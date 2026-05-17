"La enfermedad me lo arrebató todo": esta atleta habla abiertamente sobre su lucha contra la endometriosis.

«Ignorar el dolor no tiene nada de valiente». Con esta frase, Svana Bjarnason resumió 20 años de lucha contra una enfermedad sin nombre. La escaladora franco-islandesa rompió el silencio con una franqueza conmovedora, y su mensaje resonó mucho más allá de la comunidad de escaladores.

Veinte años de dolor sin diagnóstico

Svana Bjarnason padece endometriosis desde hace casi 20 años, pero el diagnóstico se le realizó muy recientemente, tras años de incertidumbre médica. Su primer ginecólogo simplemente le dijo que no era nada y le recetó analgésicos. Ella misma solicitó una resonancia magnética. Entonces le dijeron que tenía "un poco de endometriosis", una explicación que parecía totalmente desproporcionada con la intensidad de sus síntomas.

Finalmente, fue un especialista en endometriosis quien dio el diagnóstico preciso: endometriosis profunda grave, con afectación neuropática y ligamentosa. Este diagnóstico le brindó alivio: "Por fin me dije a mí misma que no estaba loca", explica.

"Andy me lo había quitado todo."

En una publicación de Instagram de septiembre de 2025, Svana Bjarnason le dio un nombre a su enfermedad: "Andy", abreviatura de endometriosis, y describió lo que le había costado: "Hace cuatro meses, Andy me lo quitó todo: mi sonrisa, mi espíritu, mis planes. Solo dejó una pálida copia de quien era. Días enteros esperando en mi cama. Noches tomando analgésicos sin poder dormir. Horas conectada a un electroestimulador. Largos minutos llorando de rabia. Docenas de veces vomitando por la medicación. Y tanto tiempo sin entender absolutamente nada".

Diez días antes de publicar este mensaje en Instagram, Svana Bjarnason se había sometido a una cirugía. Explicó: «Mi cirujano, un robot, y yo finalmente hemos declarado la guerra a Andy. Tras una operación de tres horas, lograron extirpar un nódulo de 4 cm y todas las lesiones de endometriosis». Una victoria médica tras meses de incertidumbre.

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El año olímpico: escalar mientras se llora de dolor.

El año en que Svana Bjarnason intentó clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024 fue increíblemente difícil: vómitos, dolor, insomnio y ataques repetidos. A veces, subía a la pista inmediatamente después de gritar de agonía. Su serie documental, "The Outsider", que sigue su camino hacia París 2024, relata este camino caótico: las dificultades, los sacrificios y la lucha constante por perseguir sus sueños a pesar de todo. Este testimonio visual dice mucho sobre lo que la enfermedad (endometriosis) obliga a las atletas a soportar en silencio.

"El deporte me salvó de la depresión."

En su entrevista con ÀBLOCK!, Svana Bjarnason explicó: «Sin el deporte, la endometriosis me habría sumido en una profunda depresión». La escalada se ha convertido así en su vía de escape, su terapia y su motivación para luchar por un diagnóstico y tratamiento adecuados. Además, reitera un punto crucial que a menudo se pasa por alto: el dolor no depende del tamaño de las lesiones. Y a pesar de que una de cada diez mujeres se ve afectada, la enfermedad sigue siendo poco comprendida.

Un mensaje para todas las mujeres

Svana Bjarnason subraya la importancia de confiar en las propias sensaciones y consultar con especialistas cualificados. Reitera esta frase, que se ha convertido en el eje central de su historia: «Ignorar el dolor no tiene nada de valiente». Además, comparte recursos prácticos para las mujeres afectadas: el grupo de Facebook «Endometriosis and Adenomyosis», la página web «La Belle et L'Endo» y el directorio «EndoFrance».

Veinte años de dolor, años de incertidumbre médica, una operación y una frase que lo resume todo: "ignorar el dolor no es valentía". Svana Bjarnason no solo compartió su historia, sino que le dio nombre a lo que millones de mujeres experimentan sin poder expresarlo con palabras.