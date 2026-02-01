¿Influye la píldora en nuestras decisiones románticas? Los expertos distinguen la realidad de la ficción.

La píldora anticonceptiva, por pequeña que sea, tiene repercusiones significativas en el cuerpo. Se necesitaría casi medio día para leer sobre todos sus efectos secundarios. Pero entre tanta letra pequeña, ni una sola línea menciona su impacto en la vida amorosa. En ningún lugar dice: "Cuidado, la píldora puede interferir con tus decisiones románticas". Sin embargo, según algunas teorías virales, la píldora no solo altera nuestro cuerpo, sino también nuestras relaciones románticas.

Un cóctel de hormonas que no deja indiferente a nadie en el cerebro

Mientras la ciencia perfecciona la píldora anticonceptiva masculina sin hormonas, las mujeres aún tienen que conformarse con fórmulas químicas con numerosos efectos secundarios perjudiciales, como si el sacrificio estuviera en sus genes. Si bien la píldora minimiza el dolor menstrual y regula nuestro ciclo para evitar sorpresas desagradables en vacaciones, también tiene sus inconvenientes. Simplemente abra el folleto de instrucciones para comprobarlo usted mismo. El papel es casi hasta las rodillas y contiene numerosas advertencias.

Además de manchado, náuseas, cambios de humor y otras señales de alerta, se dice que la píldora también arruina nuestras relaciones. No hace falta buscar la lupa; no es uno de los "efectos secundarios oficiales". Sin embargo, según algunos rumores en línea, la píldora podría confundirnos en nuestro coqueteo y complicar nuestra búsqueda del amor. Lejos de actuar como una poción de amor, supuestamente tiende a cambiar nuestras atracciones (y no necesariamente para mejor). Los machos alfa en línea creen que la píldora nos impide absorber testosterona y nos condena a estar con lo que ellos llaman "infrahumanos". Obviamente, su argumento no se sostiene y refleja principalmente un sentimiento de frustración. Afortunadamente, la comunidad científica tiene una explicación más plausible.

Si la píldora puede afectar la libido y adormecer temporalmente nuestro deseo, ¿por qué no podría también alterar nuestras preferencias románticas? Un estudio de 2019 publicado en Psychology Today plantea una hipótesis fascinante: las mujeres que toman la píldora podrían desarrollar diferentes preferencias de pareja. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que las mujeres que toman la píldora podrían ser menos sensibles a señales biológicas como el olor. Y como sabemos, el olor corporal natural es más atractivo que cualquier perfume artificial.

Se han documentado cambios en las preferencias, pero no son universales.

Los hombres que propagan esta creencia y creen tener todas las respuestas sobre el cuerpo femenino, mientras siguen confundiendo el útero con la vagina, se basan en estudios a pequeña escala. Estos estudios, más psicológicos que biológicos, presuponen que la píldora, al bloquear la ovulación, afecta la atracción primaria e instintiva de las mujeres.

En otras palabras, mientras tomas la píldora, prefieres rostros como los de Harry Styles a mandíbulas cuadradas como las de Brad Pitt. Según ellos, no es tu falta de confianza lo que te hace elegir a un hombre de complexión suave en lugar de un culturista de complexión atlética, sino los componentes de la píldora. En otras palabras, insinúan que seleccionamos a los hombres como fruta madura en un puesto de mercado: con la vista y el olfato, no con la mente. Pero ya no vivimos en la Edad de Piedra, una época en la que las personas se olfateaban como animales antes de aparearse.

Además, ningún estudio a gran escala confirma nada de esto. Según la Dra. Sarah Tang, entrevistada en SELF , no hay pruebas de que la píldora disminuya el interés por los hombres masculinos, ni siquiera de que nuestros gustos cambien con el ciclo menstrual. Así que no se puede culpar a la píldora de todos tus problemas amorosos. Además, la masculinidad está lejos de ser una prioridad para las mujeres de hoy. Desde su perspectiva, no refleja "buenos genes", sino más bien un síntoma del patriarcado.

Enamorarse no es sólo cuestión de tener mandíbulas cuadradas.

Como bien señala el Dr. Tang, somos más que simples hormonas y genes. Atracción, deseo, compatibilidad: todo esto va mucho más allá de los criterios genéticos o la apariencia física. Que alguien tenga una apariencia "masculina" no significa que sea más saludable o más " compatible " contigo. Y, afortunadamente, el éxito de una relación no depende del rostro ni del físico.

Además, no todas las mujeres se sienten atraídas por los hombres, ni todas buscan concebir. Por lo tanto, es arriesgado intentar reducir el amor y el deseo a un marco biológico rígido. Y como bien dice el Dr. Tang: «Puedes encontrar a alguien atractivo, oírle hablar y de repente no sentir nada por ti». Lo que nos enamora también son los valores compartidos, la amabilidad, el humor, la capacidad de escuchar; en resumen, cosas que ni una píldora ni un estudio pueden predecir.

Aunque la píldora a veces puede causar problemas y sigue siendo controvertida, no es la responsable de tu mala suerte en el amor. Si tu pareja te irrita en ciertos momentos, probablemente sea un reflejo del síndrome premenstrual o una señal de hormonas erráticas.