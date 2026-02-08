Search here...

¿Comer kiwi por la noche? Estudios destacan sus beneficios para el sueño.

Bienestar
Fabienne Ba.
lookstudio/Freepik

¿Qué tal si tu rutina nocturna fuera más suave con una simple pieza de fruta? Cada vez más personas añaden un kiwi a sus noches para conciliar el sueño y mejorar la calidad del mismo. Este sencillo hábito forma parte de un enfoque consciente del bienestar.

¿Por qué el kiwi es un tema candente a la hora de dormir?

Los kiwis han atraído recientemente la atención de los especialistas del sueño. Estudios clínicos han demostrado que consumir esta fruta al final del día puede estar asociado con un sueño más reparador. Lejos de ser una cura milagrosa, es más bien un estímulo natural, sencillo y accesible que puede incorporarse fácilmente a una rutina habitual.

Fomentar los estudios clínicos

Una investigación realizada en Taiwán con adultos con trastornos del sueño demostró que comer dos kiwis aproximadamente una hora antes de acostarse, durante varias semanas, se asoció con mejoras significativas. Los participantes se durmieron más rápido, durmieron más tiempo y reportaron una mejor calidad de sueño en general.

Se han observado resultados similares en deportistas. En esta población, consumir dos kiwis por la noche se asoció con un sueño más profundo y una recuperación física más eficaz después del ejercicio. Esto sugiere que los kiwis pueden favorecer tanto la relajación mental como la regeneración corporal.

Qué contiene el kiwi que podría ayudarte a dormir

El kiwi contiene serotonina de forma natural, un neurotransmisor clave para regular el ciclo sueño-vigilia. La serotonina actúa como precursora de la melatonina, la hormona que le indica al cuerpo que es hora de descansar.

Esta fruta también es rica en antioxidantes y fibra. Estos elementos contribuyen a una buena salud digestiva, a menudo subestimada en su papel en la calidad del sueño. Un sistema digestivo más relajado promueve un cuerpo más relajado y, por lo tanto, noches más reparadoras. Algunos estudios también sugieren que el kiwi podría ayudar a reducir el cortisol, la hormona del estrés, lo que facilitaría la transición al sueño.

Cómo incorporar el kiwi a tu rutina nocturna

Si quieres probar este hábito, los estudios suelen sugerir comer dos kiwis aproximadamente una hora antes de acostarte. Puedes disfrutarlos solos, añadirlos a un yogur natural o incorporarlos a un postre ligero y delicioso. La clave está en crear un momento agradable y relajante que respete las necesidades de tu cuerpo.

Es importante recordar que el kiwi no es un somnífero natural ni una solución universal para los problemas de sueño. Sobre todo, la idea no es seguir una regla rígida. Estos consejos no son directrices, sino sugerencias para el bienestar ofrecidas por especialistas. Tienes derecho a comer lo que te guste. Si te gusta el kiwi y te hace sentir bien, puede ser una buena opción para la noche. Si no, existen otras opciones igual de válidas.

El verdadero secreto: un enfoque holístico y positivo del sueño

Dormir nunca depende de un solo alimento, sino de una combinación de factores: horarios de sueño regulares, un entorno tranquilo, gestión del estrés, una dieta equilibrada y autocompasión. El kiwi puede ser una buena adición a esta rutina, pero no sustituye escuchar a tu cuerpo ni un enfoque holístico para tu bienestar.

En resumen, comer un kiwi por la noche puede ser un pequeño y delicado acto de autocuidado. Es un hábito sencillo, accesible y sin presiones, que se alinea con un enfoque positivo hacia el cuerpo: nutrir el cuerpo con respeto, placer y equilibrio para guiarlo hacia el descanso.

