Estas frases que suenan a halagos pueden estar ocultando algo más.

Estas son las frases a las que respondemos con un "gracias", frases que halagan espontáneamente nuestro ego. Sin embargo, aunque suenen halagadoras viniendo de nuestra pareja, no siempre son genuinamente bienintencionadas. Pertenecen al vocabulario de los abusadores narcisistas y otros manipuladores, que las utilizan como armas psicológicas. Estos halagos insinceros deberían generar sospecha en lugar de sonrisas avergonzadas.

“Eres la única persona que realmente me entiende.”

Cuando nuestra pareja nos susurra esta frase durante una conversación íntima a altas horas de la noche o entre bocados de pizza en el muelle, sentimos un vuelco en el corazón y mariposas en el estómago. De repente, nos sentimos capaces de escuchar con atención y poseemos una gran empatía. Sin duda, esta frase es un bálsamo para nuestra autoestima, pero también puede interpretarse como un intento de control. Es como decir "nosotros contra el universo". Detrás de lo que parece una declaración conmovedora, puede esconderse un intento de aislamiento emocional, con el objetivo de crear dependencia emocional.

"Me complementas tan bien"

Desde que nos conoció, dice que por fin se siente completo, como si le faltara una parte de sí mismo antes de conocernos. Dependiendo del contexto y de su pasado, esta frase puede interpretarse como la máxima prueba de amor, una alternativa al difícil "Te quiero". A veces, simplemente quiere decir: "Aportas algo valioso a mi vida" o "Formamos un gran equipo".

Pero esta frase adquiere una dimensión más perjudicial cuando implica que la otra persona es responsable de nuestra estabilidad o felicidad. Sentirse "indispensable" para el bienestar del otro puede convertirse en una pesada carga emocional y conducir a una dependencia emocional particularmente asfixiante.

“No sé qué haría sin ti.”

Esta frase, propia de las comedias románticas o del guion de Romeo y Julieta, parece inofensiva a primera vista. Casi nos da una sensación de superioridad. Nos sentimos como el centro de gravedad de nuestra pareja, el corazón de su vida, su apoyo incondicional. Pronunciada ocasionalmente, en un momento de ternura o gratitud, no tiene mayor importancia. Pero cuando se repite con frecuencia, puede adquirir mayor relevancia.

Detrás de esta frase a veces se esconde una forma de dependencia emocional. La persona ya no se limita a decirnos que le importamos; implica que no podría funcionar, avanzar ni ser feliz sin nuestra presencia. Entonces nos encontramos con una misión implícita: ser su fuente de alegría.

“Nunca me había sentido así por nadie.”

Tras esta frase, que inmediatamente interpretamos como un halago y de la que presumimos ante nuestras amigas, nos sentimos en la cima del mundo. Experimentamos la dulce sensación de ser "especiales" y de haber despertado nuevos sentimientos en la otra persona. Sin embargo, si aparece muy pronto en la relación o se convierte en una constante, sin duda no es la primera vez que nuestra pareja la dice. Generalmente, los manipuladores la utilizan para menospreciar mejor a su víctima. Nos colocan en la cima para luego derribarnos con mayor facilidad y castigarnos severamente cuando no alcanzamos ese "ideal".

“Eres diferente a todos los demás”

Es un cumplido con doble sentido que aceptamos sin quejarnos, pero que inmediatamente nos pone en competencia con las exparejas de nuestra pareja. Nos hace creer que somos los elegidos, los afortunados. En otras palabras, al conocernos, nuestra pareja se sacó la lotería. Sin embargo, esta frase, que transmite una sensación de exclusividad, tiene un doble significado. Su propósito: acelerar el apego y reforzar esta imagen de caballero enamorado.

“Nadie te amará jamás tanto como yo.”

Esta es probablemente una de las frases más problemáticas. Es uno de los ejemplos más flagrantes de bombardeo de amor , un caso típico para los terapeutas de pareja. Detrás de este exceso de amor suele esconderse un mensaje inquietante: hacernos creer que este romance es nuestra única oportunidad de ser amados. Como si fuéramos el alter ego viviente de Anastasia en Cenicienta: ni siquiera una opción. Esta afirmación busca minar la autoestima y desalentar cualquier cuestionamiento del romance.

Un cumplido sincero te libera. Reconoce tus cualidades sin intentar controlarte, hacerte sentir culpable ni forzarte a encajar en un rol. Un cumplido falso, en cambio, es como un cáliz envenenado: halagador en apariencia, pero diseñado para influir en tu comportamiento. Por eso, a veces es útil mirar más allá de las palabras para no dejarse engañar por esta retórica calculada.