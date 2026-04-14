Misión Artemis II: La remuneración de los astronautas genera reacciones.

Sociedad
Fabienne Ba.
@astro_jessica / Instagram

La misión Artemis II, que marcó el regreso de los astronautas a la órbita lunar, atrajo la atención por un motivo inesperado: la remuneración de la tripulación. A pesar de la importancia histórica de este viaje, los salarios de los astronautas seguían rigiéndose por la escala salarial de la administración pública estadounidense . Este sistema generó reacciones, y algunos observadores destacaron la brecha entre el nivel de especialización requerido y la remuneración correspondiente.

Remuneración basada en la escala salarial federal de EE. UU.

La tripulación de la misión Artemis II estaba compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Contrariamente a algunas ideas erróneas, los astronautas de la NASA no reciben una bonificación específica por una misión espacial. Su remuneración se basa en el sistema de pago del sector público estadounidense, conocido como Escala General (GS). Los astronautas civiles suelen clasificarse entre los niveles GS-11 y GS-15 según su experiencia y cualificaciones.

Según datos públicos, esto equivale a una remuneración de hasta aproximadamente 150 000 dólares anuales (unos 127 000 euros) para los profesionales más experimentados. Este sistema no incluye bonificaciones específicas para misiones espaciales, incluidas aquellas de alta complejidad o riesgo.

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Un salario que provoca reacciones

La remuneración de los astronautas es un tema frecuente de debate público, especialmente dadas las responsabilidades inherentes a su función. Algunos observadores consideran que el salario puede parecer modesto si se tiene en cuenta el nivel de especialización requerido y los riesgos que implican las misiones espaciales. De hecho, los astronautas seleccionados para las misiones Artemis suelen tener una formación académica y profesional particularmente exigente. Muchos son ingenieros, científicos o pilotos experimentados, a menudo con títulos avanzados en campos especializados.

Otros señalan que el rol del astronauta se basa en una ética de servicio público e investigación científica, donde la principal motivación suele ser contribuir a la exploración espacial y al avance del conocimiento. La NASA cubre los viajes de negocios, el alojamiento y otros gastos relacionados con la misión, complementando así el salario fijo.

La continuación del programa Artemis

El programa Artemis planea varias misiones en los próximos años para preparar un regreso sostenible de los humanos a la Luna. A largo plazo, la NASA pretende utilizar estas misiones como base para desarrollar proyectos de exploración tripulada a Marte. Artemis II representa, por lo tanto, un paso crucial en la estrategia espacial estadounidense, marcando la reanudación de las misiones lunares tripuladas más de cincuenta años después del programa Apolo.

La remuneración de los astronautas de la misión Artemis II ha generado controversia debido al contraste entre la importancia de la misión y la estructura salarial aplicable. Más allá del aspecto financiero, la misión Artemis II representa un importante avance en la exploración espacial, confirmando la ambición de desarrollar una presencia humana sostenible más allá de la órbita terrestre.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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