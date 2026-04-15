A sus 46 años, comparte lo que le hubiera gustado saber a los 36.

La creadora de contenido Erin Devine (@devinedwelling ) compartió una reflexión personal sobre las lecciones que le hubiera gustado aprender diez años antes. Su publicación en Instagram, que recibió numerosos comentarios, aborda diversos aspectos de su relación con el tiempo, las expectativas sociales y las decisiones que ha tomado en la vida.

Una publicación personal que resuena en línea.

En una publicación compartida en redes sociales, Erin confiesa: “Tengo 46 años. Aquí hay 5 cosas que le diría a mi yo de 36 años…”. Comparte reflexiones basadas en su experiencia, abordando temas como la percepción de la edad, las expectativas que nos imponemos y la importancia de seguir nuestro propio ritmo. Entre las ideas que destaca se encuentran: “No eres vieja a los 40”, “No existe el momento ‘perfecto’”, “Tener mascotas es un compromiso” y “Está bien no complacer a todo el mundo”.

Concluye con un mensaje inspirador: «Quizás no alcanzaste tu máximo potencial en la adolescencia, los veinte o los treinta… Quizás tu plenitud llegue a los cuarenta. Sigue tu camino, confía en el proceso y suelta el control». El contenido de desarrollo personal es uno de los formatos más compartidos en las redes sociales.

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Un mensaje que resuena en muchas personas.

Las publicaciones que abordan la experiencia de la cuarentena, como las de Erin Devine (@devinedwelling ), están ganando cada vez más popularidad en las redes sociales, donde los debates sobre el envejecimiento y el bienestar están en auge. Algunos estudios sugieren que las plataformas digitales permiten a las personas compartir experiencias personales, fomentando así un sentido de comunidad. La historia de Erin se inscribe en esta tendencia, donde las experiencias individuales se convierten en temas de debate colectivo.

Al compartir los consejos que le daría a su yo de 36 años, Erin Devine (@devinedwelling ) ofrece una reflexión sobre el crecimiento personal y la percepción del tiempo. Su cuenta subraya la idea de que los caminos de la vida no necesariamente siguen una trayectoria lineal.