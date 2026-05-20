Muchas personas mojan su cepillo de dientes antes de aplicar la pasta dental: por qué algunos dentistas lo desaconsejan.

Bienestar
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Casi el 70% de las personas enjuagan su cepillo de dientes con agua antes de aplicar la pasta dental, creyendo que esto mejora el cepillado. Sin embargo, varios dentistas advierten que este hábito reduce la eficacia de la limpieza. Un estudio publicado en el International Journal of Dental Hygiene lo confirma.

El agua diluye los ingredientes activos de la pasta de dientes.

Humedecer las cerdas altera su tensión superficial, reduciendo la adherencia de la pasta dental. Como resultado, el flúor, los agentes antibacterianos y los abrasivos se enjuagan demasiado rápido, perdiendo entre un 20 % y un 30 % de su eficacia, según el estudio. La saliva es suficiente para activar el producto; humedecerlo previamente con agua desperdicia sus componentes clave.

El pelo se vuelve suave y el cepillado resulta menos efectivo.

Ya se recomiendan los cepillos de dientes suaves, y las cerdas húmedas los hacen aún más suaves. El estudio midió una reducción del 15 % en la capacidad de eliminar la placa. El cepillado en seco (aplicación directa de la pasta dental) elimina mejor los residuos, especialmente en molares y encías.

La formación de espuma demasiado rápida equivale a un enjuague prematuro.

El agua genera espuma en exceso de inmediato. Instintivamente, escupimos el producto antes de tiempo, lo que limita el tiempo de contacto entre el flúor y el esmalte (idealmente 2 minutos). Después del cepillado, tampoco te enjuagues la boca: deja que el flúor actúe durante otros 30 segundos.

Buena rutina, científicamente validada

  • Cepillo seco + pasta de dientes.
  • 2 minutos, por todos los lados, suave y flexible.
  • No es necesario enjuagarse la boca inmediatamente.
  • Cepillar con la cabeza hacia abajo y dejar secar durante 24 horas.

Puede parecer higiénico mojar el cepillo de dientes antes de aplicar la pasta, pero este estudio demuestra lo contrario: dilución, cerdas blandas y pérdida de flúor. Cepíllate los dientes en seco para una limpieza óptima: ¡tu dentista te lo agradecerá!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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