"Síndrome del camarón": ¿Por qué esta postura en la oficina preocupa a los especialistas?

Si tienes un trabajo sedentario que implica teclear y usar el ratón, es casi seguro que adoptas esta postura sin darte cuenta. Y tu cuerpo te lo hará pagar tarde o temprano. El «síndrome del camarón» es la nueva dolencia del siglo, y no se trata solo de un simple dolor de espalda o unas cuantas molestias en el cuello. Los especialistas en salud están dando la voz de alarma.

¿Eres un oficinista cualquiera?

Tu trabajo puede requerir que permanezcas sentado frente a una computadora desde la mañana hasta la noche. Y durante esta larga jornada laboral, no siempre mantienes una postura saludable. A pesar de tener una silla ergonómica y un espacio de trabajo bien organizado, es inevitable que te muevas constantemente. Incluso puedes tender a encorvarte y acurrucarte.

Encorvado, con la cabeza hundida entre los hombros y el pecho hacia adelante… es una imitación perfecta de un camarón, ese crustáceo arrugado con cuerpo en forma de coma. Esta postura, suficiente para alarmar a cualquier osteópata, es común entre los oficinistas. Es prácticamente una costumbre de oficina abierta, una estrategia colectiva. Las oficinas están repletas de personas con esta postura, vestidas de traje y falda lápiz. Incluso tú podrías ser una de ellas sin darte cuenta.

En lugar de mantener la espalda recta, te encorvas sobre la pantalla y prácticamente te arrastras sobre el teclado. Y lamento decirlo, pero eso es un autosabotaje puro. "Cuando te inclinas hacia adelante, generas mucha tensión muscular en la espalda. De hecho, reduces la capacidad pulmonar y restringes el flujo sanguíneo", advierte Alan Hedge, experto en ergonomía y profesor de la Universidad de Cornell, en un artículo para HuffPost . Tu cuerpo sufre en silencio, y no solo tienes ciática .

Síntomas del "síndrome del camarón"

Si padeces el síndrome de la "espalda dolorida", no solo te duele la espalda. Sin embargo, suele ser donde empieza el dolor. Al principio, solo sientes molestias: dolor de cuello, tensión muscular ocasional, una molestia localizada que te lleva a automasajearte. Te frotas las muñecas constantemente, con la esperanza de aliviar la tensión. Presionas la nuca con los dedos para aplicar presión donde duele. En resumen, tu cuerpo empieza a dar señales de que algo no anda bien.

A largo plazo, el «síndrome del camarón» puede provocar un dolor crónico particularmente debilitante. El síndrome del túnel carpiano, una compresión nerviosa caracterizada por entumecimiento o desagradables descargas eléctricas, es otro ejemplo. El «síndrome del camarón» es implacable e incluso puede afectar partes inesperadas del cuerpo. Si experimenta reflujo ácido, digestión lenta e hinchazón molesta que interfiere con su concentración, tal vez sea hora de reevaluar su postura y volver a sentirse más humano.

Los pasos correctos para prevenirlo

Por mucho que te imagines una cuerda que te jala hacia arriba y te hace más alto, tu instinto te arrastra hacia abajo. Pero no hay ningún secreto: para mantener una postura correcta, necesitas estar en las condiciones físicas y mentales adecuadas. «Cuando te recuestas, tu espalda entra en contacto con el respaldo de la silla, lo que alivia parte de tu peso corporal, de modo que tus caderas soportan menos carga. Tu capacidad respiratoria mejora», explica Alan Hedge. De ahí la importancia de contar con equipos de trabajo ergonómicos y bien ajustados.

También puedes sustituir tu silla habitual por una pelota de ejercicio. Este accesorio, a menudo asociado con las mujeres embarazadas, te ayuda a encontrar tu centro de gravedad y te mantiene erguida sin que tengas que hacer ningún esfuerzo.

Si no tienes la posibilidad de trabajar con un ordenador de sobremesa, puedes elevar tu dispositivo a la altura de los ojos y evitar forzar el cuello. Tus ojos deben estar alineados con tus hombros.

Y no podemos insistir lo suficiente en esto: tómate descansos cada dos horas y úsalos con inteligencia. En lugar de seguir navegando por internet y empeorar tu postura, prueba algunas posturas de yoga . Estírate, mueve el cuerpo, sacúdelo. Hacer la postura del saltamontes o la del perro boca abajo sobre una esterilla de espuma siempre es mejor que estar encorvado como un camarón.

Escucha a tu cuerpo y no ignores sus señales. Para sentirte completamente a gusto en tu escritorio, abandona tu mala postura. Te sentirás mejor y, muy probablemente, con más confianza.