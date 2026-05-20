Una camarera resultó herida en la cara mientras trabajaba: el vídeo conmociona a los usuarios de internet.

Una agresión ocurrida a plena luz del día en una cafetería de Melbourne, Australia, ha desatado la indignación en las redes sociales. El 25 de abril de 2026, Día de Anzac, Anaïs Poupon, una camarera francesa de 19 años, resultó herida en la cara por un transeúnte mientras llevaba comida a una mesa en la terraza. Las imágenes de las cámaras de seguridad, publicadas recientemente en línea por el establecimiento, han sido vistas millones de veces, provocando una indignación generalizada y una oleada de solidaridad.

Los hechos: una agresión ocurrida mientras estaba de servicio.

El ataque ocurrió alrededor de la 1 p. m. frente al café La Vallée, ubicado en Keilor Road, en el distrito de Essendon, al noroeste de Melbourne. Las imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas por el establecimiento, muestran a la joven camarera saliendo del café con tres platos para servir a los clientes sentados en la terraza. Una mujer que pasaba por allí golpeó repentinamente la base de los platos, que impactaron a la camarera en la cara antes de romperse en el suelo. La transeúnte se marchó sin detenerse, dejando a la joven herida y en estado de shock.

Un vídeo que está causando revuelo en Australia.

El café La Vallée publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, junto con un llamamiento a testigos: «Ayúdennos a identificar a esta mujer». El vídeo fue rápidamente difundido por numerosos medios de comunicación australianos e internacionales. Según el propietario del café, Josh Rabie, su camarera entró llorando, herida y cubierta de comida. Expresó su indignación por la violencia de la escena, calificando el acto de incomprensible.

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El testimonio de Anaïs Poupon

En una entrevista con el programa australiano A Current Affair, Anaïs Poupon relató con desconcierto lo sucedido. "Vi que tenía los dientes rotos y que había mucha sangre", declaró la joven camarera. Según su relato, su agresora le dijo : "Es culpa tuya", antes de marcharse. "Le dije: '¿Qué? Yo no hice nada. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, lo siento, pero no es culpa mía'", contó. Anaïs Poupon explicó que al principio temió perder los dientes, pero que la atención médica que recibió la tranquilizó. Su madre, que permaneció en Francia, dijo estar "muy preocupada" tras el ataque.

Se ha iniciado una investigación.

La policía de Victoria ha confirmado el inicio de una investigación. Los investigadores buscan identificar a la mujer que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad. Según el comunicado oficial difundido por los medios australianos , la sospechosa vestía una blusa negra de manga larga, pantalones vaqueros azul claro, gafas de sol y un collar plateado con un colgante. Llevaba consigo botellas de plástico de café helado y una chaqueta negra. Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que tenga información.

Un amplio movimiento de solidaridad local

El ataque provocó una oleada de solidaridad en Melbourne. Una clínica dental cercana, Healthy Smiles, incluso se ofreció a cubrir gratuitamente los gastos dentales de la joven camarera. Otros negocios también colaboraron: un restaurante ofreció una cena gratuita y un club de jiu-jitsu le ofreció una membresía anual a un curso de defensa personal. Un empresario local, Adrian Portelli, anunció una recompensa de 5000 dólares australianos por información que condujera a la identificación del agresor. Mientras tanto, una campaña de GoFundMe iniciada por una amiga de la víctima, Anaïs Poupon, recaudó varios miles de dólares para ayudar a cubrir sus gastos médicos y su recuperación.

Una declaración que supone un desafío para la industria de la restauración.

El incidente también provocó la reacción pública de John Hart, presidente de Restaurant and Catering Australia, quien lo condenó como un "ataque inaceptable" contra una profesional que simplemente estaba haciendo su trabajo. Hizo hincapié en que los trabajadores de la hostelería desempeñan un papel vital en la vida de la comunidad local y nunca deberían ser objeto de tales actos. Este ataque ha vuelto a poner en el punto de mira la cuestión de la seguridad del personal de servicio, que es particularmente vulnerable debido a su interacción con el público.

Aunque Anaïs Poupon ya ha podido reincorporarse al trabajo, según su familia, ha expresado su intención de abandonar el país tras esta experiencia traumática. Más allá del impacto que causaron las imágenes, este caso ha puesto de manifiesto tanto la vulnerabilidad de los jóvenes trabajadores extranjeros en el extranjero como la capacidad de una comunidad para solidarizarse con una víctima de violencia gratuita.