Fingir una caída para poner a prueba a tu novio: esta tendencia viral está generando debate.

En las redes sociales, algunas mujeres simulan desmayos e imitan el sonido de una caída para poner a prueba el tiempo de reacción de sus parejas, cronómetro en mano. Algunas acuden inmediatamente en su auxilio, incluso arriesgándose a torcerse un tobillo, mientras que otras tardan un poco más. Este escenario, aparentemente inofensivo, perpetúa la idea del caballero y genera un miedo innecesario. Se trata más de buscar atención que de una verdadera prueba de paciencia.

Fingir una caída para poner a prueba el tiempo de reacción de tu pareja.

Durante tus noches navegando por internet, es posible que te hayas topado con una recopilación de vídeos de mujeres fingiendo una caída y haciendo un ruido fuerte a propósito. Algunas tiran sillas al suelo, otras arrojan cubos de basura de acero inoxidable sobre el parqué para crear un sonido perfectamente reconocible, pero todas lanzan un grito de auxilio que resuena por las paredes de la casa. En el preciso instante en que gritan con todas sus fuerzas y suplican a sus parejas que acudan, empiezan una cuenta atrás. Como si calcularan los reflejos de primeros auxilios de su pareja en caso de caída.

Lejos de parecerse a las escenas heroicas de los cuentos de Disney, estos vídeos son más bien comedias de enredos, dada la torpeza de los protagonistas. Algunos irrumpen en la habitación y caen de inmediato en el caos, mientras que otros abren la puerta de golpe, casi golpeando a sus compañeros en la cabeza. Los más valientes abandonan todo lo que llevan consigo, ya sean cajas o mandos de videojuegos, para rescatarlos como auténticos Apolos.

Todos los hombres, sin excepción, caen en la trampa y muestran expresiones de alivio al ver a sus esposas ilesas. Los más precavidos, aun así, se hacen un seguimiento de su salud, como si fueran médicos . Estas mujeres, que habrían sido excelentes actrices, están encantadas de que su plan haya funcionado. Sin embargo, estos videos, que han acumulado más de un millón de visualizaciones, tienen un doble sentido. Transforman una emergencia en una competición para ver quién consigue la puntuación más alta.

Detrás del humor aparente de estos videos, hay grandes expectativas.

En las redes sociales, las parejas se enfrentan a un desafío constante. Un gesto completamente normal se convierte en una prueba. La más mínima acción se evalúa, se cronometra y se analiza minuciosamente, como si se tratara de una sesión de terapia sexual . Por supuesto, estas pruebas, propias del mundo digital, no son del todo fiables y a menudo carecen de veracidad.

En esta tendencia de citas, literalmente llamada «Estoy poniendo a prueba el tiempo de reacción de mi novio», las mujeres juegan con las emociones de sus parejas y generan pánico innecesario, solo para conseguir visitas. El cronómetro, por su parte, crea una presión silenciosa: la presión de llegar a tiempo y estar disponible de inmediato. El simple acto de ayudar a la esposa, que podría estar desmayada o retorciéndose de dolor, se convierte entonces en todo un espectáculo.

Aunque las parejas se ríen juntas al final de este vídeo de broma, la idea plantea interrogantes. En primer lugar, existe el riesgo de que deje de tomarse en serio. El día que estas mujeres se tuerzan un tobillo bajando las escaleras o se caigan de una escalera de mano, sus parejas pensarán que es una broma.

Contenido diseñado para generar expectación y viralidad.

A primera vista, esta tendencia parece una broma inofensiva. Resulta divertida porque las reacciones a veces son muy teatrales y los hombres parecen dispuestos a correr por toda la casa para rescatar a sus parejas. Pero detrás de estos vídeos optimizados para TikTok, donde cada segundo cuenta, se esconde una lógica bien conocida de las redes sociales: transformar las emociones más espontáneas en contenido altamente viral.

Tras la prueba del pájaro, la teoría de la piel y la prueba de la sonrisa, ahora se les pide a las parejas que demuestren su amor mediante escenarios cada vez más espectaculares. Como si una relación ya no pudiera existir sin ser evaluada constantemente. El afecto se mide con un cronómetro, la atención se convierte en un reto y la amabilidad en una puntuación a superar. Sin embargo, uno de los miembros de la pareja puede tardar unos segundos en reaccionar porque está en la ducha, lleva auriculares, está trabajando o simplemente cree haber oído mal. Esto no dice nada sobre la calidad de la relación.

Al mostrar constantemente estas situaciones escenificadas, las redes sociales perpetúan una visión idealizada de las relaciones. Se espera que los hombres asuman el papel de salvadores, dispuestos a acudir en su ayuda sin dudarlo, mientras que las mujeres se convierten en las que necesitan ser rescatadas. Este patrón refuerza la imagen del príncipe azul, cuando en realidad, una relación equilibrada se basa más en la confianza y la comunicación que en reflejos dignos de una película de acción.

En definitiva, estos vídeos revelan algo sobre nuestra época. Muestran cómo las redes sociales transforman los sentimientos en experiencias, los gestos cotidianos en pruebas y la intimidad en un espectáculo. Pero una pareja no es ni un cronómetro ni un reto viral.