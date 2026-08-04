Durante un examen ginecológico, unas gafas de la marca Meta causaron preocupación a una paciente.

Las visitas ginecológicas rutinarias suelen ser temidas y generan mucha ansiedad. Entre los estribos, las mujeres a menudo se sienten vulnerables y en una posición de debilidad. Durante esta cita tan íntima, una paciente notó que el profesional sanitario que la examinaba llevaba unas gafas con cámara: las tristemente célebres Meta. Y no se trataba de una exploración más exhaustiva, sino puramente con fines voyeuristas. Un relato escalofriante que pone de manifiesto los peligros de estas gafas de realidad aumentada.

La historia de un paciente que fue víctima de una práctica atroz.

Es un momento que las mujeres temen semanas antes de la cita. Generalmente, una cita con el ginecólogo es una experiencia muy desagradable. En Francia, más de la mitad de las mujeres ya han pospuesto o renunciado a este chequeo íntimo por miedo a ser juzgadas, al dolor o a los resultados. Encontrarse casi completamente desnuda frente a un profesional de la salud con una linterna, explorando las profundidades de la vulva, es particularmente incómodo. Es difícil mantenerse relajada en una posición tan embarazosa y antinatural. Muchas mujeres han tenido una mala experiencia y conservan un recuerdo traumático de su primera citología o de esta cita médica.

En una publicación en la cuenta @grandebavardeuse , una joven relató su historia, o más bien su calvario, en la consulta del ginecólogo. Esta publicación surgió a raíz de una convocatoria de testigos lanzada por la propietaria de la cuenta, formulada de la siguiente manera: "¿Alguna vez te han grabado sin tu consentimiento con unas gafas Meta?". Durante la exploración, la mujer, a quien la autora rebautizó como Eva para preservar su anonimato, notó un detalle inusual. No se trataba de una actitud fría ni un tono brusco, sino de unas gafas que se han hecho tristemente célebres. Estas gafas negras de montura gruesa y lentes integradas estaban colocadas directamente sobre la nariz del profesional sanitario.

La luz estaba apagada, así que intentó tranquilizarse hasta recibir la receta. Sin embargo, con conocimientos básicos de informática, es bastante fácil manipular la cámara y la película con impunidad, aparentemente sin ningún problema. Meta condena enérgicamente este mal uso de la tecnología. Al buscar el nombre de este hombre en Google, la paciente descubrió una serie de reseñas negativas que describían el mismo problema.

Un testimonio cayó como una bomba.

No hace mucho, las gafas Meta parecían sacadas de la ciencia ficción, un producto típico de la serie "Black Mirror". Sin embargo, hoy se presentan como una tecnología del futuro, un símbolo de progreso. Incluso Kylie Jenner las promociona, al igual que otros influencers. Gracias a la IA , son capaces de traducir texto en tiempo real, describir escenas con precisión, tomar fotos a demanda y reproducir música en streaming sin desconectarse del mundo. Es un invento considerado revolucionario.

Sin embargo, si bien ofrecen esperanza a las personas con discapacidad visual y son una ayuda invaluable al viajar a lugares desconocidos, también tienen sus limitaciones y pueden vulnerar los derechos de imagen. En manos equivocadas, se convierten en un arma formidable para los depredadores. Esto incluso les ha valido el sugerente apodo de "gafas para pervertidos". La activista y creadora de contenido @grandebavardeuse recibió numerosas respuestas a su llamado a testimonios, lo que demuestra que se trata de una nueva lacra moderna. En las redes sociales, las mujeres temen que sus rostros, o peor aún, sus cuerpos, sean expuestos en todo su esplendor ante la comunidad en línea.

Una tecnología utilizada con fines maliciosos.

Estas gafas con inteligencia artificial nacieron con grandes ambiciones: facilitar la vida cotidiana a la persona promedio. Sin embargo, como la mayoría de los dispositivos disponibles para el público general, han terminado simplificando principalmente el modus operandi de seductores sexistas y agresores sexuales. Los testimonios recopilados por @grandebavardeuse, que constituyen excelentes pruebas incriminatorias, son simplemente un reflejo de una realidad aterradora, o incluso una versión 2.0 de una historia criminal.

Desde la creación de estas gafas Meta, las mujeres de todo el mundo se sienten aún más inseguras. Según una investigación de la prensa sueca, las gafas inteligentes Ray-Ban Meta supuestamente capturaron imágenes íntimas de personas sin su conocimiento y las enviaron a un subcontratista en Kenia. Al otro lado del Atlántico, grupos de hombres están filmando a masajistas en salones de belleza en Estados Unidos, también sin su consentimiento.

Nacidas de buenas intenciones, las gafas Meta se han convertido en un imán para la controversia y generan desconfianza entre las mujeres. Para ellas, son más una herramienta peligrosa que una noble revolución.