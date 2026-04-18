Regresa de su "baja por maternidad" y bate el récord del maratón de París.

El Maratón de París 2026 estuvo marcado por un logro deportivo y un poderoso símbolo. El 12 de abril de 2026, la etíope Shure Demise ganó la carrera femenina con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 34 segundos, estableciendo un nuevo récord del circuito. Esta actuación también significó su regreso a la élite tras una pausa por baja de maternidad.

Un récord histórico en París

En el recorrido de 42,195 km en París, Shure Demise se impuso a sus rivales con un tiempo récord. La organización oficial del Maratón de París confirmó su tiempo de 2 horas, 18 minutos y 34 segundos, declarando que se trata de un nuevo récord femenino para la prueba. AP y Olympics informaron de las mismas corredoras en el podio: Misgane Alemayehu quedó en segundo lugar con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 8 segundos, y la keniana Magdalyne Masai en tercer lugar con 2 horas, 19 minutos y 17 segundos.

La atleta confirmó su regreso tras la baja por maternidad.

En una entrevista publicada en septiembre de 2025 por la Maratón de Toronto Waterfront , Shure Demise explica que estuvo dos años alejada de la competición, dio a luz a su hija durante ese período y luego regresó a la competición en la maratón de Milán en 2025.

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Esta edición también registró un número récord de asistentes femeninas.

La edición de 2026 también hizo historia con sus cifras de participación. Según la organización , 58.853 corredores tomaron la salida y 57.464 cruzaron la meta. Las mujeres representaron el 33% de los participantes, en comparación con el 31% en 2025, el 28% en 2024 y el 25% en 2022. De esta manera, los organizadores destacaron el continuo aumento de la participación femenina.

La victoria de Shure Demise trasciende el mero logro deportivo.

Al batir el récord femenino del Maratón de París pocos meses después de su regreso a la competición tras la baja por maternidad, la maratonista etíope ha protagonizado uno de los momentos más destacados de esta edición de 2026. Su hazaña forma parte, además, de una tendencia más amplia: la creciente presencia femenina en las grandes maratones.