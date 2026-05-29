Muslos irritados: una solución antiirritación podría proporcionar alivio.

Con el calor, el roce entre los muslos es un problema común en verano y una verdadera molestia para muchos. La buena noticia es que existen soluciones sencillas para aliviar esta irritación.

Un problema mucho más común de lo que podrías pensar.

Contrariamente a la creencia popular, el roce de los muslos no depende solo del peso o la talla: la forma del cuerpo y el tipo de piel también influyen. Este fenómeno es bastante común; muchas mujeres lo experimentan, y los hombres tampoco son inmunes. Así que no hay por qué sentirse culpable: es una molestia frecuente que afecta a todo tipo de cuerpo.

A veces, consecuencias dolorosas

La fricción repetida puede provocar diversos problemas: irritación, enrojecimiento, inflamación e incluso pequeñas protuberancias o rozaduras. Esto suele ir acompañado de una sensación de ardor y picazón, especialmente molesta al caminar, correr o en climas cálidos. La transpiración veraniega, que ablanda y debilita la barrera cutánea, agrava aún más el problema.

La solución antiirritación: bálsamo y vendajes.

¿La solución más eficaz? Los productos antirozaduras. Disponibles en bálsamo o barra, crean una película protectora que permite que la piel se deslice suavemente y reduce la irritación; deben aplicarse antes del ejercicio y reaplicarse según sea necesario. Otra opción popular son las bandas antirozaduras, también llamadas «tiras», bandas elásticas anchas que se llevan alrededor de cada muslo, ideales para usar debajo de una falda o vestido. Los pantalones cortos y mallas de ciclismo ajustados ofrecen una protección similar. Por último, un polvo absorbente ayuda a mantener la piel seca: opta por fórmulas a base de almidón de maíz en lugar de talco.

Unos cuantos reflejos adicionales

Diariamente, lo mejor es mantener la piel seca, usar prendas transpirables, mantenerse bien hidratado (una transpiración menos salada irrita menos) y aplicar crema hidratante con regularidad. Para pieles ya irritadas, los tratamientos calmantes, como los que contienen aloe vera, pueden aliviar las molestias. Si nota algún signo de infección, se recomienda consultar a un médico.

Lejos de ser inevitable, el roce de los muslos se puede prevenir fácilmente con las medidas adecuadas. Con bálsamo protector, tiras antirozaduras y ropa apropiada, el verano por fin será sinónimo de comodidad, sea cual sea tu complexión.