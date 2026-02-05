"¿Quieres casarte conmigo?": Le propone matrimonio a su pareja después de su salto de esquí.

Es una escena de película romántica... pero a toda velocidad y con traje de esquí. Urban Susnik, un saltador de esquí esloveno, sorprendió a todos al combinar su rendimiento atlético con una inolvidable declaración de amor. Apenas sus esquís tocaron el suelo tras un salto espectacular, se arrodilló para proponerle matrimonio a su novia. ¿La respuesta? Un rotundo "sí", ante un público atónito y cámaras listas para capturar el momento.

Un momento suspendido en el aire… luego en el corazón

El escenario ya era impresionante: una rampa de salto vertiginosa, un silencio cargado de adrenalina, y luego el salto. Ese día, la hazaña no se limitó solo a la técnica. Una vez completado el salto, Urban Susnik sorprendió a todos al unirse a su compañera en la zona de aterrizaje, sacando discretamente una pequeña caja de su mono para hacerle LA pregunta. El momento, filmado y retransmitido por medios eslovenos, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Una propuesta sorpresa en el salto de esquí del ex profesional Urban Susnik 💍❤️ ¡Qué manera de hacerlo! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1 de febrero de 2026

Una declaración que está causando revuelo en Internet

En cuestión de horas, el video se volvió viral. En Instagram, TikTok y X (antes Twitter), los usuarios elogiaron la originalidad y la audacia de la propuesta, que combinaba tensión atlética con emoción íntima. "¡Hizo falta valor para proponer justo después de un salto así!", escribió un usuario, mientras que otro bromeó en X: "Urban Susnik, el nuevo rey del romance en traje de esquí".

Cuando el deporte y el amor vuelan juntos

Este tipo de declaración dramática no es nueva en el mundo del deporte, pero sigue siendo poco común en una disciplina tan intensa como el salto de esquí. Urban Susnik logró combinar maestría, valentía y ternura en tan solo unos minutos. Este gesto, mucho más que una maniobra mediática, también demuestra un sincero deseo de honrar el amor en un momento de gloria personal.

El momento fue aún más impactante, ya que Urban acababa de completar uno de sus mejores saltos de la temporada. "Ya estaba en las nubes, solo quería compartirlo con ella", explicó con sencillez a los periodistas.

En una época donde las propuestas de matrimonio son cada vez más creativas, la propuesta de Urban Susnik lo cumple todo: sinceridad, sorpresa, un poderoso simbolismo y... audacia. Y por una vez, no es la medalla lo que emociona, sino un anillo puesto en el momento justo, tras un vuelo espectacular.