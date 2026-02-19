Según los investigadores, este pasatiempo en particular estimularía el cerebro.

Cuando el aburrimiento se apodera de nosotros, muchas personas recurren instintivamente a nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, según investigadores , una actividad específica podría transformar estos momentos de calma en un auténtico ejercicio mental. ¿Y si la clave no fuera evitar el aburrimiento, sino aprovecharlo mejor?

El aburrimiento, un momento clave para el cerebro

El aburrimiento es parte de la vida cotidiana. Contrariamente a la creencia popular, este estado no es necesariamente negativo . Diversos estudios en psicología han demostrado que los momentos de inactividad pueden fomentar la creatividad y la reflexión personal. Todo depende de cómo ocupamos ese tiempo. Recurrir a contenido pasivo, como navegar por las redes sociales, no activa los mismos mecanismos cognitivos que una actividad estructurada. Esto es precisamente lo que estudiaron investigadores de la Universidad de Oregón. Su hallazgo: la elección de actividad durante el aburrimiento puede tener un impacto medible en ciertas funciones cerebrales.

Jugar para estimular las capacidades cognitivas

Según este estudio, las sesiones cortas de juegos de mesa en línea, como Serpientes y Escaleras, Serpientes y Escaleras o Bingo, pueden ayudar a fortalecer habilidades matemáticas fundamentales. Los investigadores observaron una mejora significativa en habilidades como:

el conteo,

reconocimiento de números,

Entendiendo cantidades.

Estos juegos, a menudo percibidos como mero entretenimiento, en realidad involucran varios procesos cognitivos. Requieren atención, anticipación y capacidad para resolver reglas, elementos que estimulan la actividad cerebral. Según Gena Nelson, quien dirigió el estudio, estos resultados demuestran que incluso sesiones cortas pueden tener un efecto positivo si se juegan con regularidad.

Un impacto en la corteza prefrontal

Los expertos también señalan que este tipo de juego activa la corteza prefrontal, una región cerebral implicada en las funciones ejecutivas. Esto incluye, en particular:

planificación,

Toma de decisiones,

control de pulso.

La neuróloga Natalie Mackenzie explica en The Independent que los juegos actúan como estimuladores multisensoriales. Activan la vista, pero también la propiocepción (es decir, la percepción del cuerpo en el espacio) cuando implican manipulación o interacción. Esta estimulación combinada ayuda a mantener el cerebro alerta, especialmente en momentos en que la atención puede distraerse fácilmente.

Una alternativa más activa al "scrolling"

Cuando nos aburrimos, el reflejo más común sigue siendo usar el teléfono inteligente para acceder rápidamente al contenido. Sin embargo, según los investigadores, no todas las actividades digitales son iguales. Usar un teléfono para jugar a juegos estructurados e interactivos estimula las capacidades cognitivas más que consumir contenido de forma pasiva. El objetivo a alcanzar, las reglas a seguir y las decisiones a tomar generan una mayor implicación mental. Esta diferencia es importante, especialmente para niños y adolescentes, cuyos cerebros aún se están desarrollando. Por lo tanto, los científicos fomentan la integración de juegos sencillos pero estimulantes en las rutinas diarias.

También beneficios sociales

Más allá de las habilidades matemáticas y las funciones ejecutivas, los juegos de mesa, incluso en formato digital, pueden fortalecer los vínculos sociales al compartirse. La búsqueda de un objetivo común, la toma de turnos y la gestión de las interacciones fomentan la cooperación y la comunicación. Estas dimensiones sociales también influyen en el desarrollo cognitivo general. Para los niños más pequeños, estos momentos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje informal, sin presión académica, pero con beneficios tangibles.

Convertir el aburrimiento en oportunidad

La idea no es eliminar por completo los momentos de inactividad. El aburrimiento puede ser productivo y fomentar la imaginación y la reflexión personal. Sin embargo, cuando elegimos compensarlo, algunas actividades parecen ser más beneficiosas que otras. Los resultados del estudio de la Universidad de Oregón sugieren que un simple cambio de hábito —optar por un juego de mesa digital en lugar de uno de desplazamiento automático— puede ayudar a estimular el cerebro.

En resumen, cuando el aburrimiento ataca, jugar juegos de mesa en línea puede ser mucho más que un simple pasatiempo. En lugar de verlo como un vacío que hay que llenar a toda costa, esta investigación nos anima a considerarlo una oportunidad. Con la actividad adecuada, puede convertirse en un momento valioso para ejercitar la mente, a cualquier edad.