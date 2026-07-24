Esta rutina de estiramientos podría ayudarte a despertarte en 10 minutos.

¿Te cuesta recuperar la energía al despertar? Antes de tomar café, dedica unos minutos a relajarte. Una rutina de estiramientos suaves puede ayudarte a activar tus músculos, aumentar tus niveles de energía y empezar el día con buen pie.

Despierta suavemente tu cuerpo, directamente en la cama.

No hace falta levantarse de la cama de un salto para cuidar el cuerpo a primera hora de la mañana. Unos pocos movimientos sencillos pueden marcar la diferencia.

Acuéstese boca arriba y comience con un estiramiento profundo de todo el cuerpo: extienda los brazos por encima de la cabeza, estire las piernas y estírese suavemente desde la cabeza hasta los pies durante unos segundos. Este movimiento instintivo, que a veces realizamos de forma natural al despertar, ayuda a reactivar el cuerpo tras varias horas de inactividad.

Continúa con un movimiento suave: lleva una rodilla hacia el pecho, luego la otra, sin movimientos bruscos. Este paso ayuda a relajar la zona lumbar y a recuperar gradualmente la movilidad. Dos o tres minutos son suficientes para salir suavemente de la fase de relajación.

Moviliza tu columna vertebral

Una vez de pie, llega el momento de un movimiento inspirado en el yoga: el famoso "gato-vaca".

Apoye las manos y las rodillas sobre una colchoneta y alterne entre redondear y arquear la espalda, coordinando cada movimiento con la respiración. Esta sencilla secuencia ayuda a activar la columna vertebral, que suele estar algo rígida tras una noche de inactividad.

Al realizar unas pocas repeticiones lentas y cómodas, mejoras la flexibilidad de la espalda y liberas la tensión acumulada. Es una excelente manera de empezar el día con el cuerpo más relajado y alerta.

Cuida tus piernas y caderas.

Tras activar la parte superior del cuerpo, es hora de cuidar la parte inferior.

De pie, con las piernas ligeramente separadas, inclínate suavemente hacia adelante, manteniendo las rodillas ligeramente flexionadas. Deja que los brazos se relajen hacia el suelo y usa este estiramiento para aflojar la parte posterior de las piernas y la espalda. Luego, puedes añadir una zancada hacia adelante, manteniendo la posición durante unos segundos a cada lado.

Este movimiento ayuda a abrir las caderas, una zona que suele tener poca movilidad, sobre todo si pasas muchas horas sentado durante el día. El objetivo no es alcanzar el máximo rendimiento, sino simplemente recuperar la facilidad de movimiento.

Libera tus hombros y cuello

Para finalizar esta rutina exprés, dedica unos instantes a la parte superior de tu cuerpo.

Realiza rotaciones lentas de hombros y luego inclina suavemente la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda para relajar el cuello. Respira profundamente un par de veces para crear una transición relajante entre el descanso y el inicio del día.

Estos movimientos pueden resultar especialmente agradables al despertar, cuando la tensión suele concentrarse en los hombros y el cuello.

Una rutina suave para adaptarla a tu cuerpo.

¿Lo más importante de los estiramientos matutinos? Escucha a tu cuerpo. Cada movimiento debe ser cómodo y placentero. No es necesario estirar demasiado: tu cuerpo te indica sus límites de forma natural. Si experimentas dolor, molestias persistentes o tienes algún problema articular específico, lo mejor es consultar con un profesional de la salud.

En tan solo 10 minutos, esta suave rutina puede convertirse en un verdadero momento de reconexión con tu cuerpo. Accesible, gratuita y fácil de integrar en tu vida diaria, te ayuda a comenzar el día con mayor ligereza, movilidad y vitalidad.