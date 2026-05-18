"Prosopagnosia": ¿qué es este trastorno neurológico que impide el reconocimiento de rostros?

Puede parecer sorprendente no reconocer el rostro de un compañero de trabajo, un ser querido o incluso el propio, pero algunas personas lo experimentan a diario. Este trastorno, llamado prosopagnosia, afecta la capacidad de identificar rostros sin afectar la visión.

¿Qué es la prosopagnosia?

La prosopagnosia, también conocida como «ceguera facial», es un trastorno neurológico caracterizado por la dificultad para reconocer rostros familiares. Las personas afectadas pueden ver los rasgos faciales, pero tienen problemas para identificar a una persona, incluso a familiares o amigos cercanos. Algunas también pueden tener dificultades para reconocer su propio reflejo.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, la prosopagnosia puede estar presente desde el nacimiento o aparecer después de una lesión cerebral que afecte ciertas áreas del cerebro involucradas en el reconocimiento visual.

Un trastorno más común de lo que podrías pensar.

La prosopagnosia puede manifestarse en distintos grados. Algunas personas experimentan dificultades solo ocasionales, mientras que otras no pueden reconocer ningún rostro sin pistas adicionales.

Los investigadores estiman que la forma evolutiva de este trastorno podría afectar hasta al 2 % de la población, aunque muchos casos permanecen sin diagnosticar. Las personas afectadas suelen recurrir a estrategias alternativas para identificar a alguien, como su voz, su forma de andar o su peinado.

El papel del cerebro en el reconocimiento facial

El reconocimiento facial depende de varias regiones cerebrales, en particular del giro fusiforme, ubicado en el lóbulo temporal. Según estudios publicados en la revista Brain, esta región cerebral desempeña un papel fundamental en la identificación de rostros y la memorización de rasgos distintivos. Una función alterada en esta área puede provocar dificultades para distinguir rostros, incluso cuando la visión general es normal.

Un impacto en la vida social y profesional

La prosopagnosia puede tener consecuencias en la vida diaria, especialmente en las interacciones sociales. Quienes la padecen pueden evitar ciertas situaciones por temor a no reconocer a las personas con las que hablan. Esto puede provocar malentendidos o ansiedad social. Según Harvard Health Publishing, algunas personas desarrollan estrategias de afrontamiento, como memorizar rasgos distintivos o informar a quienes las rodean sobre sus dificultades.

¿Tiene tratamiento la prosopagnosia?

No existe cura para la prosopagnosia. Sin embargo, algunos enfoques pueden ayudar a controlar las dificultades asociadas. Los programas de entrenamiento cognitivo, por ejemplo, buscan mejorar el reconocimiento facial o reforzar el uso de señales alternativas. Los especialistas también destacan la importancia de un diagnóstico preciso para comprender mejor cómo funciona este trastorno.

En resumen, la prosopagnosia sigue siendo relativamente desconocida para el público general. Sin embargo, la cobertura mediática de testimonios personales contribuye a sensibilizar sobre las dificultades que afrontan quienes la padecen. Los avances en la investigación neurocientífica están mejorando nuestra comprensión de los mecanismos implicados en el reconocimiento facial. Una mejor información puede propiciar una mayor consideración de este trastorno en la vida cotidiana, en la escuela y en el trabajo.