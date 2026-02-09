Del orgullo a la vergüenza: por qué estar en una relación se ha vuelto vergonzoso

Cambiar tu estado sentimental en Facebook de "soltero" a "en pareja" solía ser casi un símbolo de éxito, incluso una forma de aumentar tu popularidad. En aquel entonces, publicar fotos empalagosas de la mano o del brazo era el mayor logro. Pero ahora, esas fotos, llenas de amor y que documentan toda la vida de la pareja, son menos visibles en nuestros feeds, como si tener novio hubiera pasado de moda.

Esconder a tu novio en lugar de presumirlo

“Para vivir feliz, vive escondido ”. Este dicho nunca ha sido más cierto. En la época de las Vans con sabor a fresa y los reproductores MP3, las chicas presumían de sus parejas como si fueran trofeos. Apenas oficializaban su romance, ya publicaban declaraciones de amor empalagosas en sus muros de Facebook. Etiquetaban a sus parejas en publicaciones explícitas y compartían cada salida, con fotos sentimentales incluidas. Vimos estos arrumacos de cerca y casi nos morimos de ganas de comer palomitas. Toda su presencia en redes sociales giraba en torno a sus novios y parecía una telenovela jugosa.

Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día, las mujeres anhelan más discreción. Si bien antes publicaban la cara de su pareja por todo internet, ahora dejan que su presencia se insinúe. Ya no proclaman a viva voz "Tengo una relación", sino que incluso se guardan esta realidad romántica para sí mismas. Los escasos atisbos de su historia de amor se limitan a las yemas de los dedos, siluetas o un desenfoque artístico. No es solo para proteger su privacidad que eclipsan a sus parejas, sino también para preservar su imagen. Porque parece que en 2026, estar en pareja ya no es una etiqueta moderna, sino una señal de estar pasado de moda.

Las mujeres, conscientes de su independencia, ya no quieren definirse a través de sus parejas, pero tampoco quieren adquirir una reputación como la de Bridget Jones. En otras palabras, disfrutan de los beneficios sociales de estar en pareja sin caer en la trampa del apego excesivo a su pareja. Se están alejando de la imagen estereotipada de la mujer obsesionada con su media naranja. La periodista Chante Joseph, que escribe para Vogue UK , ha analizado lo que equivale a una versión 2.0 de un boicot romántico.

Más que una tendencia, un estado de ánimo

En tan solo unos años, las mujeres han pasado de ser la apasionada Julieta a la rebelde Elizabeth Bennet. Lejos de hacer tangible su dependencia emocional y dejar rastros de ella en sus perfiles en línea, se mantienen cautelosas con su información romántica. La periodista, que sacó a la luz este cambio de mentalidad y esta autocensura entre las parejas en la era digital, preguntó a sus 65.000 seguidores al respecto.

Y si las mujeres se ven restringidas con emojis de corazones y fotos tiernas, no es solo para parecer independientes o modernas. También es porque temen que el destino las castigue por esta efusión de afecto. "Algunas temían el 'mal de ojo', convencidas de que mostrar su felicidad provocaría celos tan intensos que finalmente destruiría su relación", explica la periodista. Otras también anticiparon la ruptura y la dolorosa tarea de la limpieza en línea.

Todas estas excusas esconden un argumento común, pero tácito: estar con un hombre ya no es un regalo, sino una carga. Tener novio es más vergonzoso que salir con la blusa al revés o con pasta de dientes en la boca. Y esto no es feminismo radical, sino simplemente el reflejo de un cansancio más profundo.

Estar soltero es más popular que estar en pareja.

Durante la preparatoria, tener novio era casi una bendición, un logro social. La chica común y corriente de la escuela se convertía de repente en el centro de atención de los pasillos, la figura genial que todos adoraban desde detrás de su casillero. Como si este novio casual fuera una fuente de éxito, como si una chica necesitara un hombre para sentirse completa, incluso viva.

Está claro que el "efecto novio" ya no funciona. Además, las normas se están invirtiendo, en beneficio de las mujeres solteras. Estas mujeres, que antes se veían envejeciendo solas y rodeadas de sus hordas de gatos, ahora son más envidiadas que las que están atrapadas con sus parejas. Quizás porque encarnan la libertad, la independencia y el respeto por sí mismas, cualidades que a veces se pierden en el frenesí de la pareja. En Estados Unidos, vivir en pareja ya no es la norma para un número creciente de mujeres de entre 25 y 34 años que optan por permanecer solteras: su número se ha duplicado en medio siglo.

Las fotos tiernas y edulcoradas de parejas ya no emocionan en línea; provocan náuseas. Esta reticencia sentimental es casi sintomática. Como si tener un novio fuera un pecado (no tan) tierno. La pareja en sí misma es un destructor de la pasión.