Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, esta pareja se casó frente a todo el mundo.

Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, una pareja transformó el evento en un auténtico cuento de hadas, dándose el "sí, quiero" ante millones de espectadores. Esta unión, una celebración del amor, fue orquestada por el mismísimo rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su presentación en vivo.

Una boda en vivo en el césped del Super Bowl

A los cinco minutos del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, la cancha del Levi's Stadium de California se transformó en el escenario de una boda. Rodeados de bailarines vestidos de blanco, Eleisa "Elli" Aparico y Thomas "Tommy" Wolter se casaron en una ceremonia real, justo en medio de la actuación del rapero puertorriqueño. Tras intercambiar votos y un beso bajo los focos, la pareja se dirigió a un impresionante pastel de bodas antes de salir a la pista de baile. Su primer baile fue una versión salsa de "Die With A Smile", interpretada en vivo por Lady Gaga, invitada sorpresa del Super Bowl 2026, lo que hizo el momento aún más surrealista.

"Una oportunidad única en la vida"

Al terminar la velada, la novia compartió fotos del momento en Instagram, confiando que su corazón estaba "lleno" y que la experiencia había sido "increíble". Aprovechó la oportunidad para agradecer a Bad Bunny en español: "Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario", escribió, antes de declarar su amor por su esposo.

Por su parte, Tommy Wolter describió el 8 de febrero como "uno de los mejores días" de su vida. En otra publicación, resumió su velada con una frase conmovedora: "Lo mejor de la noche fue irme con mi esposa. Te amo". Al día siguiente, publicó una foto de su baile con estas palabras: "Un momento inolvidable con el amor de mi vida. No puedo agradecerle lo suficiente a Bad Bunny por esta hermosa oportunidad única".

Cómo surgió esta boda "poco convencional"

Tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, el equipo del rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny confirmó que sí fue una boda real. Todo comenzó con una invitación: la pareja le había pedido al cantante que asistiera a su enlace. Finalmente, ocurrió lo contrario: fueron invitados a casarse durante el espectáculo de medio tiempo de Apple Music, con Bad Bunny como padrino, quien incluso firmó su certificado de matrimonio allí mismo.

La ceremonia fue más que un simple espectáculo teatral; formó parte de un proyecto más amplio, concebido como una celebración de la cultura puertorriqueña y el poder del amor. Al final del espectáculo, apareció un mensaje: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", lo que le dio pleno significado a esta boda televisada a nivel mundial.

Habitualmente reservado para actuaciones meticulosamente coreografiadas y efectos espectaculares, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año, 2026, dio paso a una emoción profundamente personal. Al ofrecer a esta pareja la oportunidad de casarse frente al mundo entero, Bad Bunny transformó un momento de entretenimiento en un manifiesto romántico.

En el fondo, más allá de los focos, esta unión en medio del mayor evento deportivo estadounidense nos recuerda una cosa sencilla: incluso en el corazón del espectáculo, lo que deja la mayor impresión es siempre la fuerza del amor compartido.