Según un estudio, oler chocolate antes de hacer ejercicio podría mejorar el rendimiento.

¿Y si tu sentido del olfato se convirtiera en un valioso aliado antes de entrenar? Un estudio reciente sugiere que oler chocolate negro antes y durante el ejercicio podría ayudarte a completar más repeticiones sin sentir que te esfuerzas más. Este sorprendente descubrimiento pone de manifiesto la fascinante conexión entre nuestros sentidos, nuestro cerebro y nuestro cuerpo.

Cuando el olor a chocolate se cuela en el entrenamiento

La idea puede parecer sorprendente: mejorar el rendimiento deportivo simplemente mediante un aroma delicioso. Sin embargo, esta es la vía explorada por investigadores de la Universidad de Malaya en un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Physiology .

Los científicos han estado investigando una cuestión relativamente inexplorada: la influencia del olfato en cómo experimentamos el esfuerzo físico. Para ello, reclutaron a 23 hombres con una condición física moderada, a quienes se les pidió que realizaran ejercicios de extensión de piernas tras un periodo de ayuno de al menos diez horas. Antes y durante el ejercicio, los participantes fueron expuestos a diferentes olores: un aroma a chocolate negro muy intenso (90%), un aroma a chocolate con leche (60%) o simplemente agua, que se utilizó como referencia para comparar los resultados.

Puede que el chocolate negro le haya dado un pequeño impulso.

Los resultados sorprendieron a los investigadores. Quienes estuvieron expuestos al aroma del chocolate negro realizaron, en promedio, más repeticiones que los del grupo de control. La diferencia observada fue de aproximadamente 18 repeticiones adicionales en comparación con los participantes expuestos al agua. El aroma del chocolate con leche también pareció tener un efecto positivo, con alrededor de 9 repeticiones adicionales.

Sin embargo, lo más interesante no se limita al número de movimientos realizados. Los participantes no reportaron sentir que se esforzaban más. En otras palabras, lograron avanzar un poco más manteniendo una percepción de dificultad similar. Para los investigadores, este fenómeno es particularmente interesante porque demuestra que nuestra experiencia del esfuerzo no depende únicamente de nuestros músculos. Nuestro cerebro también desempeña un papel crucial en cómo percibimos nuestras capacidades.

Una historia de cerebros, hambre y sensaciones.

¿Cómo se explica este efecto? Los autores del estudio proponen una hipótesis relacionada con el apetito. El aroma del chocolate negro podría haber contribuido a reducir la sensación de hambre en los participantes y a reforzar la sensación de saciedad. Al hacer ejercicio con el estómago vacío, el hambre a veces puede distraer. Al proporcionar al cerebro una señal asociada con el placer y la recompensa, el aroma del chocolate podría ayudar a algunas personas a concentrarse mejor en su entrenamiento. Los investigadores incluso lo denominan una "señal aprendida": con el tiempo, nuestro cerebro podría asociar el intenso aroma del chocolate negro con una sensación placentera y satisfactoria, lo que influiría en nuestra percepción durante el ejercicio.

Un descubrimiento interesante, pero que no debe sobreinterpretarse.

Si bien estos resultados son interesantes, deben interpretarse con cautela. El estudio se realizó con un pequeño grupo de hombres jóvenes con un nivel de condición física moderado. Además, implicó un ejercicio específico bajo condiciones particulares, incluyendo un período prolongado de ayuno. Los propios investigadores describen este trabajo como una exploración preliminar. Se necesitarán estudios adicionales para determinar si estos efectos se aplican a una población más amplia, a diferentes niveles de condición física o a otros tipos de actividad física.

El deporte no se trata solo de batir récords.

Este estudio ofrece una perspectiva novedosa sobre la influencia de nuestros sentidos en nuestra relación con el movimiento. Sin embargo, es fundamental recordar un punto clave: el deporte no tiene por qué ser una búsqueda constante de rendimiento. Moverse puede ser simplemente una forma de relajarse después de un día ajetreado, recargar energías o experimentar placer. Cada sesión cuenta, ya sea que resulte en progreso, descubrimiento o simplemente un momento agradable con tu cuerpo.

En definitiva, aunque el aroma del chocolate negro pueda convertirse en un pequeño ritual motivador para algunos, jamás reemplazará el placer de moverse a su propio ritmo. Lo más importante es encontrar una actividad que le haga sentir bien y celebrar de lo que es capaz su cuerpo.