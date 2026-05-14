Esta píldora, destinada a aumentar la libido después de la menopausia, está generando controversia.

Si bien los hombres han podido aumentar su deseo y desencadenar una respuesta sexual durante años con la famosa pastilla azul, las mujeres no contaban con un equivalente en el mercado. Ahora, quienes entran en la menopausia y buscan recuperar una libido juvenil tienen su propio remedio a base de Viagra. Aunque el placer íntimo no tiene edad, este afrodisíaco de laboratorio no goza necesariamente de popularidad universal.

Lo que necesitas saber sobre esta "píldora rosa" de la que todo el mundo habla.

Se trata de un fármaco que la comunidad médica considera una «minirrevolución». Addyi, el equivalente masculino de Viagra , está destinado a mujeres menopáusicas menores de 65 años que desean «reactivar su vida sexual» y recuperar el control de su libido. Conocida como la «pequeña píldora rosa», un nombre con connotaciones de género que ya insinúa su propósito, esta píldora, antes reservada para mujeres premenopáusicas, ahora está disponible para un público más amplio y promete una vida sexual más plena. Esta iniciativa fue posible gracias a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia estadounidense responsable de la salud pública.

Ya no es un misterio: los efectos de la menopausia están bien documentados. La menopausia no se limita a unos pocos sofocos y la ausencia de menstruación. En este momento crucial, que marca el final de una era y el comienzo de otra, el cuerpo de la mujer a veces entra en "modo de espera". Ajusta sus parámetros, se reprograma y ya no responde con la misma intensidad que antes. Lo que antes les provocaba escalofríos y una sensación de calor intenso, ahora les resulta indiferente. A esta realidad biológica se suman la sequedad vaginal, la disminución de la energía, los cambios de humor y el dolor íntimo. Según un informe de la aplicación de citas Adam & Eve, el 43 % de las mujeres experimenta una disminución de la libido durante la menopausia.

Se dice que esta "píldora rosa", supuestamente más eficaz que los elixires de jengibre y las decocciones de maca, ayuda a las mujeres con baja libido a mantener su deseo y a "compensar" supuestas disfunciones corporales. Sin embargo, no es una varita mágica. A diferencia del Viagra, que endereza mecánicamente el pene, Addyi afecta a los neurotransmisores, incluida la serotonina, la hormona del bienestar.

¿Un requisito adicional o una respuesta a una necesidad real?

Si bien la disminución de la libido no es una tragedia en sí misma, ni mucho menos una anomalía que deba corregirse, para algunas mujeres representa un verdadero sufrimiento psicológico. Los especialistas en intimidad lo denominan trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH). El deseo de conectar con la pareja está presente, pero el cuerpo no responde y permanece insensible a todas las caricias, incluso a las más irresistibles. Aquí es donde Addyi resulta particularmente útil: porque aborda una sensación de malestar, no una norma ni la presión por el rendimiento. Esta píldora, similar a un estimulante íntimo, podría ayudar a 1 de cada 10 mujeres afectadas por este trastorno, según la Sociedad Internacional de Medicina Sexual.

Más allá del aspecto puramente médico, los especialistas en salud también destacan la dimensión simbólica de esta píldora en las páginas de SELF . Según ellos, Addyi desafía la idea errónea común de que la vida sexual de las mujeres termina abruptamente con la menopausia, como si el deseo tuviera fecha de caducidad.

Su tardía llegada al mercado, en comparación con la Viagra, disponible con receta desde 1998, refleja el estigma generalizado que rodea al placer femenino. «Ofrecer esta opción es un reconocimiento crucial de que el placer es importante para las mujeres maduras», afirma la Dra. Rahman, «tanto para su calidad de vida como para su salud en general». Sin embargo, esta píldora no debe convertirse en un medicamento común y corriente, recetado indiscriminadamente para mantener una vida sexual activa o perseguir un ideal de juventud.

Un medicamento que debe tomarse con precaución.

Cada experiencia es única. Ninguna mujer vive la menopausia de la misma manera. Algunas apenas la notan, mientras que otras se sienten extrañas en su propio cuerpo. Además de generar sospechas, este medicamento, que compite con el Viagra, sigue siendo una sustancia química concentrada. Es más, es imposible adquirirlo sin receta. En Estados Unidos, el único país que lo autoriza, se requiere receta médica para obtenerlo.

Las personas más afectadas también se muestran reacias a tomar una pastilla que actúa directamente sobre su cerebro y manipula sus hormonas. Según los especialistas, no se trata de una cura milagrosa para embrujar el cuerpo ni para privar del placer; es un medicamento que requiere un enfoque personalizado. Si bien muchas mujeres ya toman la píldora anticonceptiva desde hace años y sufren sus efectos secundarios, Addyi corre el riesgo de prolongar este mal hábito.

La clave está en lo siguiente: que la píldora sea una opción, nunca una obligación encubierta. Porque el verdadero progreso no reside solo en la existencia de un medicamento, sino en la libertad que se les brinda a las mujeres para decidir, sin presión social ni médica, qué desean redescubrir, explorar o dejar atrás.