Las parejas que tienen mascota son más felices: el sorprendente estudio

Algunas parejas dan la bienvenida a su primer bebé, mientras que otras prefieren una cesta para perros o un árbol para gatos a un moisés. La mascota, a menudo mimada como un niño, actúa como puente entre la pareja y se convierte en un adorable mediador en su relación. Esto es lo que revela un nuevo y revelador estudio: la llegada de una mascota puede transformar tu vida amorosa.

El animal contribuye a la armonía de la pareja

Tu hijo no arrulla ni balbucea; olfatea, gruñe y ronronea. No tiene arrugas en la piel, sino un pelaje sedoso en el lomo. Tu hijo no tiene biberones ni potitos, sino un tazón de croquetas siempre a mano. Desde que tu mascota llegó a casa, su pareja se ha convertido en una encantadora familia.

Es una decisión que tomaron juntos, sin sospechar que esta mascota podría revitalizar su relación. Es la reencarnación felina y babeante de Cupido. Contrariamente a lo que se podría pensar, las parejas no discuten sobre quién se encargará de limpiar la arena o quién paseará al perro a las 10 de la noche con un frío gélido. No, la mascota no es solo una fuente más de conflicto; es la guardiana de los sentimientos, la centinela de los corazones.

Según un estudio publicado en elJournal of Social and Personal Relationships , las parejas que comparten una mascota son más cercanas, se ríen más que la media y prefieren las conversaciones tranquilas a las discusiones abiertas. Esto siempre y cuando la mascota no sea solo un "extra" para abrazar cuando se quiera. Como explica Ece Beren Barklam, psicóloga entrevistada por PsyPost , simplemente adoptar una mascota no transforma una relación por arte de magia. Sin embargo, cuando la mascota forma parte del romance, como Gus en "La Cenicienta", la pareja experimenta una mayor plenitud en su vida diaria.

Cuando el animal fomenta la complicidad

Las parejas con mascota no se pasan el tiempo discutiendo con el perro ni intentando ganarse la confianza del gato con unas caricias egoístas. Al contrario, una mascota los acerca. Pasean al perro de la mano, y ese paseo diario se convierte en un tierno reencuentro . Juegan con el gato un buen rato, olvidándose por completo de sus tardes de Netflix y relax.

El animal aporta calma y tranquiliza a la pareja. Los investigadores incluso hablan de "presencia cognitiva". Cuando el animal no está presente, los pensamientos se dirigen espontáneamente a él y la relación se enriquece con su energía positiva. No es tanto el hecho de organizar actividades en torno al animal lo que te beneficia, sino simplemente la presencia que irradia tu compañero de cuatro patas.

Más calma y serenidad en el hogar

Una mascota no está hecha para "salvar" tu relación. No debería ser el último recurso para reparar lo que está roto. Si tu relación ya está al borde del colapso, adoptar una mascota no es la mejor idea. Te arriesgas a discutir por un comedero vacío, una caja de arena llena, un juguete perdido... y la mascota se convertirá en un daño colateral en tus conflictos.

Sin embargo, el estudio demuestra que lo que realmente marca la diferencia no es la cantidad de gestos hacia el animal (acariciar, alimentar, etc.), sino cómo cada persona experimenta el momento. Los participantes que sintieron que el animal estaba presente, atento o "conectado" con ellos experimentaron mayor placer y comodidad en la interacción. Esto confirma una idea bien conocida en psicología: lo que más importa no es solo lo que realmente sucede, sino la calidad del vínculo tal como se siente. El animal desempeña entonces un papel de apoyo emocional: ayuda a relajar el ambiente, facilita la comunicación y crea un clima propicio para una conexión cercana.

Con un animal, la pareja forma un trío ganador y se llena de nueva fuerza. Perro, gato o conejo, los animales tienen mucho más que ofrecer que solo lametones matutinos.