¿Esta pose relajante, popularizada en TikTok, es realmente adecuada para todos?

Tumbada boca arriba con las piernas verticales contra la pared: la postura "Viparita Karani" ha acumulado millones de visualizaciones en TikTok. Presentada como "un antídoto rápido contra el estrés y la pesadez de piernas", parece sencilla, accesible y casi mágica: pero ¿es realmente adecuada para todo tipo de cuerpos y cualquier condición de salud?

Una postura de yoga que se volvió viral

Viparita Karani, que literalmente significa "piernas contra la pared", es una postura del yoga tradicional. Se trata de una inversión suave: te recuestas boca arriba y colocas las piernas por encima del nivel del corazón, apoyadas contra la pared. A diferencia de posturas más técnicas, como la parada de hombros, esta se considera pasiva y más accesible.

En redes sociales, se suele describir como un ritual esencial de bienestar. Diez minutos al día son suficientes, según algunos vídeos, para estimular la circulación, relajar el sistema nervioso y ofrecer una sensación inmediata de ligereza. La imagen es atractiva: tú, tu esterilla, una pared y un momento para reconectar con tu cuerpo.

Un impulso para las piernas pesadas

Desde un punto de vista fisiológico, la idea no es absurda. Al elevar las piernas, se aprovecha la gravedad para facilitar el retorno venoso, es decir, el flujo de sangre de regreso al corazón. Tras un largo día de pie o sentado, esto puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón y las molestias.

Instituciones médicas como la Clínica Cleveland señalan que elevar las piernas puede aliviar temporalmente la sensación de pesadez. Sin embargo, se trata de una medida de confort, no de un tratamiento médico. La postura puede proporcionar una sensación agradable, pero no sustituye el tratamiento para problemas circulatorios persistentes. El cuerpo a veces agradece estos sencillos descansos. Dedicarle unos minutos a descansar puede marcar la diferencia.

El verdadero secreto: respirar

El efecto sorpresa que suele experimentarse tras esta postura no se debe únicamente a la posición de las piernas. Está en gran medida relacionado con el contexto en el que se practica: calma, silencio y respiración profunda.

La respiración lenta y controlada activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación. Investigaciones de la Asociación Americana de Psicología demuestran que los ejercicios de respiración profunda pueden reducir el estrés y promover la calma.

En otras palabras, puede que no sea solo la pared lo que te relaja, sino el acto de darte un momento de pausa consciente. La postura se convierte entonces en un marco tranquilizador para relajarte, escuchar tu respiración y liberar la tensión.

Una postura que no conviene a todos

A pesar de su aparente suavidad, el Viparita Karani sigue siendo una inversión. Y las inversiones, incluso las más leves, no se recomiendan para todos. Ciertas posiciones invertidas pueden aumentar temporalmente la presión intraocular.

Las personas que padecen glaucoma, por ejemplo, deberían evitar este tipo de posturas o consultar a un médico.

De igual forma, en casos de hipertensión no controlada, enfermedades cardíacas o problemas cervicales, lo mejor es consultar con un profesional de la salud antes de practicar regularmente.

Si sientes molestias, presión inusual en la cabeza, dolor de cuello o mareos, no ignores estas señales. Tu cuerpo intenta decirte algo: escucharlo es un acto de respeto propio.

En resumen, la postura de "piernas en alto" puede ser un pequeño ritual para aliviar la tensión en las piernas y calmar la mente. Sin embargo, como cualquier práctica de bienestar popularizada en línea, merece ser considerada dentro de su contexto. Lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para otra. En lugar de seguir una moda al pie de la letra, adáptala a tus propias necesidades. Si esta postura te hace sentir bien y tu salud lo permite, disfrútala al máximo. De lo contrario, existen innumerables maneras de cuidarte.