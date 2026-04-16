"Creo que mi cuerpo puede hacerlo": a los 47 años, esta estrella continúa su camino hacia la FIV e inspira a las mujeres.

La periodista y comentarista deportiva estadounidense Erin Andrews sigue defendiendo la maternidad después de los 47 años, iniciando una nueva etapa en su tratamiento de FIV. En una conversación sincera con su copresentadora del podcast, explica su convicción de que, a pesar de su edad, su cuerpo aún puede darle otro hijo.

Un embarazo ya logrado a pesar de los obstáculos

Erin Andrews y su esposo, el exjugador de hockey Jarret Stoll, ya han experimentado las alegrías de la maternidad. Su primer hijo, un niño llamado Mack, nació en julio de 2023 mediante gestación subrogada, tras nueve años de intentos y tratamientos. Este nacimiento fue posible gracias a embriones congelados antes y después de que a Erin Andrews le diagnosticaran cáncer de cuello uterino en 2016, por lo que posteriormente se sometió a una cirugía exitosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Calm Down with Erin & Charissa (@calmdownpodcast)

Otro intento de FIV a los 47 años.

En un episodio del podcast "Calm Down with Erin and Charissa", Erin habla sobre retomar el tratamiento de fertilización in vitro (FIV), a pesar de que su último ciclo no tuvo éxito. Explica que optó por no someterse a un procedimiento estético (un tratamiento con láser de CO2) para centrarse en este nuevo intento, demostrando así la importancia que este proyecto sigue teniendo para ella.

En una conversación con su amiga, la comentarista deportiva estadounidense Charissa Thompson, Erin expresó su profunda convicción: "Creo que mi cuerpo puede lograrlo". Reconoció que, estadísticamente, a su edad, las probabilidades de producir óvulos viables son limitadas, pero se negó a considerar esto como un límite definitivo. Erin Andrews describió esta determinación como una "extraña adicción" a intentarlo, a luchar, sin jamás rendirse.

El apoyo de su familia y sus fans.

Charissa Thompson, su copresentadora, subraya la importancia de esta perseverancia, señalando que Mack no existiría sin la tenacidad de Erin ante los obstáculos que encontró. También le recuerda a Erin Andrews que ya ha "ganado", al haber dado a luz a un hijo tan precioso. Este apoyo sincero, compartido en línea, resuena en muchas mujeres que se ven reflejadas en su experiencia con la FIV, la salud reproductiva y la maternidad después de los 40.

Una historia que inspira a las mujeres.

Al hablar públicamente sobre su edad, sus contratiempos, sus dudas y su determinación, Erin Andrews se ha convertido en una figura destacada en el mundo de la maternidad tardía y la fecundación in vitro. Su historia, marcada por el cáncer de cuello uterino, un largo camino hacia la fertilidad y un embarazo mediante gestación subrogada, nos recuerda que la maternidad puede tomar muchos caminos diferentes, pero sigue siendo una aspiración legítima a cualquier edad.

En definitiva, en sus conversaciones con Charissa Thompson, Erin Andrews reconoce que algún día tendrá que cerrar esa puerta. Sin embargo, espera que ese momento llegue con la serenidad de quien lo ha intentado todo, sin arrepentimientos, y que ha dedicado su cuerpo, su corazón y su tiempo a la vida.