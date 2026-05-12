Hantavirus: ¿cuáles son los síntomas y cómo se transmite este virus?

Desde hace varios días, el nombre hantavirus circula ampliamente en los medios de comunicación, sobre todo tras el anuncio del primer caso confirmado en Francia y la alerta relacionada con un crucero. Como suele ocurrir en estas situaciones, la información se propaga rápidamente y genera ansiedad. Por ello, es útil comprender qué es realmente este virus, sin dejarse llevar por el pánico ni las predicciones alarmistas.

Un virus poco común, pero que está siendo monitoreado.

El hantavirus, ahora agrupado bajo el nombre de ortohantavirus, se refiere a una familia de virus de ARN que se encuentran en diferentes regiones del mundo. Según la Misión COREB , existen alrededor de veinte de ellos, cada uno asociado con diferentes manifestaciones clínicas dependiendo del área geográfica.

Los hantavirus se dividen generalmente en dos categorías principales: hantavirus del Viejo Mundo, presentes en Europa, Asia y África, y hantavirus del Nuevo Mundo, presentes en América. En Francia, el virus que se identifica con mayor frecuencia es el Puumala, transmitido por un pequeño roedor silvestre, el topillo rojo.

Los casos siguen siendo poco frecuentes; en Francia se han registrado algo más de 2000 casos en los últimos veinte años, principalmente en ciertas zonas del noreste. Por lo tanto, dista mucho de ser una enfermedad nueva o fuera de control.

¿Cómo se transmite el virus?

El hantavirus es una zoonosis, lo que significa que es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. La transmisión no se produce por el contacto diario habitual, sino principalmente por la inhalación de partículas contaminadas.

En concreto, el virus puede estar presente en la orina, la saliva o las heces de roedores infectados. Al secarse, estas sustancias se transforman en partículas microscópicas que se dispersan por el aire, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación, como sótanos, áticos, cobertizos o edificios agrícolas.

Con menor frecuencia, la transmisión puede ocurrir a través de picaduras o contacto directo con una superficie contaminada. La transmisión de persona a persona sigue siendo excepcional y solo se ha observado para una cepa específica en Sudamérica.

Los síntomas suelen ser similares a los de la gripe.

Tras un período de incubación de una a seis semanas, los primeros síntomas de la infección pueden parecerse a los de una gripe clásica: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y, a veces, problemas digestivos.

En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar hacia formas más específicas:

Fiebre hemorrágica con síndrome renal, observada principalmente en Europa y Asia, con gravedad variable según el caso.

El síndrome cardiopulmonar, más común en el continente americano, puede progresar rápidamente hasta causar complicaciones respiratorias importantes.

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico. Por lo tanto, el tratamiento se basa en cuidados personalizados según los síntomas, que en ocasiones requieren hospitalización en los casos más graves.

Entre la información y el frenesí mediático

La aparición de un caso en Francia y las alertas internacionales atrajeron, naturalmente, la atención de los medios. La información se difunde rápidamente, a veces acompañada de titulares alarmistas o escenarios extremos que sugieren brotes epidémicos o restricciones generalizadas.

En este contexto, es fundamental mantener la calma. Estar informado es útil e incluso necesario, pero la información que se difunde rápidamente no siempre refleja la realidad científica ni el nivel real de riesgo. Las autoridades sanitarias llevan mucho tiempo vigilando este tipo de virus. La presencia de casos no implica una inminente explosión epidémica ni una crisis generalizada.

Protegerse sin dramatizar

La prevención se basa principalmente en acciones sencillas, sobre todo en zonas de riesgo: evitar el contacto con roedores, ventilar los espacios cerrados antes de limpiarlos y limitar la exposición al polvo potencialmente contaminado.

Más allá de tomar precauciones, es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. Comprender los riesgos no significa exagerarlos. El hantavirus sigue siendo una infección poco común en Francia, conocida por los especialistas y monitoreada durante muchos años. Mantenerse informado es útil, pero sin convertir cada noticia en una fuente de ansiedad constante.

En última instancia, en materia de salud pública, la responsabilidad recae en las autoridades. Para el público en general, lo más recomendable sigue siendo verificar las fuentes, contrastar la información y evitar confundir una "alerta sanitaria" con una "situación catastrófica".