Este hábito, a menudo criticado, es en realidad una forma de meditación.

En la terraza de un café, en el metro o sentados en un banco, practicamos este arte constantemente. Cuando no estamos absortos en nuestros teléfonos, disfrutamos observando con cierta picardía a los desconocidos que pasan a nuestro lado con paso apresurado. Incluso nos encontramos inventando vidas para ellos, imaginando sus rutinas diarias o adivinando sus profesiones. Desde la perspectiva de un observador externo, este simple pasatiempo podría parecer un juicio inapropiado o un chisme. Sin embargo, esta actividad contemplativa, a menudo asociada con la vejez o los villanos de ficción más infames, tiene algo muy reconfortante.

Observar a las personas es tan beneficioso como una sesión de yoga.

A veces apartamos la vista del móvil para reconectar con la realidad que nos rodea. Ya sea esperando el próximo tren en el andén o saboreando un matcha latte en una calle bulliciosa, observamos la película que se desarrolla ante nosotros, y a veces casi necesitamos un cubo de palomitas para acompañar este ritual tan placentero. Observar a gente como James Bond tras sus gafas de sol es un pasatiempo universal que practicamos en cada momento libre.

Es un espectáculo tridimensional que rivaliza fácilmente con los vídeos cuestionables de TikTok y el contenido virtual que se encuentra al navegar por las redes sociales. Durante esta inspección de espacios recreativos, vemos parejas enamoradas tomadas de la mano, grupos de amigos en bicicleta cuyas alforjas, que hacen ruido, sugieren una noche de copas, y hombres de negocios con traje repasando planes de negocios desde sus sillones. Sentimos una punzada de compasión por una mujer de la edad de nuestra abuela alimentando a una bandada de palomas y sonreímos tontamente al ver a una niña con bonitas trenzas soplando dientes de león con todas sus fuerzas.

Quienes se sienten observados de reojo experimentan una sensación de escrutinio exhaustivo y, espontáneamente, imaginan una charla de chismes como las de las películas para adolescentes. Sin embargo, esta actividad, de la que las personas mayores son las mejores embajadoras, no siempre va acompañada de susurros o risas burlonas. Es un momento de desconexión, donde el cerebro se desconecta por completo. «Observar a la gente es como meditar con los ojos abiertos», afirma la Dra. Stephanie Steele-Wren, psicóloga clínica, en declaraciones a Bustle . Y añade: «No te creas ninguna expectativa; simplemente observas el mundo pasar».

¿Cómo podemos convertir este sencillo gesto en una auténtica actividad de bienestar?

Observar a la gente desde un asiento cómodo, una silla destartalada o una brizna de hierba recién cortada es una práctica espiritual muy subestimada. No hace falta sentarse en posición de loto sobre una esterilla de espuma ni retirarse a un monasterio tibetano para experimentar la tranquilidad. Este ritual, que no requiere más habilidad que aquietar la mente, es prácticamente automático. Si bien no hay maneras correctas o incorrectas de observar a los transeúntes durante la pausa del almuerzo o un paseo dominical, aún es posible optimizar este paseo mental.

La experta ofrece algunos consejos para transformar este momento cotidiano en un interludio reparador, un tiempo para la reflexión. Primero, recomienda acomodarse en un lugar cómodo con una vista despejada: una cafetería con entrada a la calle, un banco a la entrada de un parque o la barra de un restaurante. Es necesario que haya suficiente distracción para evitar que los pensamientos intrusivos te abrumen. Guarda el teléfono en tu bolso para concentrarte en el presente.

Tómate un tiempo para sumergirte en tu entorno. Los movimientos, las miradas, las actitudes o incluso el ritmo de las personas pueden convertirse en simples puntos de atención. La idea no es interpretar ni sacar conclusiones, sino acoger lo que percibes con curiosidad y delicadeza. En lugar de juzgar a la mujer que camina como si estuviera en El diablo viste de Prada o al hombre con pantalones bombachos que busca desesperadamente un cigarrillo, simplemente observa. «En lugar de obligarte a "vaciar tu mente", deja que el mundo que te rodea haga su magia. Entonces, todo lo que tienes que hacer es sentarte y observar», explica el experto.

Para demostrar que la meditación puede adoptar diferentes formas.

En el imaginario popular, la meditación suele reducirse a sentarse en posición de loto sobre una esterilla de espuma, inhalando incienso y escuchando cuencos tibetanos. Sin embargo, la serenidad no se consigue simplemente con una lista de reproducción titulada "Lluvia torrencial" o una postura que demuestre flexibilidad. Si bien en las redes sociales la palabra "meditación" evoca imágenes de mujeres inclinándose ante el sol, estimulando sus chakras y estirándose como chicle, en realidad existen docenas de maneras de encontrar la paz interior. Y no necesariamente implican fuentes zen, estatuas de Buda ni el sonido de campanillas.

“Mucha gente asocia la meditación con sentarse en silencio en el suelo durante unas horas, como hacen los monjes budistas”, añade Steele-Wren. “Pero esa es solo una forma de meditación entre muchas”, aclara. Observar a la gente encaja a la perfección con este enfoque de bienestar. Este pasatiempo, que llena los días monótonos de los jubilados y que nos enseñó Gossip Girl, es similar a la meditación pasiva.

En un mundo saturado de notificaciones, contenido y exigencias constantes, alzar la vista se convierte casi en un acto de suave resistencia. Observar a los demás es también, indirectamente, una forma de reconectar con uno mismo: con el propio ritmo, la capacidad de atención, la manera de experimentar el mundo sin filtros digitales. En este gesto reside una especie de conexión discreta, casi invisible, pero muy real. Al contemplar los insectos en la naturaleza o al observar a la gente en su día a día, se respira una sensación de calma.