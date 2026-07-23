Menos del 1% de las mujeres poseen una capacidad visual especial.

¿Y si algunas mujeres pudieran percibir colores que la mayoría de nosotras jamás vemos? La tetracromatismo es una capacidad visual excepcional que abre la puerta a un universo de tonalidades insospechadas. Un verdadero tesoro sensorial, aún en gran parte misterioso para los científicos.

Una mirada capaz de descubrir millones de matices.

La mayoría de los seres humanos son tricromáticos: sus retinas poseen tres tipos de conos, esos valiosos sensores que analizan la luz y nos permiten distinguir alrededor de un millón de colores. En algunas mujeres, se produce un fenómeno sorprendente: un cuarto tipo de cono enriquece esta paleta visual.

Estas personas, conocidas como tetracrómatas, podrían percibir teóricamente hasta 100 millones de tonalidades. Una auténtica explosión de color, casi como si el mundo cotidiano se transformara en una obra de arte permanente. Donde una persona ve un simple verde, un tetracrómata puede percibir sutiles variaciones de turquesa, violeta o incluso toques de naranja.

Una peculiaridad ligada a los cromosomas femeninos

Esta extraordinaria capacidad tiene su origen en la genética. Los genes implicados en la percepción del color se localizan en el cromosoma X. Las mujeres poseen dos cromosomas X, lo que aumenta sus probabilidades de heredar una variación que permite el desarrollo de un cuarto cono. Por el contrario, los hombres, que solo tienen un cromosoma X, son más propensos a sufrir deficiencias en la visión del color, como el daltonismo.

Las investigaciones estiman que aproximadamente el 12 % de las mujeres podrían poseer este potencial. Sin embargo, tener este cuarto cono no implica necesariamente disfrutar de una visión mejorada a diario. Los tetracrómatas verdaderamente funcionales, capaces de distinguir más colores en las pruebas, representan menos del 1 % de la población. Un detalle sorprendente también intriga a los investigadores: esta capacidad a veces parece estar asociada con el daltonismo en el padre o el hijo.

Concetta Antico, una artista que ve más allá de los colores habituales.

Entre los pocos individuos identificados como tetracromáticos funcionales, el caso de la pintora Concetta Antico resulta particularmente fascinante. En 2012, fue estudiada por investigadores estadounidenses que confirmaron sus excepcionales habilidades visuales.

Su vida cotidiana parece estar repleta de detalles coloridos que pasan desapercibidos para muchos. En sus pinturas, plasma reflejos, sombras y matices que la mayoría de los observadores no perciben. Según ella, es sorprendente cuántas personas perciben menos colores que ella.

Antes que ella, la neurocientífica británica Gabriele Jordan había identificado en 2010 a la primera tetracromática verdadera mediante experimentos de laboratorio. Las pruebas demostraron que una mujer podía diferenciar tonalidades que otros participantes no podían distinguir.

Una supervisión que a veces permanece inactiva

¿Por qué, entonces, esta excepcional habilidad sigue siendo tan rara? Los investigadores ofrecen una explicación sencilla: nuestro entorno está diseñado principalmente para personas con tres tipos de conos. Las pantallas, la ropa, las pinturas y los objetos cotidianos utilizan paletas de colores diseñadas para la visión convencional. Por lo tanto, es posible que el cuarto cono nunca reciba la estimulación suficiente para desarrollar todo su potencial.

Algunos científicos plantean la hipótesis de que un entrenamiento específico o la exposición a determinadas gamas de colores podrían activar aún más esta percepción. En otras palabras, algunas mujeres podrían poseer habilidades visuales extraordinarias sin siquiera ser conscientes de ello.

Otra mirada a la riqueza del mundo

La tetracromatismo nos recuerda un punto esencial: nuestra percepción de la realidad no es la misma para todos. Lo que consideramos "todos los colores" podría ser solo una pequeña parte del espectro visible para algunos ojos.

Aún envuelta en misterio, esta facultad sigue fascinando a los investigadores. Nos invita, además, a contemplar la diversidad humana desde una perspectiva diferente: tras cada mirada se esconde una forma única de descubrir el mundo. Quizás, en cada instante, algunas mujeres admiran un abanico de matices que permanecen invisibles para nosotros.