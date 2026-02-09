Este aumento de energía antes de acostarse no es tan positivo como parece.

Aunque llega la hora de meterse bajo las sábanas y saludar a Morfeo, rebosas energía. Aunque por la mañana te cuesta levantarte, a la hora de dormir te sientes de maravilla. Es cierto que esta vitalidad nocturna te permite lavar los platos, tender la ropa y completar buena parte de tu lista de tareas pendientes, pero es señal de un desequilibrio interno.

Cuando el cuerpo se desincroniza

En un cuerpo bien regulado, el cortisol, a menudo llamado la "hormona del despertar", sigue un ciclo preciso. Alcanza su máximo por la mañana para aumentar la energía y disminuye gradualmente a lo largo del día, dando paso a la melatonina, la hormona del sueño . Cuando este ritmo se invierte —cuando el cortisol alcanza su máximo por la noche—, el cuerpo envía señales falsas: nos sentimos llenos de energía justo cuando deberíamos bajar el ritmo. El resultado: retraso en el inicio del sueño, sueño ligero, despertares nocturnos … y fatiga crónica al despertar.

Esta inversión del ciclo hormonal es similar al jet lag interno. El cuerpo ya no sabe cuándo descansar ni cuándo estar activo. A largo plazo, esto puede alterar el equilibrio de todo el sistema nervioso y aumentar el estrés, la irritabilidad o la dificultad para concentrarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Lumbroso - terapeuta y coach holística (@open_naturo)

Las causas más frecuentes

Este desequilibrio no ocurre por casualidad. Suele ser el resultado de una acumulación de pequeños hábitos diarios que mantienen el sistema nervioso en estado de alerta.

Sobreestimulación nocturna: pantallas, redes sociales, correos electrónicos del trabajo o series estimulantes… cualquier cosa que mantenga la atención activa impide que el cerebro se desconecte. La luz azul, en particular, bloquea la producción natural de melatonina.

Una cena demasiado tardía o demasiado azucarada: una comida rica en carbohidratos simples o grasas saturadas altera los niveles de azúcar en sangre y provoca que el cuerpo secrete cortisol para estabilizarlos. Este es el famoso "pico de energía" que a menudo se confunde con un subidón de energía natural.

Un ritmo circadiano alterado: acostarse o comer a horas irregulares, posponer constantemente la hora de dormir o vivir a menudo bajo luz artificial acaba desestabilizando la secreción hormonal nocturna.

Una señal a tener en cuenta, no a ignorar

Este "segundo aire" al anochecer no es una mera coincidencia: es una advertencia del cuerpo. En esencia, dice: "Estoy agotado, pero no sé cómo descansar". Ignorar esta señal solo perpetúa el círculo vicioso: cuanto más tarde te acuestas, más altos son tus niveles de cortisol y tu sueño se vuelve más ligero y menos reparador.

El primer paso, por lo tanto, es observar este momento de energía renovada: ¿a qué hora ocurre? ¿Después de qué tipo de día? Estas pistas suelen ayudar a comprender qué lo desencadenó: una cena copiosa, una noche prolongada frente a la pantalla o estrés acumulado.

Consejos de los naturópatas para recuperar la calma

Baja el ritmo al final de la tarde. Intenta no planificar actividades estimulantes después de las 19:00 h: deja que tu energía disminuya gradualmente.

Crea un ritual relajante. Una luz tenue, respiración consciente, lectura, una infusión relajante o estiramientos suaves indican al cerebro que se acerca la noche.

Cena temprano y ligero. Idealmente antes de las 8 p. m., concentrándote en verduras cocidas, proteínas magras y grasas saludables (aguacate, frutos secos, aceite de oliva).

Evita las pantallas. Reemplaza el desplazamiento interminable en tu teléfono por un momento de tranquilidad sin luz.

Reconecta con tu ritmo natural. Intenta exponerte a la luz natural por la mañana y reducir la luz artificial por la noche para resincronizar tu reloj interno.

Así que, la próxima vez que tengas ese "subidón" nocturno, no cedas a la tentación de ordenar los armarios ni de empezar un nuevo proyecto a las 11 de la noche. Tómalo como un mensaje de tu cuerpo: necesita regularidad, delicadeza y descanso.