amoníaco, cloro o compuestos de amonio cuaternario. En pequeñas dosis, estas sustancias irritan las mucosas bronquiales. La exposición repetida semana tras semana a este tipo de productos podría contribuir a una inflamación crónica leve.

En concreto, el estudio destaca una disminución anual del FEV1 (volumen espiratorio forzado en un segundo) de 22,1 ml en mujeres que realizan tareas domésticas y de 22,4 ml en limpiadoras profesionales. En mujeres no expuestas a la radiación, esta disminución se estima en 18,5 ml al año. La capacidad vital forzada (CVF) sigue la misma tendencia, con una reducción anual de entre 13,1 y 15,9 ml, según el nivel de exposición.

Entre los hombres, el efecto es mucho menos pronunciado, probablemente porque, estadísticamente, participan menos en las tareas domésticas habituales en esta cohorte. Además, el 85 % de quienes realizaban la limpieza del hogar en el estudio eran mujeres.

Un punto importante: incluso el uso semanal de un solo producto, ya sea en aerosol o no, parece contribuir a este efecto acumulativo. Lo que importa son las exposiciones pequeñas y repetidas.

Un riesgo que ha sido subestimado durante mucho tiempo

Los profesionales sanitarios ya sabían que ciertos productos domésticos podían desencadenar ataques de asma o síntomas respiratorios inmediatos, especialmente en el personal de limpieza. Esta investigación destaca un impacto más discreto, que no necesariamente se acompaña de síntomas agudos.

El estudio no muestra un aumento significativo de casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a corto plazo. Sin embargo, la disminución medida de la CVF sugiere que podrían producirse cambios en el tejido pulmonar a lo largo de varias décadas.

En comparación, los fumadores empedernidos (más de 20 paquetes-año) experimentan una pérdida anual de FEV1 de hasta 27 ml. Los productos de limpieza domésticos se encuentran en un rango intermedio, cercano al de una exposición moderada al tabaco. Esto debería impulsar una reevaluación de estas prácticas domésticas, a menudo percibidas como inofensivas.

La limpieza y la respiración pueden ir de la mano

Buenas noticias: no se trata de renunciar a tener una casa limpia. Se trata más bien de adoptar hábitos que favorezcan el aliento.

La ventilación es un reflejo clave. Abrir bien las ventanas durante al menos quince minutos durante y después de la limpieza ayuda a eliminar gran parte de los gases irritantes.

Reduce la frecuencia de pulverizaciones, favorece formatos líquidos sin pulverizar o, mejor aún, utiliza alternativas naturales sencillas como vinagre blanco diluido o bicarbonato de sodio.

Recuerde medir con cuidado: una pequeña cantidad suele ser suficiente. Usar guantes limita el contacto con la piel y una mascarilla ligera puede reducir la inhalación durante tareas más intensivas.

En definitiva, este estudio no pretende hacerte sentir culpable, sino informarte. Al adaptar algunos hábitos sencillos, puedes preservar tu salud respiratoria a largo plazo. Respirar libremente a los 50 o 60 años es un regalo que puedes empezar a darte hoy mismo, sin sacrificar tu comodidad ni tu bienestar.