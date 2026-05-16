Ingresos de jubilación: las amas de casa en el centro del debate sobre el trabajo invisible.

Tienen agendas muy apretadas y enormes responsabilidades familiares, pero trabajan gratis, sin recibir ningún tipo de reconocimiento salarial. Las amas de casa desempeñan simultáneamente los roles de secretaria, niñera, ama de llaves y cocinera. El problema es que este trabajo no está declarado. Lógicamente, no deberían recibir una pensión.

Trabajo invisible difícil de cuantificar en la jubilación.

La jubilación es un sueño para todos los trabajadores, pero también genera inquietudes. Muchas mujeres temen no tener suficiente. Al llegar a la edad de jubilación, hombres y mujeres no se encuentran en igualdad de condiciones. Quienes tuvieron que interrumpir su carrera profesional debido a uno o más nacimientos deben compensar los trimestres perdidos, y su pensión, ganada con tanto esfuerzo, es menos generosa que la de los hombres.

Según las cifras , las mujeres reciben pensiones un 28 % inferiores a las de los hombres, en promedio. ¿Las razones? La elección de carreras en empleos menos prestigiosos del sector servicios, las persistentes desigualdades salariales y la variabilidad en la duración de la baja por maternidad. Mientras tanto, las madres que se quedan en casa sufren una doble desventaja y se encuentran en una situación de vulnerabilidad, prácticamente al margen del sistema.

A pesar de años dedicados a las tareas del hogar, preparando almuerzos para toda la familia y criando a los niños desde sus primeros pasos hasta su último adiós, su labor carece gravemente de reconocimiento. Si bien se dice que "todo trabajo merece una remuneración", parece que doblar la ropa, pasar la aspiradora o cambiar pañales se consideran trabajo voluntario o simplemente "buena voluntad". Sin embargo, en Francia, las madres que se quedan en casa no tienen derecho a una pensión. Simplemente, esta no tiene la misma forma que la de las personas empleadas.

La cantidad que las amas de casa pueden esperar en su jubilación.

El sitio web Ma retraite en clair (Mi jubilación clara) ha recopilado una lista de los derechos de estas mujeres, que a menudo se pasan por alto en el proceso. Con un simple registro en France Travail (la agencia de empleo francesa), es posible convalidar hasta seis trimestres de cotizaciones a la pensión. Sin embargo, esto no afecta a la pensión final de jubilación. Las madres que se quedan en casa pueden beneficiarse solicitando el seguro de vejez para padres que se quedan en casa (AVPF).

Esto permite que el Fondo de Asignación Familiar (CAF) cubra sus contribuciones para la jubilación. Sin embargo, esta afiliación está sujeta a ciertas condiciones, como recibir el complemento familiar —otorgado en particular a familias con al menos tres hijos— o cuidar a un niño o adulto con una discapacidad permanente de al menos el 80 %.

Sin cotizaciones a la pensión, normalmente no existe una pensión estándar. Sin embargo, una persona que se dedica al hogar puede percibir la pensión mínima de vejez (ASPA, por sus siglas en inglés) a partir de los 65 años, siempre que cumpla con ciertos requisitos de ingresos. Esto representa aproximadamente 1043 € brutos mensuales para una persona soltera en 2026 y 1620 € brutos mensuales para una pareja.

¿Qué pasaría si las amas de casa recibieran un salario?

Si bien en el pasado el rol de ama de casa era impuesto en lugar de elegido con plena consciencia, hoy en día es una decisión muy personal. Junto a las " esposas tradicionales ", esas controvertidas amas de casa en línea que perpetúan un ideal patriarcal, existen madres que desean ver crecer a sus hijos y se dedican por completo a su crianza. A menudo llamadas "diosas del hogar", no se limitan a ver "Desperate Housewives" mientras planchan camisas. Están en todas partes. Administradoras de presupuesto, educadoras, tutoras, lavanderas… una sola página en su currículum no bastaría para enumerar todas sus habilidades.

Según el INSEE (Instituto Nacional Francés de Estadística y Estudios Económicos), este trabajo doméstico, a menudo considerado una tarea mundana, equivale prácticamente a una semana laboral de 34 horas. En un mundo utópico que, lamentablemente, nunca existirá, las madres que se dedican al cuidado del hogar ganarían entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esto equivale al salario de un ejecutivo del sector financiero. Para llegar a esta estimación, los expertos sumaron el salario medio de cada puesto que ocupan las madres que se dedican al cuidado del hogar.

El debate no se limita a cuánto deberían recibir estas mujeres al llegar a la edad de jubilación. Cuestiona nuestra manera colectiva de valorar el cuidado, la educación y la organización del hogar: roles esenciales que con demasiada frecuencia siguen relegados a un segundo plano frente a las llamadas carreras "productivas".