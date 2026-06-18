"Pez globo": la nueva actitud tóxica que preocupa a las personas solteras.

Creías haber encontrado a la persona ideal. Las conversaciones fluían con naturalidad, la conexión se fortalecía… y de repente, sin previo aviso, la otra persona se aleja. Este comportamiento, cada vez más común, tiene un nombre: el «pez globo». Una tendencia en las relaciones que intriga tanto como inquieta.

Cuando el interés se convierte repentinamente en un problema

Inspirado en el famoso pez globo que se infla ante el peligro, el término "pufferfishing" describe un comportamiento paradójico: una persona se retrae precisamente cuando una relación empieza a tomar forma. Al principio, todo parece prometedor. Luego, a medida que la conexión se profundiza, los mensajes se vuelven menos frecuentes, las señales contradictorias y la cercanía da paso a la distancia. Para la otra persona, este cambio repentino puede resultar particularmente desconcertante.

Una reacción defensiva más que un rechazo.

Contrariamente a lo que se podría pensar, este comportamiento no necesariamente está motivado por el deseo de causar dolor. Los especialistas en psicología de las relaciones lo consideran más bien un mecanismo de autoprotección. Algunas personas experimentan la intimidad emocional como una forma de vulnerabilidad. Cuando la conexión se profundiza, pueden intentar inconscientemente recuperar el control creando distancia. Como resultado, huyen de una relación que esperaban construir.

Por qué la intimidad puede dar miedo

La paradoja del "pez globo" reside en lo siguiente: estas personas suelen anhelar una conexión genuina, pero su percepción de la cercanía emocional difiere. Mientras que algunos encuentran consuelo en el compromiso, otros experimentan presión o una pérdida de libertad. Este sentimiento los lleva a protegerse mostrándose menos disponibles, a veces sin siquiera comprender qué los motiva a actuar de esta manera.

El papel del estilo de apego evitativo

Los psicólogos suelen asociar este comportamiento con el estilo de apego evitativo. Las personas con este estilo tienden a valorar mucho su independencia y pueden percibir la cercanía emocional como una amenaza a su autonomía. Para recuperar una sensación de seguridad, se retraen, se vuelven más críticas o generan confusión en la relación. Este reflejo, lamentablemente, puede sabotear relaciones que de otro modo serían prometedoras.

Una actitud amplificada por las aplicaciones de citas

El contexto de las citas modernas también puede contribuir a este fenómeno. Las aplicaciones de citas ofrecen acceso a multitud de perfiles, creando la impresión de que siempre hay una nueva oportunidad. Ante la menor dificultad o el primer indicio de incomodidad emocional, algunas personas prefieren seguir adelante en lugar de profundizar en la relación. Esta lógica de rechazo emocional perpetúa un ciclo en el que las conexiones suelen ser superficiales.

¿De verdad necesitamos hablar de toxicidad?

El término "tóxico" es objeto de debate. Si bien las consecuencias pueden ser dolorosas —sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o dudas sobre la propia valía—, los expertos señalan que a menudo se trata de un mecanismo de defensa profundamente arraigado, más que de una "intención de hacer daño". Comprender este matiz no elimina el sufrimiento, pero permite una mejor interpretación de la situación.

¿Cómo debes reaccionar ante un "pez globo"?

Si te encuentras con este comportamiento, lo primero que debes recordar es que este retraimiento no define tu valía. Refleja más las dificultades emocionales de la otra persona que tus cualidades o atractivo. Además, evita compensar colmándola de atenciones o haciendo esfuerzos adicionales. Finalmente, recuerda respetar tus propios límites: una relación equilibrada requiere compromiso mutuo.

El fenómeno del "pez globo" pone de manifiesto una compleja realidad de las llamadas relaciones modernas: es posible desear el amor y, al mismo tiempo , temer sus consecuencias . Detrás de estos comportamientos, a veces hirientes, suelen esconderse mecanismos de protección que merecen ser comprendidos, aunque no se pueden justificar cuando impiden que una relación prospere.