Soledad de fin de semana: el método para aceptarla y amarla.

Cuando estás soltero y vives en una ciudad nueva, lejos de tus seres queridos, el fin de semana a veces se hace eterno. Contrario a lo que muestran series como "Friends", no pasas tus dos días libres tomando limonadas sofisticadas en buena compañía. A veces, es simplemente un vacío. Casi no puedes esperar a que empiece la semana y recuperar algo de vida social. Para sobrellevar mejor la soledad del fin de semana y llenar ese vacío, aquí tienes algunas ideas para entretenerte.

Comprender por qué el fin de semana es más difícil

Se acerca lentamente el fin de semana y nos devanamos los sesos pensando en cómo llenarlo. Estamos deseando que termine la semana, pero al mismo tiempo, nos aterra este largo periodo de soledad. Revisamos nuestros contactos en busca de almas amigas con quienes compartir nuestro tiempo libre, guardamos tutoriales de manualidades de las redes sociales y consultamos las noticias locales, buscando desesperadamente salidas u otros eventos interesantes. En realidad, nos da tanto miedo estar solos que estamos listos para ir al primer torneo local de petanca o al salón de baile para personas mayores.

Si bien los fines de semana en soledad resultan reparadores para algunos y se asemejan a un preciado momento de introspección, para otros son particularmente angustiantes. Esto es especialmente cierto para las personas solteras, que solo pueden escuchar su voz interior (y esta no siempre es muy amable). La transición entre una semana repleta de obligaciones y un fin de semana de absoluta tranquilidad a veces puede ser abrupta.

Según unestudio de Wolfgang Maenning, basado en datos de 1994 a 2010, el fin de semana resulta más deprimente que los días laborables para la gran mayoría de la gente. Parece paradójico, pero es cierto. La razón es que la semana nos mantiene en un estado de intensa adrenalina, y esta emoción se desvanece al amanecer del fin de semana, provocando una profunda melancolía cuando llegan los tan esperados días libres.

Deja de ver la soledad como un fracaso.

Para algunos, la soledad del fin de semana resulta reparadora; para otros, opresiva, y sigue siendo un tema tabú. Se percibe como una derrota personal y provoca reacciones como «Lo siento mucho», como si fuera algo inevitable, nunca una elección. A veces, la realidad se exagera, considerándose demasiado «sombría» o poco «comercializable» para compartirla con los compañeros el lunes por la mañana durante la reunión de fin de semana.

Algunos participaron en un evento de realidad virtual, otros se motivaron para visitar todas las exposiciones de la ciudad, mientras que los más hiperactivos aprovecharon para hacer senderismo, barranquismo, talleres creativos y una noche de preguntas y respuestas musicales. Junto a ellos, uno se siente rápidamente inferior y solo puede ofrecer un vago "No hice nada especial". En una sociedad obsesionada con el rendimiento, donde hay que ser productivo incluso en los días libres, la soledad del fin de semana puede convertirse rápidamente en motivo de vergüenza. Sin embargo, estar solo no significa estar "sin amigos" ni "sin amor". La soledad no es un problema que resolver, ni un grito silencioso de auxilio. A veces es una forma de reconectar con uno mismo, de redescubrir actividades que nos entusiasmaban de niños, de confrontar nuestros propios pensamientos.

Crea tus propios rituales de fin de semana.

Mantenerse ocupado el fin de semana no es una competición, y la soledad tampoco es un reto insuperable. No hace falta probar aficiones nuevas cada fin de semana para impresionar en el trabajo o llenar tus historias de Instagram. Puedes combatir el aburrimiento fácilmente con una rutina bien estructurada. Porque el fin de semana no siempre es una sucesión de descubrimientos emocionantes y salidas espectaculares.

¿La idea? Darle estructura a nuestros días sin que se sienta como una obligación. Podemos tomar un café en nuestro lugar favorito cada sábado por la mañana en lugar de tomarlo en el sofá con la mirada perdida. También podemos proponernos pequeños retos, alcanzables, por supuesto. ¿Por qué no dar un paseo por un barrio diferente cada domingo o elegir al azar una película en el cine por la noche? Ya no es soledad, sino una cita casi romántica con nosotros mismos.

Redescubriendo tu ciudad como un turista

Cuando vives en una gran ciudad, desconoces todos sus secretos. Sin embargo, en lugar de explorar lugares desconocidos en Google Maps, tiendes a limitarte a una zona bien definida. El fin de semana es la oportunidad perfecta para salir de los caminos trillados y explorar más allá de tu zona de confort.

Puedes empezar explorando los pasillos del mercado local, un lugar rebosante de vida, alegría y conexión humana. También puedes simplemente pasear por las calles, sin un itinerario fijo: la mejor manera de descubrir cosas nuevas. ¿Por qué no entrar en ese museo o restaurante que ves mencionado en todas las guías? Puedes planificar tu fin de semana como un turista de paso y sumergirte por completo en la experiencia, hasta el punto de olvidar que no te alojas en un hotel.

Cultivar actividades "profundas"

¿Por qué luchar contra la soledad del fin de semana cuando puedes sacarle provecho y convertirla en un interludio revitalizante? Estar solo también es una forma de hacer esas cosas que has estado posponiendo. Lee ese libro que dejaste sin terminar desde tus últimas vacaciones, anota lo que se te ocurra, usa tus emociones como fuente de inspiración, prepara esa receta tentadora que encontraste por casualidad mientras navegabas por internet.

En lugar de combatir la soledad, la acogemos como una oportunidad, un precioso momento de bienestar. Estas actividades suelen proporcionar una sensación de logro que disminuye el sentimiento de vacío.

Salir sola sin esperar a que la acompañen.

Durante mucho tiempo, salir solo se consideraba un fenómeno «extraño», casi reservado para quienes no habían encontrado un plan B. Sin embargo, un simple cambio de perspectiva puede transformar la experiencia. Ir al cine, sentarse en la terraza de un café, visitar una exposición o incluso cenar solo no son admisiones de soledad, sino elecciones para estar presente con uno mismo.

Al principio, suele haber una ligera inquietud, la sensación de ser observado mientras los demás viven sus propias historias. Luego, muy rápidamente, algo se relaja. Uno elige su lugar, su ritmo, su silencio. No esperas a nadie, no te adaptas a nadie, y esa libertad tiene un sabor sorprendentemente singular.

Salir solo también significa redescubrir el mundo sin filtros. Observas más, escuchas mejor, te dejas sorprender por detalles que podrías haber pasado por alto en una conversación o en grupo. Un café se convierte en un refugio, un paseo se transforma en una bocanada de aire fresco, un museo en un diálogo íntimo contigo mismo.

Aprender a disfrutar de tus fines de semana a solas no se trata de convertir tu vida en una sucesión de actividades inspiradoras. Se trata de dejar de lado la idea de que un fin de semana exitoso tiene que ser igual al de los demás. Se trata de aceptar que, a veces, el mejor plan es precisamente no tener ninguno.