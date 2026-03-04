Levantarse dos veces por la noche a orinar: un síntoma que no debe ignorarse

Dormimos plácidamente cuando, de repente, la vejiga nos despierta de golpe. Entonces nos arrepentimos de nuestro "ritual vespertino": tomar té de hierbas y fumar de la cama al baño, pero no le damos mucha importancia. Sin embargo, levantarse dos veces por la noche para orinar a veces puede indicar un problema de salud, y eso sin mencionar los problemas de salud propios de la vejez.

Orinar dos veces por noche: el extraño vínculo con la respiración

Nos acurrucamos en los brazos de Morfeo cuando, de repente, nuestra vejiga interrumpe nuestros sueños. Añoramos los días de los pañales, que nos ahorraban las constantes idas al baño. Esta situación es terriblemente molesta y bastante común. A menudo, le echamos la culpa al plato de sopa o a la infusión de manzanilla, de la que solo queda la taza en la mesita de noche . Sin embargo, orinar más de dos veces por noche no es simplemente resultado de una hidratación excesiva ni un signo de vejez. A veces es un grito silencioso del cuerpo.

La nicturia, la necesidad de orinar varias veces por la noche, parece ser un problema común entre las personas mayores. A menudo se asume que se trata de problemas de próstata o incontinencia, sin alarmarse necesariamente. Sin embargo, a veces se debe a afecciones menos evidentes no relacionadas con esta zona del cuerpo, como diabetes, insuficiencia cardíaca o hipertensión. Orinar dos veces por noche con regularidad puede, en algunos casos, indicar un patrón respiratorio alterado durante el sueño llamado SAHOS. En términos científicos, este acrónimo, desconocido para el público general, significa síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño.

El síndrome de apnea del sueño provoca pausas repetidas en la respiración durante la noche, lo que genera una especie de "estrés" en el corazón y los pulmones. Como resultado, el corazón secreta más ANP, una hormona que estimula a los riñones a producir más orina. Al mismo tiempo, la interrupción del sueño puede reducir la secreción de otra hormona, la ADH, que normalmente ayuda a retener agua durante la noche. "Esto crea una presión negativa significativa en la caja torácica, lo que estira el músculo cardíaco y provoca múltiples fallos biológicos", explica el Dr. Marc Sapène, neumólogo y especialista en trastornos del sueño, a Cosmopolitan .

Orinar varias veces durante la noche: ¿cuándo debes preocuparte?

Es importante no generalizar ni asumir inmediatamente lo peor. El autodiagnóstico nunca es buena idea. Si la nicturia es ocasional y solo ocurre después de una noche de beber mucho alcohol o tomar infusiones muy grandes, es bastante tranquilizador. Sin embargo, si no es un signo de una afección respiratoria, podría ser un signo de una infección del tracto urinario . Y, en principio, esto se reconoce por la primera micción, que es lo suficientemente dolorosa como para hacerte gritar. Las personas con vejiga hiperactiva, que funciona de forma opuesta a la normal, también experimentan estas debilitantes idas al baño.

La nicturia, a diferencia de las ganas "psicológicas" que dan la impresión de "tener que orinar", obliga a quienes la padecen a correr al baño, con el riesgo de mojar la cama. Es común, incluso con una ingesta baja de líquidos. Se debe consultar a un médico si la nicturia se acompaña de otros síntomas preocupantes: dolor o ardor al orinar, sangre en la orina, fatiga excesiva, hinchazón de piernas o sed intensa.

¿Es posible revertir el escenario para recuperar la comodidad?

A veces, un simple cambio de estilo de vida basta para liberarse de las ganas de orinar. Consumir menos sal, limitar la ingesta de líquidos después de cierta hora, optar por alimentos ricos en almidón por la noche (conocidos por sus propiedades absorbentes) y elevar ligeramente las piernas son ajustes fáciles de hacer para no tener que levantarse de la cama.

Obviamente, en casos de nicturia crónica, es importante comprender el origen y tratar las causas subyacentes. Si se trata de un trastorno respiratorio, el médico realizará pruebas adicionales y prescribirá un dispositivo específico o un dispositivo de avance mandibular.

Salir de la comodidad del hogar para ir al baño solo es tentador en las películas de Disney. Orinar varias veces durante la noche es una experiencia desagradable, pero a veces reveladora. Es mejor ir al médico por nada que esperar a que el problema empeore.