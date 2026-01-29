Por qué algunas exparejas empiezan nuevas relaciones rápidamente después de una ruptura: la teoría del taxi explicada

Acabas de romper y te estás recuperando con dolor, pero tu ex no perdió el tiempo y encontró algo mejor que un helado para consolarse. Mientras tú intentas adaptarte a la soltería, él vive feliz para siempre con su nueva pareja. Ya sea una relación de rebote o sentimientos genuinos, una provocación o un romance inesperado y fugaz, muchos intentan tranquilizarse con la teoría del "taxista".

La teoría del taxi: cuando tu ex vive su romance a toda velocidad.

Has dejado a tu pareja y ya no reconoces al hombre que conociste durante años. Este hombre, indeciso, con fobia al compromiso , inmaduro y falto de rumbo, de repente se muestra proactivo, comprometido y demostrativo con la mujer que te reemplazó. Mientras que contigo tardó meses en llevar las cosas al siguiente nivel, ahora vive su romance a toda velocidad. Este hombre, que en tu época ni siquiera consideraba el matrimonio, está a punto de dar el "sí, quiero" que desearías haber oído en el ayuntamiento. Peor aún, se ha comprado una casa con su novia, a pesar de que te dice constantemente: "No es el momento de invertir".

Mientras miras sin parar por el retrovisor, con el corazón latiendo con fuerza, tu ex ya te ha dejado atrás en su búsqueda de estabilidad. Es un ejemplo perfecto de la teoría del taxi. Esta teoría no surgió de ningún terapeuta experto, sino de Miranda Hobbes, nuestra piedra de toque cultural de los años 2000.

"Los hombres son como los taxis. Se despiertan un día y deciden que están listos para sentar cabeza, tener hijos... Encienden la luz del techo de su coche. La mujer que aparece en ese preciso instante, ¡bum!, es con la que se casan", declaró en Sexo en Nueva York. Una ingeniosa metáfora automovilística que sugiere "mal momento". Pero tu cerebro a menudo decide lo contrario y te convence de que tú eres el problema.

Una creencia popular que surge de la cultura pop y que necesita ser matizada.

Existen muchísimas teorías sobre las relaciones , y aunque algunas son plausibles, otras carecen por completo de fundamento . La "teoría del taxi", por muy tranquilizadora que parezca, debe tomarse con pinzas. Como señala la psicóloga Marie-Victoire Chopin en la revista digital Auféminin , es principalmente un "resucitador" reconfortante cuando se te rompe el corazón y tus sentimientos están a flor de piel. "Siempre he visto esta 'teoría del taxi' como una especie de réplica para consolar a los amigos tras una ruptura", explica. Es un típico mecanismo de autoprotección, una forma de desviar el dolor.

Mientras te encuentras en una encrucijada amorosa, dividida entre los arrepentimientos del pasado y el deseo de seguir adelante, tu ex está forjando su propio camino, abrazando este nuevo amor con pasión y razón. Y la teoría del taxi te ayuda a "poner esta difícil situación en perspectiva". Sin embargo, en realidad te frena más de lo que te ayuda a avanzar. Más allá de reducir el amor a un juego de coches y comparar a los hombres con servicios de transporte, la teoría del taxi es bastante simplista y eclipsa todas las demás explicaciones.

El terapeuta es consciente de que el compromiso no siempre es inmediato. Algunas personas temen quedar "encadenadas" a la otra persona o arrastran traumas de la infancia. Sin embargo, si tu ex rehízo su vida inmediatamente después de ti, no fue para recuperar el tiempo perdido, sino simplemente refleja un punto de inflexión. La ruptura, por dolorosa que sea, a veces desencadena una revelación, que puede ser bastante radical. El especialista la denomina "maduración psicológica".

Consejos para no dudar de tu valor después de una ruptura

Por lo tanto, la teoría del taxi es más una excusa de "placebo" que un fenómeno real. Sin embargo, cuando ves al hombre con el que te has comprometido toda la vida cumpliendo todos tus sueños con otra persona, es difícil no culparte. "¿Qué hice mal?" "Debo tener algo mal". "¿Por qué ella y no yo?" Estas preguntas te rondan la cabeza y dañan tu autoestima.

Así que no, no fuiste solo una rueda de repuesto, ni la calabaza delante del carruaje. El experto incluso le da la vuelta a la pregunta para aclarar toda la confusión que ves. "¿Por qué acepté una relación donde el compromiso fue incierto durante tanto tiempo?". Una vez que encuentres la respuesta, podrías retomar el camino de la felicidad y forjar tu propio camino, solo o con alguien especial.

La querida Miranda Hobbes no tiene todas las respuestas. El amor no es ficción, sino un viaje lleno de obstáculos. Para usar una analogía con los coches: encuentra a alguien que te recargue las pilas con solo estar ahí, y que no te deje completamente sin energía.