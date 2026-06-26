"Todos mis ex están locos": la señal de alerta amorosa que con demasiada frecuencia minimizamos.

Si tu pareja ya ha usado el adjetivo "loca" para describir a sus ex y disfruta retratándolas como "casos psicológicos", el problema podría no ser suyo. Calificar a las ex como neuróticas incontrolables o histéricas que deberían estar en un manicomio es una mala costumbre entre los hombres. Según algunos relatos masculinos tras una ruptura, las mujeres siempre salen peor paradas y merecen ser internadas en un psiquiátrico. Detrás de esta súplica lastimera se esconde un discurso misógino.

Una señal de alerta que a menudo pasa desapercibida.

Hablar de exparejas es casi inevitable al comenzar una nueva relación. Sin entrar en detalles, resumimos los puntos clave de estos romances fallidos. Esta conversación no siempre es agradable, y por lo general, intentamos ser breves. Sin embargo, algunos hombres describen con detalle la psicología de sus exparejas, y a veces la imagen es bastante sombría. Según cuentan, prácticamente vivieron años de sufrimiento con alguien que les parecía la encarnación del mal.

Adoptan la mentalidad de víctima y llegan a la conclusión final de que "todas mis ex estaban locas", como si estos hombres simplemente hubieran tenido mala suerte en la lotería amorosa. Si bien las mujeres pueden mostrar neurosis y comportamientos manipuladores, son minoría cuando se trata de usar estos métodos tóxicos de chantaje emocional y menosprecio. Según las estadísticas , las mujeres narcisistas representan aproximadamente el 25% de los casos reportados. Sin embargo, si hemos de creer las palabras de algunos hombres, estas estadísticas son demasiado bajas para ser ciertas. Si bien en principio intentamos no elogiar demasiado a nuestras ex, hay hombres que las reducen a adjetivos peyorativos: "Excesiva", "impulsiva", "incontrolable", "impredecible"... Es prácticamente un asunto de psiquiatría. Y como oyentes atentos, condicionados por la rivalidad femenina, rápidamente nos encontramos del lado de quien cuenta la historia.

Sin embargo, en las redes sociales, las mujeres coinciden: cuando un hombre dice "todas mis ex están locas", es una señal de alerta. Pero muchas caemos en la trampa y terminamos maldiciendo a esa ex de forma indirecta. "En terapia, hablamos de 'externalización': todo el problema se le atribuye a la otra persona, sin ninguna autorreflexión", explica Laurane Wattecamps, sexóloga y terapeuta de parejas de Gael .

La versión moderna del mito de la “mujer histérica”

La expresión, ahora tan común, «mis ex están locos» está cargada de connotaciones sexistas. Desde tiempos inmemoriales, cuando las mujeres son demasiado ruidosas, tienen una personalidad fuerte o expresan su descontento, se les atribuyen graves problemas psicológicos, como para desacreditar sus palabras. En el pasado, esta era una táctica médico-política bien establecida.

Desde las sufragistas hasta Virginia Woolf, muchas mujeres han sido tachadas de histéricas y sometidas a duros diagnósticos de trastornos mentales por rebelarse. «Era un concepto comodín que se utilizó durante mucho tiempo para descalificar a las mujeres consideradas demasiado expresivas, demasiado independientes o poco convencionales. En aquel entonces, era una forma de silenciarlas y mantenerlas bajo cierto control social», explica la especialista.

Al decir “mis ex están locas”, los hombres perpetúan la idea de la “mujer psicológicamente inestable” y se otorgan un sentimiento de superioridad. Las mujeres, educadas para ser recatadas y evitar conflictos, son juzgadas “exageradas” o acusadas de “dramatizar” en cuanto expresan enfado o alzan la voz. Esta norma de género juega en su contra en las conversaciones posteriores a una ruptura, y lo que parece normal para un hombre de repente resulta desproporcionado para una mujer.

Una excusa fácil para preservar la propia imagen.

Al presentar a sus exparejas como locas, los hombres se declaran inocentes y se eximen de cualquier posible error en esas relaciones pasadas. Al acusarlas de infidelidad y presentarlas como excelentes sujetos de estudio freudiano, mantienen su aura de superioridad. En definitiva, al alterar la narrativa y exagerar enormemente la realidad, se eximen de toda responsabilidad. «En cualquier situación, siempre hay dos versiones de cada historia. Ser tan categórico al afirmar que la otra persona está "loca" suele ser una negativa a cuestionarse a uno mismo», insiste el experto.

Según ella, estas falsas acusaciones, además de presentar a las mujeres como algo que no son, reflejan una grave falta de inteligencia emocional. Esto presagia conflictos interminables, discusiones sin sentido y la incapacidad de admitir errores. Es el mismo tipo de pareja cruel que dice cosas como: "Estás exagerando", "Estás haciendo una montaña de un grano de arena", "Eres demasiado emocional" y que rápidamente le dice a la gente que se calme.

La frase “mi ex está loco/a” también sugiere que la persona aún está profundamente dolida por la ruptura y no la ha superado. Es un resentimiento mal dirigido, los efectos persistentes de una agitación interna. “Cuando la intensidad emocional es tan alta que prácticamente insultas a tu expareja, dice mucho de una relación que aún no ha terminado del todo”, concluye Laurane Wattecamps.

Si la persona que te gusta pronuncia esa frase fatídica y compara a sus ex con sujetos freudianos, no augura nada bueno para el futuro. Lo más probable es que los demonios de su pasado estén profundamente enterrados en su interior.